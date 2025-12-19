Updates von Mobilfunkherstellern wie Samsung versorgen Smartphones mit neuen Versionen des Betriebssystems. Hinzu kommen wichtige Sicherheitspatches, die Sicherheitslücken auf dem Gerät schließen. Sie sind unverzichtbar für einen reibungslosen Betrieb, die Handysicherheit und eine gute Performance. In diesem Artikel erhältst Du alle wichtigen Informationen zu den Veränderungen: Das nächste große Software-Update von Samsung heißt One UI 8.5 und basiert auf Android 16. Das Beta-Programm ist im Dezember 2025 gestartet, das finale Release wird für Februar 2026 erwartet – voraussichtlich zusammen mit der Galaxy-S26-Serie. Parallel dazu verteilt Samsung weiterhin monatliche Sicherheitsupdates, etwa für ältere Flaggschiffe wie die Galaxy-S24-Reihe (Stand: Dezember 2025).

Samsung Update auf Android 16 offiziell angekündigt

Samsung hat das Update auf Android 16 mit One UI 8.5 offiziell bestätigt. Der Rollout des finalen Updates wird für Februar 2026 erwartet und soll zunächst auf den neuesten Galaxy-Flaggschiffen starten. Parallel dazu läuft seit Dezember 2025 ein Beta-Programm, über das ausgewählte Geräte One UI 8.5 bereits vorab testen können.

Neuerungen nach Update auf Android 16 für Samsung

Mit dem Update auf Android 16 und One UI 8.5 erhältst Du nicht nur Verbesserungen bei Performance und Energieeffizienz , sondern auch neue Funktionen rund um Benachrichtigungen, Sicherheit und Multimedia . Dazu gehören unter anderem:

Live Updates (Echtzeit-Status): Verfolge Aktivitäten direkt in der Benachrichtigungsleiste, z. B. Lieferungen, Fahrten oder laufende Aktionen.

Advanced Protection Mode: Ein erweiterter Schutzmodus, der Sicherheitsfunktionen bündelt und sensible Daten besser absichert.

Desktop- & Multitasking-Verbesserungen (Tablets): Mehr Produktivität durch ein Desktop-ähnliches Arbeiten und optimiertes Fenster-Handling.

Kamera & Video: Verbesserungen für Foto-Workflows, z. B. UltraHDR-Unterstützung und neue Video-Standards wie APV für hochwertigere Aufnahmen.

Bessere Hörgeräte-Unterstützung: Verbesserte Audio-Integration über LE Audio – inklusive moderner Broadcast-Funktionen wie Auracast .

AI-gestützte Betrugserkennung: Mehr Schutz vor verdächtigen Anrufen, Links und Nachrichten.

Aufgeräumtere Benachrichtigungen: Intelligenteres Gruppieren und bessere Übersicht im Benachrichtigungsbereich.

Gesundheitsdaten & Health Connect: Erweiterte Schnittstellen, z. B. Unterstützung von FHIR-Formaten für kompatible Apps.

Mehr Privatsphäre auf dem Sperrbildschirm: Sensible Inhalte lassen sich besser ausblenden, damit Benachrichtigungen nicht sofort lesbar sind.

Zeitplan: Samsung Update auf Android 16 nach Termin

Bereits ab Werk wurden die 2025 erschienenen Samsung-Smartphones mit Android 16 und One UI 8 ausgeliefert:

Das Ausrollen von Android 16 für Samsung bei älteren Modellen erfolgte schrittweise, zunächst für aktuellere Modelle, später für die anderen Samsung-Handys.

Modelle mit Android 16 Update ab Juli 2025

Modelle mit Android 16 Update ab August 2025

Samsung Update: Verfügbarkeit prüfen und installieren

Grundsätzlich informiert Samsung Dich direkt auf dem Smartphone, wenn ein Update für ein Gerät bereitsteht. Allerdings kann eine solche Benachrichtigung im Alltag schnell weggewischt werden. Wenn Du herausfinden möchtest, ob Samsung One UI 8 oder ein Android 16 Update für Dein Smartphone zur Verfügung stehen, gehst Du folgendermaßen vor:

Schritt 1: Gehe auf die Einstellungen.

Schritt 2: Tippe hier auf den Punkt „System“.

Schritt 3: Wähle jetzt „Softwareupdate“ aus.

Schritt 4: Ist aktuell ein Update für Dein Gerät verfügbar, wird es Dir hier angezeigt und Du kannst auf Wunsch die Installation starten.

Ab 2026: Für diese Samsung-Modelle endet der Update-Support

Einige ältere Modelle erhalten keinen weiteren Software Support.

Dazu gehören:

Galaxy S-Serie: S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G Galaxy Note-Serie: Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G Galaxy A-Serie: A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A32, A32 5G, A22, A22 5G, A12, A03s, A02s Galaxy M-Serie: M62, M52 5G, M42 5G, M32, M32 5G, M22, M21 2021, M12 Galaxy F-Serie: F62, F52 5G, F42 5G, F22, F12 Tablets: Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A7 Lite, Tab Active3 W-Serie: W21 5G, W22 5G

Falls Du ein Samsung-Smartphone aus dieser Liste verwendest, ist die Anschaffung eines neueren Modells sinnvoll. Ohne regelmäßige Sicherheitspatches entstehen Sicherheitslücken, die sich von Hackern nutzen lassen.