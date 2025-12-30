29.12.2025
Neues Samsung Handy: Alle Gerüchte zum neuen Galaxy S26
Das neue Samsung Galaxy S26 steht schon jetzt im Fokus der Gerüchteküche. Obwohl der offizielle Release erst Anfang 2026 erwartet wird, sickern immer mehr Details zu Design, Technik und Ausstattung durch. freenet fasst alle Infos für Dich zusammen!
Wann kommt das neue Samsung Galaxy S26 auf den Markt?
Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, dass Samsung die S26-Serie tatsächlich etwas später bringt als ursprünglich erwartet. Die Galaxy-Unpacked-Präsentation soll am 25. Februar 2026 stattfinden, der Verkaufsstart dann wenige Wochen später im März 2026.
Anders als zunächst erwartet hält Samsung für die 2026er-Modelle an der klassischen Modellstrategie fest. Statt neuer Varianten wie „Pro“ oder „Edge“ setzt der Hersteller bei der Galaxy-S26-Serie auf das bewährte Trio: Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra.
Wie sieht das Display beim Galaxy S26 aus und welche Technik steckt dahinter?
Das Galaxy S26 Standardmodell soll ein 6,3 Zoll AMOLED-Display bekommen, das für tolle Helligkeit sorgt. Das Edge-Modell setzt vermutlich auf ein größeres 6,7 Zoll Curved-AMOLED-Display. Das Galaxy S26 Ultra soll mit der fortschrittlichen M14-OLED-Technologie ausgestattet sein, die durch das neue Color-on-Encapsulation-Verfahren (CoE) auf eine Polarisationsschicht verzichtet, wodurch das Display heller, energieeffizienter und gleichzeitig dünner wird und eine verbesserte Farbdarstellung sowie längere Lebensdauer bietet.
Die spannendste Neuerung dürfte jedoch das “Private Display“ des Ultra-Modells werden: Die neue integrierte Sichtschutzfunktion schränkt die Blickwinkel des Displays gezielt ein, sodass nur Nutzer klar sehen können, was auf dem Bildschirm passiert, während Umstehende nur ein verdunkeltes Display sehen. Die Aktivierung erfolgt flexibel per Software, entweder manuell oder automatisch bei sensiblen Apps wie Banking und unterstützt sogar KI-gesteuerte automatische Erkennung für mehr Privatsphäre ohne zusätzlichen Aufwand.
Die Prozessoren könnten je nach Modell und Region unterschiedlich sein. In den meisten Regionen sollen die Geräte laut aktuellen Infos auf der Bluetooth-Zertifizierungsplattform mit dem neuen Exynos 2600 laufen. Für die Modelle in den USA soll jedoch ein Snapdragon 8 Elite Gen 5 zum Einsatz kommen. Beim Arbeitsspeicher liegen die Modelle zwischen 12 und 16 GB RAM, der Speicherplatz reicht bis zu 1 TB.
Wie gut ist der Akku und welche Lade-Technologien bringt das S26?
zu 50 Watt soll ebenfalls möglich sein. Das alles verspricht lange Laufzeiten und schnelle Ladezeiten.
Spannend ist auch, dass Samsung trotz schlankerem Gehäuse angeblich keine Abstriche bei der Akkugröße macht. So soll das Galaxy S26 bei rund 4.300 mAh liegen, während das mittlere Modell (das in manchen Leaks noch als S26 Plus geführt wird) auf etwa 4.900 mAh kommen soll. Gleichzeitig ist von einem deutlich dünneren Design die Rede: Das Standardmodell soll nur noch etwa 6,9 Millimeter messen und damit schlanker sein als das Galaxy S25.
Beim Laden setzt Samsung laut Gerüchten nicht nur auf schnelles Qi2-Wireless-Charging, sondern auch auf eine vollständige Qi2-Implementierung mit magnetischer Befestigung. Ähnlich wie bei Apples MagSafe wird das Smartphone dabei präzise auf dem Ladepad ausgerichtet, was das kabellose Laden komfortabler macht und Zubehör wie Halterungen oder Powerbanks besser nutzbar macht. Damit könnte Samsung zu den ersten Android-Herstellern gehören, die den neuen Qi2-Standard komplett ausreizen.
Welche Kamera-Neuheiten sind im Galaxy S26 und S26 Ultra zu erwarten?
Besonders rund um das 3-fach-Teleobjektiv des Galaxy S26 Ultra gibt es aktuell widersprüchliche Leaks. Einige Quellen gehen von einem Upgrade auf einen 12-Megapixel-Tele-Sensor aus, der auf einem neuen Samsung-Isocell-Modell (S5K3LD) basieren soll. Das würde zwar feinere Details ermöglichen, aber ohne größere Blende oder neue Bildverarbeitungs-Tricks nur ein moderates Plus bei der Bildqualität bringen.
Ein anderer bekannter Leaker behauptet dagegen, Samsung bleibe beim 10-Megapixel-Tele und setze sogar auf einen kleineren Sensor als noch beim Galaxy S25 Ultra. Das zeigt, wie unsicher die Lage derzeit ist – besonders beim Zoom-Modul ist noch vieles offen.
Für das Galaxy S26 und das mittlere Modell ist zudem von einer überarbeiteten Kamera-Konfiguration die Rede. So soll die Hauptkamera auf einen neuen Samsung-Isocell-Sensor (S5KGNG) wechseln, während das Ultraweitwinkel bei einem bewährten 12-MP-Sensor von Sony (IMX564) bleibt. Ein geplanter 50-Megapixel-Ultraweitwinkel soll intern zwar diskutiert worden sein, wurde laut Gerüchten aber aus Kostengründen wieder gestrichen.
Welche Neuerungen gibt es beim S Pen oder der Software von Galaxy S26?
Samsung könnte beim Ultra-Modell den S Pen neu gestalten: Statt wie bisher im Gehäuse verschwindet der Eingabestift laut Gerüchten magnetisch außen am Gerät. Das schafft mehr Platz für einen größeren Akku und erleichtert die Handhabung. Ob das wirklich eine Verbesserung darstellt, ist unklar, denn so müsste der Pen zukünftig separat mitgenommen und eventuell auch erworben werden,
Softwareseitig werden Android 16 und die neue One UI 8 erwartet. Spannend ist die weitere Verfeinerung von Galaxy AI – angeblich in Kooperation mit Perplexity AI für noch bessere, personalisierte Nutzererlebnisse. Außerdem verspricht Samsung wohl eine Update-Garantie von bis zu sieben Jahren: Ein starkes Signal für Nachhaltigkeit.
Auch bei den Video-Funktionen soll sich einiges tun: Gerüchten zufolge bringt Samsung den neuen Advanced Professional Video (APV)-Codec erstmals auch auf die Standard-Modelle der S26-Reihe. Damit sollen sich 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde sowohl mit der Frontkamera als auch mit der Hauptkamera aufnehmen lassen.
Der APV-Codec setzt auf moderne Komprimierungsverfahren, die höhere Datenraten bei besserer Bildqualität ermöglichen und gleichzeitig mehr Spielraum für die Nachbearbeitung bieten. Bislang waren solche Profi-Features vor allem den Ultra-Modellen vorbehalten – mit der S26-Serie könnte Samsung diese Funktionen deutlich breiter ausrollen, um stärker gegen Apple und Google anzutreten.
Was kostet das neue Samsung Galaxy S26?
Samsung soll die Preise der Galaxy‑S26‑Reihe weitgehend stabil halten und sich an den UVPs der Vorgänger orientieren. Demnach startet das Galaxy S26 in der Basisversion mit 256 GB Speicher voraussichtlich bei rund 799 US‑Dollar, das Galaxy S26+ bei etwa 999 US‑Dollar und das Galaxy S26 Ultra bei etwa 1.299 US‑Dollar, wobei der Euro‑Preis je nach Wechselkurs leicht abweichen kann.
Hintergrund ist wohl eine bewusst aggressive Preisstrategie: Trotz teurerer Komponenten wie Speicher und Kameramodule nimmt Samsung laut Berichten niedrigere Margen in Kauf, um wettbewerbsfähig gegenüber Apple und chinesischen Herstellern zu bleiben.
Fazit
Die Galaxy S26-Serie wird laut den aktuellen Gerüchten eine spannende Weiterentwicklung der Flaggschiffklasse. Gerade das Ultra-Modell soll auf Top-Niveau punkten mit riesigem Display, innovativer Kamera und neuem S Pen.
Das freenet Magazin bleibt dran und versorgt Dich mit allen Neuerungen!
FAQ
Wann kommt das neue Samsung Galaxy S26 raus?
Das Galaxy S26 wird voraussichtlich im Rahmen eines Galaxy‑Unpacked‑Events im Februar 2026 vorgestellt und soll zeitnah danach verfügbar sein. Ein konkreter Verkaufsstart ist allerdings nicht bekannt.
Wird das Galaxy S26 eine bessere Kamera haben?
Außerdem ist von einem neuen Isocell-Hauptsensor für die Standardmodelle die Rede. Beim 3-fach-Teleobjektiv des Ultra gehen die Leaks allerdings auseinander: Einige Quellen erwarten einen neuen 12-MP-Sensor, andere sprechen von einem kompakteren 10-MP-Modul – hier ist also noch offen, welche Variante Samsung am Ende wirklich nutzt.
Wie lange unterstützt Samsung das Galaxy S26 mit Updates?
Samsung unterstützt das Galaxy S26 voraussichtlich mit bis zu sieben Jahren Sicherheits- und Funktionsupdates.
Foto: ©Samsung
Simon
Simon hat immer die neuesten Informationen und einen Kaffee in der Hand. Bei beidem setzt der Norddeutsche auf Qualität. Richtig unkritisch ist er nur, wenn es um die Küste und Gin Tonic geht.Alle Artikel aufrufen
