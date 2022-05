Was für ein Laufwerk soll gelöscht werden?



Bei älteren HDD-Festplatten funktioniert der Löschvorgang so, dass die zu löschenden Daten einfach vom Betriebssystem markiert und praktisch zum Abschuss freigegeben werden. Danach können neue Daten einfach in diese Sektoren geschrieben werden, was für den Nutzer keinen Unterschied zu einem "echten" Löschen ist. Das funktioniert in der Praxis zwar schnell und zuverlässig, allerdings sind die Daten nicht wirklich weg. Sie sind nur für Anwender unsichtbar, aber können mit den richtigen Programmen und ein wenig Fachwissen wieder sichtbar gemacht werden. Zu vergleichen ist dies mit einem Stück Papier, das Sie in den Papierkorb schmeißen: Es ist zwar weg, kann aber mit wenig Aufwand wieder herausgeholt und lesbar gemacht werden.



Bei SSD-Festplatten funktioniert es anders, da diese TRIM unterstützen. Durch diesen Befehl wird das Betriebssystem die Daten wirklich sofort löschen. Dies gilt aber nicht für alle Laufwerke, da zum Beispiel externe USB-Laufwerke ebenfalls Flash-Speicher verwenden, aber TRIM nicht beherrschen. Gelöschte Daten von einem USB-Stick könnten also wiederhergestellt werden (und auch von einer SSD-Festplatte, wenn Sie erheblichen Aufwand auf sich nehmen). Dies ist also nicht sicher, an einen Verkauf des Laufwerks an andere Personen ist nicht zu denken.



Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma besteht in einer vollständischen Säuberung des betroffenen Laufwerks. Dabei wird eine lange Kette aus Nullen über alle Speichersektoren geschrieben, sodass die dort ehemals vorhandenen Daten nicht mehr gerettet werden können. Dies raten wir Ihnen, wenn Sie vorhaben, Speichermedien zu verkaufen auf denen einmal sensible Daten lagen: Passwörter, Kundendaten, Krypto-Wallets und Ähnliches.