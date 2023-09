Sei es, weil Sie eine Vermutung haben, oder schlicht aus purem Interesse: Manchmal kann es nützlich sein, herauszufinden, wer auf dem Nachrichtendienst WhatsApp Ihre Telefonnummer gespeichert hat. Das geht tatsächlich sehr einfach. Dafür benötigen Sie lediglich die Broadcast-Funktion, welche Sie innerhalb der App unter "Chats" und dann weiter unter "Broadcast" finden.

Mit Broadcast herausfinden, wer Ihre Telefonnummer gespeichert hat

Zu Beginn erstellen wir eine Liste in WhatsApp. Rufen Sie dafür auf dem iPhone die Optionen "Chats, Broadcast, Neue Liste" auf. Sollten Sie ein Android-Smartphone verwenden, dann rufen Sie die Funktion über das Drei-Punkte-Menü auf und klicken dann auf "Neuer Broadcast".

Sobald die Liste erstellt ist, fügen Sie ihr mindestens eine Person hinzu. Das sollte eine Person sein, von der Sie bereits wissen, dass sie Ihre Telefonnummer gespeichert hat. Anschließend fügen Sie der Liste die Person hinzu, von der Sie erfahren wollen, ob diese bereits Ihre Nummer gespeichert hat oder nicht. Eine Einschränkung: Die Person muss die Lesebestätigung als Funktion in WhatsApp aktiviert haben.

Die Personen in der Liste sollten anschließend eine Nachricht erhalten. Es kann etwas dauern, bis sie diese lesen können. Mit einem iPhone sehen Sie beim Kontakt den Status der Nachricht und die Zeit. Wenn Sie mit dem Finger auf dem Display nach links wischen oder länger auf die Nachricht drücken, bis die Auswahl "Info" erscheint, werden Ihnen weitere Informationen angezeigt. Auf einem Android-Smartphone klicken Sie länger auf die Nachricht, bis sich das Auswahlmenü zeigt. In dem sich anschließend öffnenden Drei-Punkte-Menü klicke Sie dann auf "Info".

Hier können Sie den Status der versandten Nachricht nachprüfen. Ihre Nummer ist bei den Personen in der Liste abgespeichert, wenn der Status "gelesen" (verdeutlicht durch zwei blaue Haken) oder der Status "zugestellt" (zwei graue Haken) erscheint. Zeigt sich der Status jedoch mit nur einem grauen Haken oder wird er mit "gesendet" angezeigt, dann bedeutet das, dass die Person Ihre Telefonnummer nicht gespeichert hat.

Sinn und Zweck der Broadcast-Funktion

Eigentlich hat "Broadcast" die Aufgabe, eine Nachricht an gleich mehrere Personen zu verschicken. Mittels "Neue Liste" oder "Neuer Broadcast" erstellen Sie eine Liste von Kontakten, welche allesamt Ihre Nachricht erhalten. Damit entfällt das Erstellen ganzer Gruppen. WhatsApp speichert die Listen dann unter "Broadcast-Listen", so dass Sie später weitere Nachrichten an dieselben Personen versenden können.