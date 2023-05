Es gibt eine Veränderung bei einer altgedienten Funktion in Windows durch Microsoft. Wenn man die Drucktaste (auch bekannt als "PrtSc" auf englischen Tastaturen) in Zukunft drückt, wird kein Screenshot des Bildschirms mehr in der Zwischenablage gespeichert. Stattdessen öffnet das Snipping Tool von Windows 11. Diese Änderung ist signifikant, da diese Tastenfunktion seit 28 Jahren unverändert geblieben ist, berichtet Bleeping Computer.

Die Entdeckung der Änderung

Die Entdeckung der Änderung bei der Drucktaste in Windows wurde von Insider-Testern gemacht, die die Windows Build 22624.1546 oder Windows 11 KB5025310 im Beta Channel von Microsoft getestet haben. Die Veröffentlichung von Windows-Betaversionen im Beta Channel enthält normalerweise Funktionen, die in die endgültige Version integriert werden. Wenn also die Funktion der Drucktaste in dieser Testversion geändert wurde, wird die Änderung auch auf den Windows 11-Computern aller Nutzer zu finden sein. Microsoft selbst hat die entdeckte Änderung bei der Drucktaste auch in einem Blogpost bestätigt.

Screenshot über Drucktaste

Bisher war es üblich, dass die Drucktaste auf Windows-Rechnern einen Screenshot des aktuellen Bildschirms erstellt. Durch das Drücken der Taste landete der Screenshot automatisch in der Zwischenablage von Windows und konnte anschließend in andere Anwendungen, wie beispielsweise Bildbearbeitungsprogramme wie Gimp, eingefügt und weiterverarbeitet werden.

Künftige Funktion der Drucktaste

In Zukunft wird die Drucktaste in Windows 11 das Snipping-Tool öffnen anstatt einen automatischen Screenshot des Bildschirms zu erstellen. Mit diesem Screenshot-Werkzeug können Nutzer auswählen, was genau sie aufzeichnen möchten, wie zum Beispiel ein bestimmtes Fenster oder den kompletten Bildschirm. Es ist sogar möglich, einen individuellen Bildschirmausschnitt auszuwählen. Neben Screenshots können auch Bildschirmvideos aufgenommen werden. Nach der Aufnahme können alle Screenshots und Videos mit dem Snipping-Tool abgespeichert werden.

Falls die Änderung der Drucktaste in Windows 11 nicht gewünscht ist, können Nutzer diese in den Einstellungen von Windows unter dem Bereich "Tastatur" wieder rückgängig machen und die alte Funktion der Drucktaste wiederherstellen.

Das Snipping Tool vorgestellt

Windows 11 hat das ältere Snipping Tool sowie Snip & Sketch durch das Snipping Tool ersetzt. Das Snipping Tool bietet verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen von Screenshots unter Windows.