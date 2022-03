Wählen Sie den Film oder die Folgen aus Möglich macht es die Webseite Mediathekviewweb . Öffnen Sie die Webseite mit den Browsern Firefox, Chrome, Edge oder Safari. Andere Browser sind möglicherweise ebenfalls kompatibel. Anmelden müssen Sie sich auf der Seite nicht und kostenlos ist der Service ebenfalls. Navigieren Sie sich zur Suchleiste und geben Sie hier den Namen des Films oder der Serie ein, welche Sie herunterladen wollen. Je genauer der Name, desto schneller gelangen Sie ans Ziel. Bereits bei der Eingabe der Namen zeigt Ihnen die Webseite die passenden Einträge in Echtzeit an. Neben den Mediatheken von ARD und ZDF erhalten Sie auch Zugriff auf das Angebot von weiteren öffentlich-rechtlichen Sendern wie BR, HR, Arte, ZDF Info oder Phoenix. Auch weniger bekannte Spartensender sind vertreten.

Informationen und Optionen Mediathekviewweb zeigt Ihnen weiterhin genauere Daten an. In der Leiste sehen Sie den Sender, das Datum der Premiere, zu welcher Uhrzeit die Folge oder der Film zum ersten Mal liefen und die Länge des Videos. Indem Sie auf den blauen Pfeil neben dem Namen klicken, erscheint eine kurze Zusammenfassung. Entscheidend ist jedoch das Film-Symbol am Ende der Auflistung. Klicken Sie darauf, wenn Sie mit dem Download beginnen wollen.

Filme und Episoden direkt herunterladen



Sie sehen dann die verfügbaren Qualitätsstufen sowie die dazugehörigen Dateigrößen. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, die höchste Qualitätsstufe auszuwählen. Unter "Aktion" können Sie die Datei entweder streamen, direkt herunterladen oder den Link kopieren. Das Bildschirm-Symbol streamt den Film direkt in Ihrem Browser. Das Symbol in Form einer Diskette ermöglicht den Download. Nach einem Klick startet der Browser gleich den Stream. Dann müssen Sie nichts weiter tun, als mit der rechten Maustause auf das Video zu klicken und "Video speichern unter …" auszuwählen. Suchen Sie sich den passenden Speicherort aus und der Download beginnt.



Es geht am schnellsten, wenn Sie nur eine Datei gleichzeitig herunterladen. Bei mehreren simultanen Downloads kann die Geschwindigkeit nachlassen. Die Geschwindigkeit beim Herunterladen variiert je nach Tageszeit und Wochentag. An Feiertagen kann auf Mediathekviewweb besonders viel los sein, was bedeutet, dass die Downloads etwas länger dauern können. In der Regel landet die Datei jedoch nach kurzer Zeit auf Ihrer Festplatte.