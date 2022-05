Hat die Art des Upgrades auf Windows 11 einen messbaren Effekt auf das Tempo?



Um ganz objektive Messergebnisse zu erhalten, haben wir nicht nur verschiedene Hardware getestet. Zusätzlich haben wir den Pfad des Upgrades variiert. Durch die unterschiedlichen Installationsvorgehensweisen wollten wir erforschen, ob und wie viel der Installationspfad in Sachen Tempo Einfluss nimmt.



Test-Laptop Nummer 1: Das brandneue Lenovo Legion 5 Pro. Wir haben gerade dieses Gerät ausgewählt, weil es aktuell ganz oben auf dem Hightech-Level liegt. Sein Acht-Kern-Prozessor, der AMD Ryzen 7 5800H, ist dazu prädestiniert, zu zeigen, wie Windows 11 auf CPUs reagiert, die mit 8 physikalischen Rechenkernen und 16 Threads ausgerüstet sind.



Außerdem ist das Legion 5 Pro für Gamer ausgelegt. Deshalb wird es uns und Ihnen nicht nur Aufschluss darüber geben, wie das neue Betriebssystem mit einer Multi-Kern-CPU kooperiert. Mit dem Laptop lassen sich auch zuverlässige Daten erheben, wie Windows 11 auf die gehobenen Systemanforderungen bei Games reagiert.



Das Lenovo Legion 5Pro hat einen Arbeitsspeicher von 32 GB und taktet in der Standardrate mit 3,2 Gigahertz und im Turbogang mit 4,5 Gigahertz. Es bekommt Windows 11 durch den simpelsten Pfad, also via Windows-Update.



Zum Vergleich ziehen wir Microsoft Surface Book 3 heran. Dieser Rechner ist zwar schon rund zwei Jahre alt, ist aber absolut erstklassig und dementsprechend hochpreisig. Da kann man als Verbraucher schon erwarten, ein Gerät zu erwerben, das auch in naher Zukunft mit der jeweils aktuellen Software bestens harmoniert.



Das Surface Book 3 besitzt 4 Kerne, 8 Threads, 32 GB und sein technisches Herz ist der Intel Core i7-1065G7. Die Taktrate liegt im Standardmodus bei 1,3 Gigahertz und wenn es besonders schnell gehen soll, kommt der Laptop im Turbogang auf 3,9 Gigahertz.



Windows 11 haben wir auf das Surface Book 3 mit dem Media Creation Tool von Microsoft von Grund auf neu installiert. Das Media Creation Tool finden Sie auf der Webseite von Microsoft unter dem Menüpunkt Software-Downloads.



Als dritten Testkandidaten haben wir uns für das gut sechs Jahre alte HP Pavilion 15 entschieden. Dieser Laptop steht im Tempotest für ein Gerät, welches noch mit einem älteren System arbeitet und deshalb die technische Basis für Windows 11 nicht mitbringt. Das HP Pavilion 15 ist mit der CPU AMD A10-7300M ausgerüstet. Es besitzt 4 Kerne und 4 Threads. Der Arbeitsspeicher ist recht überschaubar mit seinen 8GB, im Takt liegt das HP Pavilion 15 mit 1,9 Gigahertz im Standardbereich und im Turbomodus bei 3,2 Gigahertz. Der Prozessor des HP Pavilion 15 ist von Microsoft für Windows 11 eigentlich gesperrt. Und aufgrund seines Alters hat der Laptop natürlich auch keinen TPM-2.0-CHIP. Die Sperre von Microsoft lässt sich durch das Abschalten des Checks für die Hardware elegant umgehen.

Unsere beim Test eingesetzten Versionen von Windows 11



Da es zum Testzeitpunkt die aktuellste Version war, haben wir mit dem Build 22000.138 gearbeitet. In manchen Testvorgängen vergleichen wir das neue Betriebssystem mit seinem Vorgänger. Als Windows 10 Version haben wir den Build 21H1 (19043.1348) verwendet.

Wie lange dauert der Bootvorgang?



Wirklich wichtig ist es nicht, wie viel Zeit Windows 11 zum Starten benötigt. Allerdings steht es in enger Verbindung zur gefühlten Arbeitsgeschwindigkeit eines Rechners. So subjektiv und nicht relevant diese Bewertung auch sein mag, für den User ist sie wichtig. Und natürlich kann es in manchen Fällen auch richtig stören, zum Beispiel wenn nach Installationen ein Neustart nötig ist und der PC dafür unverhältnismäßig lange benötigt. Mit der kostenlosen Software Bootracer können wir die Dauer des Bootens exakt messen. Das Tool ermittelt die Zeit, die der Rechner zum Booten benötigt. Dabei nimmt es den Zeitpunkt, an dem das Betriebssystem real bereit ist zu arbeiten, als Signal für die Fertigstellung des Bootens.



Bootracer kann sogar noch mehr: Mit seiner Hilfe können wir testen, wie das Betriebssystem reagiert, wenn ein "Clean Boot" durchgeführt wird, also ein PC-Start ohne die regulären Autostart-Programme. Von der PC-Welt haben wir uns die redaktionsinterne Software PC-Welt-Performance geliehen. Dieses Tool liest Informationen aus der Ereignisanzeige des Betriebssystems aus. Wir erhalten damit Details zum Bootablauf. Das Lenovo Legion 5 Pro brauchte 37 Sekunden zum Booten von Windows 11, ohne Autostarts benötigte es nur 30 Sekunden. Beim Befehl zum Neustart vergingen bis zur Anzeige der Anmeldemaske erneut 37 Sekunden.



Das Microsoft Surface Book 3 hat die Werte des Lenovo-Laptops locker unterboten. 32 Sekunden benötigte das Surface zum Starten von Windows 11. Beim Clean Booting hat der Bootracer nur 30 Sekunden gemessen. Ebenfalls gerade mal 30 Sekunden brauchte das Gerät vom Neustart bis zur Anzeige des Bildschirms, der zur Anmeldung aufruft. Wenig überraschend brauchte das HP Pavilion 15 deutlich länger als seine Vergleichsobjekte. Zum Booten von Windows 11 nahm es sich 1 Minute und 32 Sekunden Zeit. Und auch ohne die Autostart-Programme vergingen 1 Minute und 19 Sekunden, bis der Bootvorgang abgeschlossen war.



Die Auswertung der Testzeiten: Die deutlich kürzeren Zeiten beim Clean Booting machen deutlich, dass beim neuen Windows 11 eine ganze Reihe von Programmen automatisch beim Booten mit starten. Bootracer fand auch heraus, dass das Securitiy-Tool VBS (Virtual Based Security) die Zeit, die beim Booten vergeht, um ganze 5 Sekunden verlängert!

Wir analysieren die Leistung der CPU



Um die Power der CPU zu messen, setzen wir das kostenlose Tool Cinebench R23 ein. Cinebench R23 aus dem Hause Maxon ist der derzeit populärste Multi-Core-Benchmark für Prozessoren. Als Testergebnis vergibt die Software Punkte. Das Lenovo zieht bei diesem Test gnadenlos an seinen Konkurrenten vorbei. Es bekommt 12891 Punkte von Cinebench R23 in Sachen Prozessorleistung. Das Microsoft Surface Book 5 kommt nur auf 3375 Punkte und das HP Pavilion schafft gerade mal einen Wert von 715 Punkten.



Bei eingeschalteter VBS bekam das Lenovo Legion 5 Pro eine Leistung von 12801 Punkten bescheinigt. Das Surface Book 3 von Mikrosoft schaffte mit aktiviertem VBS-Modus einen Wert von 3428 Punkten. Im Stresstest, also bei ständigen Wiederholungen der Tests, sanken bei allen Laptops die Werte in paralleler Weise. Weniger Leistungspunkte sind aber dabei keine Überraschungen, da sich im Stresstest die thermische Last erhöht.

Wie schnell (oder langsam) ist Windows 11 beim Komprimieren von Daten mit dem Explorer?



Das Packen und Entpacken von digitalen Dateien ist eine oft genutzte Anwendung, die viel Power vom Rechner fordert. Deshalb haben wir gerade diesen Vorgang für unseren Test ausgewählt.



Diesen Testdurchlauf haben wir mit dem eigenen Windows Explorer durchgeführt. Das Bordmittel hat sicherlich schnellere Konkurrenten von außerhalb, aber da es sich so schön praktisch auf dem Rechner befindet, verwenden viele User das Programm gerne und häufig.



Unsere Test-Laptops müssen nun 30 Dateien, die einen Umfang von über 6 GB haben, in einen ZIP-Container komprimieren. Die 30 Dateien sind eine gute Mischung aus Büroprogrammen, wie zum Beispiel Texte und Tabellen. Daneben sind auch Foto- und Videodateien vertreten. Das Microsoft Surface Book 3 benötigt unter Windows 11 drei Minuten und 50 Sekunden zum Packen der 30 unterschiedlichen Dateien. Zum Entpacken reichen ihm 51 Sekunden! Wesentlich langsamer arbeitet das HP Pavilion 15. Während es packt vergehen zehn Minuten und 17 Sekunden. Zum Entpacken benötigt das Gerät 3,15 Minuten.

Der Test der Laufwerksleistung



Wie kommen HDD und SSD mit dem neuen Windows 11 zurecht? Mit Tests aus dem Tool PC Mark 10 lässt sich die Leistungsdichte der Laufwerke authentisch abbilden. Drive Benchmark simuliert den Start diverser Computerprogramme. Außerdem kopiert es Dateien von ganz unterschiedlicher Größe. Mit diesem Vorgehen ist es sehr nahe am Arbeitsalltag der User.



Der Lenovo-Laptop bekommt in diesem Test 1693 Gesamtpunkte. In der Sektion Bandbreite in Megabyte pro Sekunde kam es auf einen Wert von 273,52. Relativ weit abgeschlagen landete das Microsoft Surface Book 3 mit 1236 Gesamtpunkten und 189,48 Bandbreite in MB/s.



Der Test mit Crystaldiskmark beleuchtet die sequentielle Lese- und Schreibrate. Hier gibt es keine großen Leistungsunterschiede zwischen den drei Test-Laptops. Sogar das etwas veraltete Gerät kann hier mit der jungen Generation mithalten. Einen kleinen Vorteil haben die Rechner, welche eine SSD besitzen. Die SSD hat bei dieser Art von Tests die besseren Karten, da der Flashspeicher seine Vorzüge in Sachen Tempo zeigen kann.



Wir haben diesen Test auch mit Windows 10 durchgeführt. In den Ergebnissen liegt das ältere Betriebssystem so gut wie gleich auf mit seinem jüngeren Windows-Kollegen.

Windows 11 auf dem Prüfstand mit den System-Benchmarks Sysmark 25 und PC Mark 10



Mit PC Mark 10 lässt sich die komplette Leistungsfähigkeit des Rechners ermitteln. Die Tests durchleuchten alle Komponenten des Computers und setzen dabei Programme und Aktivitäten ein, die eng an den realen Alltag im Office angelehnt sind. PC Mark 10 simuliert unter anderem Video-Meetings, Shoppen im Internet und Büroprogramme, wie die Verarbeitung von Tabellen und Texten. Inklusive sind hier auch Rendering und Games, sowie die Video- und Bildbearbeitung.



Diesen umfassenden Test haben wir nicht nur mit Windows 11 durchgeführt. Zu Vergleichszwecken ist auch Windows 10 zum Einsatz gekommen. Interessanterweise gibt es bei den Testergebnissen keine eklatanten Unterschiede zwischen den beiden Windows-Versionen, weder beim Lenovo oder dem HP Pavilion, noch beim Surface.



Beim Surface Book 3 gäbe es nur anzumerken, dass bei einem eingeschalteten VBS das Testergebnis sich etwa drei Prozent unter dem Ergebnis ohne VBS bewegt. Aber diese Differenz ist so gering, dass sie sich im täglichen Gebrauch kaum bemerkbar macht.



Sysmark 25 nutzt die üblichen Office-Programme, wie auch Premiere und Photoshop für die Testdurchläufe. Hier fällt das Testergebnis mit eingeschalteter VBS um einiges schlechter aus: Die Differenz beträgt rund 7 Prozent! Ansonsten gibt es auch hier keine wirklichen Unterschiede beim Einsatz zwischen Windows 10 und Windows 11.