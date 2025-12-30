Wann kommt das neue Samsung Galaxy S26 auf den Markt?

Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, dass Samsung die S26-Serie tatsächlich etwas später bringt als ursprünglich erwartet. Die Galaxy-Unpacked-Präsentation soll am 25. Februar 2026 stattfinden, der Verkaufsstart dann wenige Wochen später im März 2026.

Anders als zunächst erwartet hält Samsung für die 2026er-Modelle an der klassischen Modellstrategie fest. Statt neuer Varianten wie „Pro“ oder „Edge“ setzt der Hersteller bei der Galaxy-S26-Serie auf das bewährte Trio: Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra.

Wie sieht das Display beim Galaxy S26 aus und welche Technik steckt dahinter?

Das Galaxy S26 Standardmodell soll ein 6,3 Zoll AMOLED-Display bekommen, das für tolle Helligkeit sorgt. Das Edge-Modell setzt vermutlich auf ein größeres 6,7 Zoll Curved-AMOLED-Display. Das Galaxy S26 Ultra soll mit der fortschrittlichen M14-OLED-Technologie ausgestattet sein, die durch das neue Color-on-Encapsulation-Verfahren (CoE) auf eine Polarisationsschicht verzichtet, wodurch das Display heller, energieeffizienter und gleichzeitig dünner wird und eine verbesserte Farbdarstellung sowie längere Lebensdauer bietet.

Die spannendste Neuerung dürfte jedoch das “Private Display“ des Ultra-Modells werden: Die neue integrierte Sichtschutzfunktion schränkt die Blickwinkel des Displays gezielt ein, sodass nur Nutzer klar sehen können, was auf dem Bildschirm passiert, während Umstehende nur ein verdunkeltes Display sehen. Die Aktivierung erfolgt flexibel per Software, entweder manuell oder automatisch bei sensiblen Apps wie Banking und unterstützt sogar KI-gesteuerte automatische Erkennung für mehr Privatsphäre ohne zusätzlichen Aufwand.

Die Prozessoren könnten je nach Modell und Region unterschiedlich sein. In den meisten Regionen sollen die Geräte laut aktuellen Infos auf der Bluetooth-Zertifizierungsplattform mit dem neuen Exynos 2600 laufen. Für die Modelle in den USA soll jedoch ein Snapdragon 8 Elite Gen 5 zum Einsatz kommen. Beim Arbeitsspeicher liegen die Modelle zwischen 12 und 16 GB RAM, der Speicherplatz reicht bis zu 1 TB.

Wie gut ist der Akku und welche Lade-Technologien bringt das S26?

zu 50 Watt soll ebenfalls möglich sein. Das alles verspricht lange Laufzeiten und schnelle Ladezeiten.

Spannend ist auch, dass Samsung trotz schlankerem Gehäuse angeblich keine Abstriche bei der Akkugröße macht. So soll das Galaxy S26 bei rund 4.300 mAh liegen, während das mittlere Modell (das in manchen Leaks noch als S26 Plus geführt wird) auf etwa 4.900 mAh kommen soll. Gleichzeitig ist von einem deutlich dünneren Design die Rede: Das Standardmodell soll nur noch etwa 6,9 Millimeter messen und damit schlanker sein als das Galaxy S25.

Beim Laden setzt Samsung laut Gerüchten nicht nur auf schnelles Qi2-Wireless-Charging, sondern auch auf eine vollständige Qi2-Implementierung mit magnetischer Befestigung. Ähnlich wie bei Apples MagSafe wird das Smartphone dabei präzise auf dem Ladepad ausgerichtet, was das kabellose Laden komfortabler macht und Zubehör wie Halterungen oder Powerbanks besser nutzbar macht. Damit könnte Samsung zu den ersten Android-Herstellern gehören, die den neuen Qi2-Standard komplett ausreizen.

Welche Kamera-Neuheiten sind im Galaxy S26 und S26 Ultra zu erwarten?

Besonders rund um das 3-fach-Teleobjektiv des Galaxy S26 Ultra gibt es aktuell widersprüchliche Leaks. Einige Quellen gehen von einem Upgrade auf einen 12-Megapixel-Tele-Sensor aus, der auf einem neuen Samsung-Isocell-Modell (S5K3LD) basieren soll. Das würde zwar feinere Details ermöglichen, aber ohne größere Blende oder neue Bildverarbeitungs-Tricks nur ein moderates Plus bei der Bildqualität bringen.

Ein anderer bekannter Leaker behauptet dagegen, Samsung bleibe beim 10-Megapixel-Tele und setze sogar auf einen kleineren Sensor als noch beim Galaxy S25 Ultra. Das zeigt, wie unsicher die Lage derzeit ist – besonders beim Zoom-Modul ist noch vieles offen.

Für das Galaxy S26 und das mittlere Modell ist zudem von einer überarbeiteten Kamera-Konfiguration die Rede. So soll die Hauptkamera auf einen neuen Samsung-Isocell-Sensor (S5KGNG) wechseln, während das Ultraweitwinkel bei einem bewährten 12-MP-Sensor von Sony (IMX564) bleibt. Ein geplanter 50-Megapixel-Ultraweitwinkel soll intern zwar diskutiert worden sein, wurde laut Gerüchten aber aus Kostengründen wieder gestrichen.