Apps zu sperren ist eine der besten Methoden, um Deine Privatsphäre zu schützen und den Zugang zu Apps auf Deinem Smartphone zu kontrollieren. Egal, ob Du die Nutzung von bestimmten Apps einschränken möchtest oder Dein Handy vor neugierigen Blicken sichern willst – mit einer App-Sperre kannst Du ganz einfach festlegen, welche Apps zugänglich sind und welche nicht. Im Folgenden erklärt freenet Dir, wie Du Apps auf Deinem iPhone und Android-Gerät sperrst.

Apps sperren: Wann ist eine Sperre sinnvoll?

Es gibt viele Gründe, warum Du Apps auf Deinem Smartphone sperren möchtest. Vielleicht möchtest Du den Zugang zu bestimmten Apps für Deine Kinder einschränken oder verhindern, dass jemand auf sensible Daten zugreifen kann. Eine App-Sperre sorgt für mehr Sicherheit und Privatsphäre, sowohl auf dem iPhone als auch auf Android-Geräten.

Gründe für das Sperren von Apps:

Schutz der Privatsphäre: Sensible Daten in Apps wie WhatsApp oder Facebook sollen nicht von anderen eingesehen werden.

Elterliche Kontrolle: Du kannst die Nutzung von Apps durch Kinder einschränken.

Fokus und Produktivität: Apps wie Social Media oder Spiele können dich ablenken – mit einer Sperre kannst du dich besser konzentrieren.

Sicherheit vor unbefugtem Zugriff: Das Sperren von Apps hilft, den Zugriff auf private Apps zu verhindern, wenn du dein Smartphone aus der Hand gibst.

Apps sperren bei Android

Möchtest Du Apps bei Android sperren, hilft Dir dabei eine spezielle App. Du kannst zum Beispiel AppLock verwenden, wenn Du eine App-Sperre auf einem Android-Phone wie dem Google Pixel 9 Pro oder dem Samsung Galaxy S25 Ultra einrichten möchtest. Folge dazu dieser Anleitung:

Schritt 1: Lade Dir die App AppLock aus dem Play Store herunter und installiere sie.

Schritt 2: Öffne AppLock und lege Dein individuelles Entsperrmuster fest.

Schritt 3: Bestätige das Muster durch Tippen auf „Zustimmen und Starten”.

Schritt 4: Weiter unten unter „Allgemein” findest Du alle Apps und kannst die zu sperrenden Apps durch Antippen des Schlosssymbols auswählen.

Schritt 5: Mit dem Tippen auf „Gewähren” erteilst Du AppLock die notwendige Berechtigung.

Schritt 6: Ab sofort lassen sich gesperrte Apps nur nach Eingabe des Entsperrmusters öffnen.

Spezielle App-Sperre bei Samsung

Wenn Du einzelne Apps sperren möchtest, hast Du auf einem Samsung-Handy wie dem Galaxy S24 oder Galaxy Z Fold6 noch eine weitere Möglichkeit dazu. Hierzu hat der Hersteller eine praktische Funktion entwickelt, die sich „sicherer Ordner” nennt. Dieser Ordner ist die markeneigene App-Sperre von Samsung und innerhalb weniger Minuten eingerichtet. Auf die dorthin verschobenen Apps hast Du nur Zugriff, wenn Du vorab den sicheren Ordner entsperrst. Du kannst die App-Sperre bei Samsung so einrichten:

Schritt 1: Öffne die Einstellungen auf dem Samsung-Handy.

Schritt 2: Wähle den Punkt „Sicherheit und Datenschutz” aus.

Schritt 3: Wähle hier „Sicherer Ordner” aus und tippe dann auf „Weiter”.

Schritt 4: Wähle den Sperrtyp (Muster, PIN, Passwort oder Fingerabdruck) und lege ihn fest.

Schritt 5: Tippe auf „Weiter”, wiederhole die Eingabe und bestätige sie.

Schritt 6: Der sichere Ordner ist angelegt und Du kannst jetzt Apps hierhin verschieben.

App sperren auf iPhone

Ab iOS 16 gibt es eine praktische Möglichkeit, Apps mit Face ID, Touch ID oder einem Code zu sperren. Hierzu wird die Funktion „App sperren” verwendet, die nur mit einer biometrischen Authentifizierung oder deinem Code zugänglich ist.

So gehst Du vor:

Gehe zum Home-Bildschirm Deines iPhones. Suche die App, die Du sperren möchtest. Lege den Finger auf das App-Symbol, bis das Menü mit den Schnellaktionen erscheint. Tippe auf „Face ID anfordern“ (oder „Touch ID anfordern” oder „Code anfordern”). Authentifiziere Dich mit Face ID, Touch ID oder Deinen Code. Sobald eine App gesperrt ist, benötigst Du die entsprechende Authentifizierung, um sie zu öffnen. Wichtiger

Hinweis: Einige vorinstallierte iPhone-Apps wie Rechner, Kamera, Kontakte und andere können nicht gesperrt werden.