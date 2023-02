Google.com und Google.de sind die in Deutschland die am häufigsten aufgerufenen Webseiten. Mit dem Suchmaschinen-Marktführer ist nahezu alles zu finden, was im World Wide Web veröffentlicht ist, weshalb sich viele Anwender die Google-Suchseite als Startseite wünschen. Um die Google-URL aber nicht jedesmal in die Adresszeile eintippen zu müssen, kann man die Suchmaschine auch als Startseite im Browser einstellen.

Google in Chrome als Startseite

Im geöffneten Chrome-Browser klicken Sie auf das Menü-Symbol rechts oben in der Ecke (das Icon mit den drei Punkten) und öffnen den Menüpunkt "Einstellungen". Hier finden Sie den Menüpunkt "Startseite". Neben dem Auswahlpunkt "Startseite und neue Fenster" öffnet sich ein Dropdown-Menü. Hier wählen Sie "Benutzerdefinierte Adressen" aus.

Nun erscheint ein Textfeld, in dem Sie "https://google.de" eintragen. Achten Sie darauf, dass im linken Abschnitt "Beim Start" der Punkt "Neuer Tab" aktiviert ist.

Google in Firefox als Startseite

Nachdem Sie den Firefox-Browser gestartet haben, klicken Sie auf das Menü-Symbol rechts oben (Icon mit drei Strichen) und wählen im nachfolgend erscheinenden Menü die "Einstellungen". Dort finden Sie eine Dropdown-Liste mit dem Punkt "Optionen". Nachdem Sie diesen aufgerufen haben, erscheint das Register "Allgemein"- dieses bitte anklicken. Nun erscheint eine Seite, auf der Sie bis zum Abschnitt "Startseite" hinunterscrollen. In das Feld "Startseite" tragen Sie "https://google.de" ein.

Google in Safari (MacOS) als Startseite

Starten Sie den Safari-Browser. In der Menüleiste in der oberen linken Ecke klicken Sie auf "Safari" und wählen den Punkt "Einstellungen" aus. Daraufhin sehen Sie einen Menüpunkt "Allgemein". Dort wählen Sie sowohl unter "Neue Tabs öffnen mit" als auch bei "Neue Fenster öffnen mit" unter dem Dropdown-Menü "Homepage" aus. Tragen Sie dort im Textfeld die URL "https://google.de" ein.

Danach wählen Sie das Register "Allgemein" aus und tragen in das dort erscheinende Textfeld "Startseite" ebenfalls "https://google.de" ein. Schließen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste ab und klicken zuletzt auf "Homepage ändern".

Google in Edge (Windows 10/11) als Startseite

Rufen Sie den Edge-Browser auf und wählen Sie oben rechts das Menü-Icon mit den drei Punkten und danach "Einstellungen" aus. Danach klicken Sie auf "Darstellung" und aktivieren den Schalter "Startseite anzeigen". Im Folgenden können Sie die Startseiten-URL "https://google.de" eintragen. Im Menüteil "Beim Start von Microsoft Edge" ist es sinnvoll, den Punkt "Neue Registerkartenseite öffnen" zu aktivieren.

Google in Opera als Startseite

Nach dem Aufruf von Opera können Sie entweder in der Seitenleiste am linken Rand auf das Zahnrad-Icon oder auch oben rechts auf das Einstellungssymbol klicken. Im nun erscheinenden Menü scrollen Sie bis ganz unten zum Eintrag "Zur Seite mit allen Browsereinstellungen wechseln". Nachdem Sie diesen Eintrag ausgewählt haben, scrollen Sie bis zum Punkt "Beim Starten". Hier kann die Option "Eine bestimmte Seite öffnen" ausgewählt werden.

Hier klicken Sie nun auf "Neue Seite hinzufügen". In das Textfeld tragen Sie "https://google.de" ein und klicken abschließend auf die Schaltfläche "Hinzufügen".