Auch heute noch fallen insbesondere ältere Bürger auf betrügerische Enkeltricks herein. Mit einem einfachen Tipp kann man sich aber schützen.

Trotz umfassender Aufklärung in den vergangenen Jahren ist der Enkeltrickbetrug auch heute noch ein ernstzunehmendes Problem. Dies zeigen immer wieder einschlägige Presseberichte und Meldungen der Polizeidienststellen. Kürzlich hat die Stiftung Warentest eine sehr einfache Methode veröffentlicht, mit der das Risiko, selbst auf einen Enkeltrick hereinzufallen, verringert werden kann.

Die Telefonbetrüger suchen in öffentlichen Telefonbüchern gezielt nach Vornamen, die nach einem älteren Menschen klingen. Diese erkennen möglicherweise nicht die Merkmale eines betrügerischen Anrufs, was auch auf fehlende Kenntnisse moderner Technik zurückzuführen ist. Diesen Fakt bestätigt auch die Polizei - wer beispielsweise Hildegard, Paul, Johann, Adolf oder Annemarie heißt, sollte besonders Obacht geben, wenn ein Anruf mit unbekannter Nummer im Display erscheint und sich eine fremde Stimme meldet.

Auch die Stiftung Warentest berichtet, dass Haustür- und Telefonbetrüger ihre Opfer in den meisten Fällen über Telefonbücher suchen. Einträge mit Vornamen, die in den 1930er bis 1950er Jahren beliebt waren, lassen vermuten, dass dort eine Seniorin oder ein Senior möglicherweise alleine lebt. Insbesondere bei Online-Telefonverzeichnissen haben Trickbetrüger die Möglichkeit, nach alt klingenden Vornamen zu suchen.

So schützen Sie sich vor telefonischen Enkeltricks

Aus den genannten Gründen sollten Menschen mit einem älteren Vornamen entweder auf einen Eintrag im Telefonbuch verzichten oder diesen, wenn er bereits vorhanden ist, löschen lassen. Wer aus bestimmten Gründen im Telefonbuch aufgeführt werden will oder muss, sollte wenigstens den Vornamen weglassen oder diesen abgekürzt mit dem ersten Buchstaben abdrucken lassen.

Natürlich lassen sich bereits veröffentlichte Namen in älteren Telefonbüchern nicht entfernen. Daher sollten Sie bei jedem Anruf aufmerksam und misstrauisch sein. Verraten Sie auf keinen Fall persönliche Daten! Im Zweifelsfall sollten Sie zusätzlich ratsuchend bei Verwandten, Freunden und Bekannten nachfragen. Lassen Sie sich vor allen Dingen niemals unter Druck setzen, wenn etwa ein angeblicher Polizist anruft und von Ihnen verlangt, dass Sie auf jeden Fall am Apparat bleiben sollen. Auf diese Weise will der Betrüger verhindern, dass Sie zwischenzeitlich nicht bei jemand anderem nachfragen können.

