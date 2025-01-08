Die besten Fitness- und Sport-Apps 2025 im Test

Entdecke bei freenet nicht nur kostenlose, sondern auch die besten Fitness-Apps 2025. Finde die passende Sport-App für Deine Lieblings-Fitnessübungen!

Du möchtest auch 2025 fit bleiben, Muskeln aufbauen oder Deine Ausdauer verbessern – und das auch ohne Fitnessstudio? Mit einer Fitness-App hast Du Deinen persönlichen Coach immer dabei. Egal, ob Krafttraining, Yoga, Cardio oder eine Mischung aus allem: Die besten Fitness- und Sport-Apps bieten Dir genau die Unterstützung, die Du brauchst. Von kostenlosen Grundfunktionen bis hin zu Premium-Features wie individuellen Trainingsplänen und detaillierten Fortschrittsanalysen – freenet hat für Dich die Top 5 Fitness- und Sport-Apps 2024 für Android und iOS gekürt, damit Du die ideale App für Deine Fitnessziele findest. Was bieten Sport-Apps? Sport-Apps bieten viele Vorteile: Sie ermöglichen Flexibilität, individuelle Trainingspläne und motivieren durch Tracking sowie Fortschrittsanalysen. Nutzer können jederzeit und überall trainieren, was gerade für Menschen mit wenig Zeit ein großer Pluspunkt ist. Zudem fördern soziale Funktionen den Wettbewerb und die Motivation. Die Welt der Fitness-Apps ist riesig und bietet für jedes Bedürfnis die passende Unterstützung. Ob Du gezielt Muskeln aufbauen, Deine Ausdauer verbessern oder einfach aktiver werden möchtest – die Vielfalt an Apps deckt alles ab und liefert maßgeschneiderte Fitnessübungen: Schrittzähler- und Fahrrad-Apps für tägliche Bewegung

Trainingsplan- und Krafttraining-Apps für strukturierte Workouts

Yoga- und Entspannungs-Apps für mehr Balance

Ernährungs-Apps zur Unterstützung einer gesunden Lebensweise

Fitness-Challenges und Angebote mit Krankenkassen-Support für zusätzliche Motivation Nachteile gibt es jedoch auch: Fehlt die persönliche Anleitung und Korrektur durch einen Trainer, kann das zu fehlerhafter Ausführung der Übungen führen und potenziell das Verletzungsrisiko erhöhen. Daher ist die richtige Wahl der Sport-Apps das A und O. Doch welche Apps lohnen sich wirklich? freenet hat im Folgenden die besten klassischen Fitness- und Sport-Apps unter die Lupe genommen, damit Du genau die richtige App für Dein Training findest – egal, ob Anfänger oder Fitnessprofi.

Die besten Fitness- und Sport-Apps in der Übersicht In dieser Tabelle stellt Dir freenet eine Übersicht der besten Sport- und Fitness-Apps mit ihren wichtigsten Features vor: Fitness-/ Sport-App Sportarten Sport-Level Basis-Preis Upgrade-Preise Nike Training Club Krafttraining, HIIT, Yoga, Meditation, Dehnen Anfänger bis Fortgeschrittene Kostenlos Dauerhaft kostenlose Fitness-App Gymondo HIIT, Yoga, Tanzen, Pilates, Boxen, Dehnen, Laufen, Schwangerschaftstraining Anfänger bis Fortgeschrittene Basisversion kostenlos 1 Monat: 9,99 € / Monat; 12 Monate: 4,99 € / Monat Freeletics HIIT, Bodyweight-Training, Laufen, Dehnen Anfänger bis Fortgeschrittene Basisversion kostenlos Premium-Modelle ab 2,31 € / Woche (73,92 € / Jahr) Asana Rebel Yoga-inspirierte Workouts, Fitness, Meditation, Schlafhilfe Anfänger bis Fortgeschrittene Basisversion kostenlos 1 Monat: 15,99 € / Monat; 12 Monate: 2,99 € / Monat (35,99 € / Jahr) Down Dog Yoga Yoga (Vinyasa, Hatha, Yin, Ashtanga, Yoga auf dem Stuhl) Anfänger bis Fortgeschrittene Basisversion kostenlos Premium-Modelle ab 9,99 € / Monat 1. Nike Training Club: Kostenlos und umfassend trainieren Im freenet-Test hat sich die Nike Training Club (NTC) App als perfekt für Personen erwiesen, die eine App mit umfassenden Fitnessübungen suchen. Die App bietet über 200 Workouts, darunter Krafttraining, HIIT, Yoga und Meditation. Und das Beste: Es handelt sich mittlerweile um eine dauerhaft kostenlose Fitness-App. Diese Features machen NTC zu einer der besten Sport-Apps: Umfassendes Angebot an Workouts: Ideal für alle Fitness-Level.

Professionelle Anleitungen: Alle Workouts sind von Nike-Mastertrainern entwickelt und bieten präzise Videoanleitungen.

Individuelle Trainingspläne: Möglichkeit, eigene Workouts zusammenzustellen und persönliche Ziele zu setzen.

Ganzheitlicher Ansatz: Integration von Meditations- und Ernährungs-Tipps.

Dauerhaft kostenlose Fitness-App: Keine versteckten Kosten oder In-App-Käufe.

Bewertung im Apple-App-Store: 4.7 Sterne bei 36.377 Bewertungen (Stand: Januar 2025) Fazit: Der Nike Training Club ist ideal für alle, die eine dauerhaft kostenlose Fitness-App suchen, die keine Abstriche bei der Qualität macht. 2. Gymondo: Dein Einstieg in die Welt der Fitness Auch Gymondo bietet eine große Vielfalt an Workouts und flexible Trainingspläne, die sich perfekt für alle eignen, die gerne Abwechslung in ihrem Training haben. Die App deckt ein breites Spektrum von HIIT und Yoga bis zu Tanz und Pilates ab. Mit 4.7 Sternen bei 64.525 Bewertungen (Stand: Januar 2025) im Apple-App-Store kann sie sich durchaus sehen lassen. Features der kostenlosen Basisversion: Zugang zu ausgewählten Workouts: Erste Einblicke in die Vielfalt der verfügbaren Trainingsprogramme, um die App kennenzulernen.

Einsteigerfreundlich: Ideal, um erste Erfahrungen mit HIIT, Yoga oder Tanz-Workouts zu sammeln.

Motivations-Features: Grundlegende Tracking-Funktionen, die Fortschritte sichtbar machen. Features der kostenpflichtigen Premium-Version: Vollständiger Zugang zu allen Workouts: Über 300 Programme in verschiedenen Kategorien.

Personalisierte Pläne: Individuelle Trainingsprogramme für jedes Ziel.

Inklusive Ernährungspläne: Unterstützung bei der gesunden Ernährung. freenet-Vorteil: Als freenet-Nutzer profitierst Du von einem kostenfreien Testmonat für Gymondo. Entdecke die Vielfalt der Workouts und beginne Deine Fitnessreise! 3. Freeletics: Die beste Fitness-App für intensives Bodyweight-Training Freeletics beeindruckt durch sein auf Bodyweight-Training spezialisiertes Angebot. Die App bietet personalisierte HIIT-Workouts, die von einer KI basierend auf Deinem Feedback erstellt werden. Features der kostenlosen Basisversion: 20 HIIT-Workouts und 25 Übungen: Diese Workouts sind speziell für das Training ohne Equipment konzipiert und decken verschiedene Muskelgruppen ab.

Community-Unterstützung: Zugang zu einer aktiven Community von 42 Millionen Nutzern weltweit, die sich gegenseitig motivieren und Tipps geben.

Audio-Sessions: Motivierendes Audiomaterial zur Unterstützung beim Training.

Einfache Navigation: Nutzerfreundliche Oberfläche, die eine schnelle Anpassung der Workouts ermöglicht. Features der kostenpflichtigen Premium-Version: KI-gestützter Personal Coach: Voll personalisierte Trainingspläne.

Audio-Coaching: Motivation und Mindset-Training.

Erweiterte Übungen: Über 300 Übungen und umfassende Trainingsreisen. Fazit: Freeletics ist die beste Wahl für alle, die eine dynamische und personalisierte Fitness-App mit Bodyweight-Fokus suchen. Auch die Bewertung von 4.6 Sternen bei 49.983 Bewertungen (Stand: Januar 2025) im Apple-App-Store platziert die App in der Bestenliste an der Spitze. 4. Down Dog Yoga: Deine maßgeschneiderte Yoga-Praxis für Zuhause Down Dog Yoga ermöglicht eine stark personalisierte Yoga-Erfahrung, die durch ihre Anpassungsfähigkeit und simple User Experience besticht. Features der kostenlosen Basisversion: Anfänger-Sessions: Einsteigerfreundliche Workouts für den Start in Deine Yoga-Praxis.

Grundlegende Konfigurationsoptionen: Wähle Dauer und Yoga-Stil aus, um Dein Training anzupassen.

Mehrsprachige Audio-Unterstützung: Verschiedene Sprachen für ein persönlicheres Erlebnis. Features der kostenpflichtigen Premium-Version: Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten: Wähle Details wie Übergangsgeschwindigkeit und Posen-Haltedauer.

Musikalische Untermalung: Synchronisierte Musik für ein intensiveres Erlebnis. Fazit: Down Dog Yoga ist mit 4.9 Sternen bei 44.852 Bewertungen (Stand: Januar 2025) in der Rubrik Fitness-Apps im Apple-App-Store wirklich ganz vorne mit dabei und ideal für Dich, wenn Du eine maßgeschneiderte Yoga-Praxis suchst. Wem das noch nicht ausreicht – Down Dog bietet außerdem extra Apps für Pilates, HIIT, Mediation und vieles mehr an. 5. Asana Rebel: Yoga- und Fitness-App für Körper und Geist Asana Rebel bietet eine einzigartige Kombination aus Yoga und Fitness und ist ideal für Dich, wenn Du Deine mentale und körperliche Fitness verbessern möchtest. Features der kostenlosen Basisversion: Tägliche kurze Workouts: Übungen, die in 5–10 Minuten abgeschlossen werden können – perfekt für eine schnelle Fitnessroutine.

Einführung in verschiedene Yoga-Flows: Basiszugang zu unterschiedlichen Yoga-Arten für Entspannung und Kraftaufbau.

Mindfulness-Features: Einführung in Meditations- und Achtsamkeitstechniken. Features der kostenpflichtigen Premium-Version: Vollständiger Zugang zu Workouts: Über 100 Workouts, angepasst an verschiedene Fitnessziele.

Umfassende Meditationen und Musik: Inhalte zur Verbesserung der mentalen Gesundheit. Fazit: Asana Rebel ist die perfekte Wahl für alle, die Yoga und Fitness miteinander kombinieren möchten. Mit 4.5 Sternen bei 31.728 Bewertungen (Stand: Januar 2025) im Apple-App-Store zählt auch sie zu den beliebtesten Sport-Apps 2025.

Fazit: Die beste Fitness-App für Deine Bedürfnisse Unsere Tests haben gezeigt, dass jede der besten Fitness-Apps 2024 ihre eigenen Vorzüge hat. Der Nike Training Club überzeugt als vielseitige und kostenlose Option für Nutzer aller Fitnesslevel, während Freeletics für diejenigen ideal ist, die intensives, personalisiertes Bodyweight-Training bevorzugen. Gymondo sticht durch die Vielfalt seiner Workouts hervor - mit dem kostenlosen freenet-Probemonat kannst Du Dir ein umfassendes Bild machen. Asana Rebel und Down Dog Yoga bieten exzellente Möglichkeiten für Yoga- und Achtsamkeitsliebhaber, wobei Down Dog mit seinen Anpassungsmöglichkeiten glänzt. Jede dieser Apps kann Dir helfen, Deine Fitnessziele zu erreichen, egal ob Du Anfänger oder Fortgeschrittener bist. Finde die App, die am besten zu Dir passt, und starte Deine persönliche Fitnessreise! FAQ zu Fitness-Apps Welche ist die beste Fitness-App für zu Hause? Der Nike Training Club ist im freenet-Test die beste Wahl für das Training zu Hause, da er eine große Auswahl an kostenlosen Workouts bietet, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Auch Gymondo ist eine hervorragende Option, da es ein abwechslungsreiches Angebot von HIIT bis Yoga bereitstellt und flexible Trainingspläne ermöglicht. Welche ist die beste kostenlose Sport-App? Die beste kostenlose Sport-App ist der Nike Training Club, da sie mehr als 200 Workouts ohne versteckte Gebühren oder In-App-Käufe bietet. Nutzer können von intensiven HIIT-Übungen bis hin zu Yoga und Meditation profitieren, ohne einen Cent zu zahlen. Was ist die beste App zum Trainieren? Für ein umfassendes Training ist der Nike Training Club ideal, da er ein breites Spektrum an Fitnessübungen und personalisierten Trainingsplänen bietet. Wer ein intensives und auf Bodyweight-Übungen fokussiertes Training sucht, sollte sich Freeletics ansehen. Sind Fitness-Apps gut? Fitness-Apps sind eine großartige Möglichkeit, Trainingsroutinen zu strukturieren, Fortschritte zu verfolgen und motiviert zu bleiben. Sie bieten Flexibilität und ermöglichen es, ortsunabhängig und nach individuellen Vorlieben zu trainieren, was besonders für Menschen mit wenig Zeit oder Equipment vorteilhaft ist. Nicht alle Apps bieten die gleiche Qualität oder Tiefe an Funktionen, daher ist es wichtig, die beste Wahl basierend auf Deinem Fitnessziel zu treffen. Fotos: ©CanvaPro, Pexels

Finja Finja liebt gut gemachte Anwendungen und kennt (so gut wie) jede App. Wenn Sie nicht das Smartphone ihrer Freundin einrichtet, soll sie gerüchteweise auch mal in der analogen Welt unterwegs sein. Alle Artikel aufrufen