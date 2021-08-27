Laufen gilt als eine der effektivsten Ausdauersportarten und kann ein wichtiger Beitrag für einen gesunden Lifestyle sein. Zudem eignet sich der Laufsport bestens, um sich vor oder nach einem stressigen Tag eine Auszeit zu nehmen und sich mal so richtig den Kopf durchpusten zu lassen. Kein Wunder also, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt regelmäßig die Laufschuhe schnüren.

Nahezu alle Läufer haben beim Joggen auch ihr Handy mit dabei. Das ist gleich in mehrerlei Hinsicht sinnvoll: Zum einen kannst du während deiner Lauf-Session Musik hören und bist außerdem für Notfälle gewappnet. Zum anderen kannst du mit einem Running-Tool deine Laufdistanz tracken, wodurch du deine Fortschritte jederzeit im Blick hast. Wir präsentieren dir die fünf besten Lauf-Apps.

adidas Running by Runtastic

Zu den besten und funktionsreichsten Jogging-Apps gehört ganz klar das Tool "adidas Running by Runtastic" ( iOS | Android). Die leicht zu bedienende App zeichnet all deine Läufe zuverlässig auf und gibt dir dadurch einen detaillierten Überblick über deine absolvierten Kilometer und Höhenmeter, deine Pace und deinen Kalorienverbrauch.

Du kannst aber nicht nur deine Lauf-Sessions, sondern auch rund 100 weitere Aktivitäten tracken lassen. Zur Auswahl stehen unter anderem Klettern, Gewichtheben, Mountainbiken, Tanzen und alle gängigen Ballsportarten. Damit taugt Runtastic auch ohne Weiteres als allgemeine Fitness-App.

Um deine Motivation stets hochzuhalten, kannst du deine Ergebnisse mit der Runtastic-Community oder in deinem Social-Media-Kanal teilen. Mit der Live-Tracking-Funktion können deine Freunde sogar deinen Lauf live mitverfolgen und dich anfeuern.

Gute Nachricht für Sparfüchse: Runtastic ist grundsätzlich kostenlos. Wenn du dir allerdings von der App einen individuellen Trainingsplan erstellen lassen möchtest, musst du eine Premium-Mitgliedschaft eingehen. Die kostet 49,90 Euro pro Jahr und ermöglicht dir die Nutzung des Tools ohne nervige Werbeanzeigen. Allerdings ist die Variante nur für Android-Handys verfügbar.

Strava

Auch "Strava" ( iOS | Android) schafft es in die Riege der besten Lauf-Apps. Mit dem praktischen Tool kannst du kannst deine Läufe nicht nur tracken, sondern dich beispielsweise auch mit anderen Community-Mitgliedern messen. Definiere einfach im Vorfeld eine Laufstrecke und fordere anschließend andere Läufer heraus.

Für die Erstellung eigener Routen benötigst du allerdings die kostenpflichtige Premium-Version (59,99 Euro jährlich). Auch individuelle Trainingspläne kannst du ausschließlich mit der Bezahlvariante generieren lassen.

Minimale Abzüge gibt’s für die Tatsache, dass es hin und wieder zu kleinen Ungenauigkeiten beim Messen der Laufdistanz kommt. Ansonsten erweist sich Strava aber als idealer Begleiter für ambitionierte Läufer. Insbesondere die Auto-Pause entpuppt sich als nützliches Feature: Wenn du zum Beispiel an einer roten Ampel aufgehalten wirst, unterbricht die App das Tracking automatisch.

Nike Run Club

Kaum ein Lauf-Tool bietet so viele verschiedene Features zum Nulltarif wie die App "Nike Run Club" ( iOS | Android). Die Anwendung punktet durch ein übersichtliches Design, eine intuitive Bedienung und einen integrierten Musik-Player. Zudem gehört Nike Run Club zu den wenigen Lauf-Apps, die kostenlos individuelle Trainingspläne zur Verfügung stellen.

Daneben hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Läufern auszutauschen und zu diversen Challenges anzutreten. Wenn du erfolgreich abschneidest, erhältst du "Nike Fuel Punkte" und kannst dir diese in deinem Profil anzeigen lassen. Auf diese Weise wird die Motivation auf einem konstant hohen Niveau gehalten. Auch die praktische Auto-Pause ist beim Nike Run Club mit von der Partie.

Leider bewegt sich der Akkuverbrauch der App auf einem überdurchschnittlichen Niveau, was angesichts des Funktionsumfangs aber nicht sonderlich überraschend ist. Des Weiteren musst du damit leben, dass Nike die Anwendung nutzt, um intensiv für seine Produkte zu werben.

MapMyRun