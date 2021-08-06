Werde zum Yogi: Die besten Yoga-Apps

Du legst Wert auf einen gesunden Lifestyle? Neben der richtigen Ernährung ist bekanntermaßen ausreichend Bewegung ein wichtiger Faktor. Dazu musst du aber nicht unbedingt in die überfüllte Muckibude gehen. Fitness-Workouts und Yoga-Sessions kannst du ganz einfach auch zu Hause absolvieren. Wir präsentieren dir in diesem Beitrag die besten Yoga-Apps.

Keep Yoga

Keep Yoga bietet zahlreiche Yoga-Kurse mit mehr als 400 Posen zum Nachmachen – sowohl für blutige Anfänger als auch für Fortgeschrittene und Pro-Yogis. Bevor es losgeht, musst du noch dein Geschlecht, dein Alter, deine Größe und dein Gewicht angeben. Dadurch kann die App deinen Body Mass Index errechnen, um deinen Trainingsplan noch individueller auszurichten.

Damit du stets auf dem Laufenden bist, kannst du in der App einsehen, welche Kurse du bis dato belegt hast und wie viele Trainingsminuten du bereits in deine Yogi-Laufbahn investiert hast. Tipp: Wenn du fleißig trainierst, kannst du dir sogenannte Kalorienmünzen verdienen. Diese kannst du nutzen, um (normalerweise kostenpflichtigen) Premium-Content freizuschalten.

Yoga Vidya

Mit der Gratis-App Yoga Vidya ( iOS | Android) steht dir ein äußerst vielfältiges Tool zur Verfügung, das dein Yogi-Herz garantiert höherschlagen lässt. Die Anwendung hält viele verschiedene Kurse für alle Schwierigkeitslevel bereit und ist damit auch optimal als Yoga-App für Anfänger geeignet. Ein dicker Pluspunkt: Du kannst die Trainingsvideos auch für den Offline-Gebrauch downloaden.

Übrigens: Die breite Palette von Yoga Vidya umfasst auch unzählige Meditationsanleitungen und verschiedene geführte Pranayama-Übungen. Auch mehrwöchige Kurse sind Teil des Angebots. So kannst du dem stressigen Alltag auf sanfte Art und Weise entfliehen und deine Energiespeicher im Handumdrehen wieder auffüllen.

Daily Yoga

Du suchst gute Yoga-Apps, die nichts kosten? Ein Tool, das in diesem Fall definitiv infrage kommt, ist Daily Yoga ( iOS | Android). Die App punktet mit mehr als 70 Yoga-Kursen, die über 500 Asanas zum Nachmachen beinhalten.

Auch die Macher von Daily Yoga legen viel Wert auf eine möglichst große Vielfalt, was die Schwierigkeitsgrade angeht. So können auch Anfänger-Yogis an die Trendsportart aus Fernost herangeführt werden und diese in ihren Alltag integrieren.

Damit Letzteres gelingt, kannst du einen persönlichen Trainingsplan kreieren, der sich aus Zyklen von sieben Wochentagen zusammensetzt. Zudem kannst du deine Motivation hochhalten, indem du die Tracking-Option nutzt und auf diese Weise deine Yoga-Aktivitäten dokumentieren lässt. Du kannst aber auch ebenso einen vorgegebenen Trainingsplan verwenden.

Asana Rebel