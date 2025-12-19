Samsung Updates: Informationen und Termine im Überblick
Erfahre hier, für welche Smartphones von Samsung Updates geplant sind und welche Änderungen ein Update bringt!
Updates von Mobilfunkherstellern wie Samsung versorgen Smartphones mit neuen Versionen des Betriebssystems. Hinzu kommen wichtige Sicherheitspatches, die Sicherheitslücken auf dem Gerät schließen. Sie sind unverzichtbar für einen reibungslosen Betrieb, die Handysicherheit und eine gute Performance. In diesem Artikel erhältst Du alle wichtigen Informationen zu den Veränderungen: Das nächste große Software-Update von Samsung heißt One UI 8.5 und basiert auf Android 16. Das Beta-Programm ist im Dezember 2025 gestartet, das finale Release wird für Februar 2026 erwartet – voraussichtlich zusammen mit der Galaxy-S26-Serie. Parallel dazu verteilt Samsung weiterhin monatliche Sicherheitsupdates, etwa für ältere Flaggschiffe wie die Galaxy-S24-Reihe (Stand: Dezember 2025).
Samsung hat das Update auf Android 16 mit One UI 8.5 offiziell bestätigt. Der Rollout des finalen Updates wird für Februar 2026 erwartet und soll zunächst auf den neuesten Galaxy-Flaggschiffen starten. Parallel dazu läuft seit Dezember 2025 ein Beta-Programm, über das ausgewählte Geräte One UI 8.5 bereits vorab testen können.
Mit dem Update auf Android 16 und One UI 8.5 erhältst Du nicht nur Verbesserungen bei Performance und Energieeffizienz, sondern auch neue Funktionen rund um Benachrichtigungen, Sicherheit und Multimedia. Dazu gehören unter anderem:
Live Updates (Echtzeit-Status): Verfolge Aktivitäten direkt in der Benachrichtigungsleiste, z. B. Lieferungen, Fahrten oder laufende Aktionen.
Advanced Protection Mode: Ein erweiterter Schutzmodus, der Sicherheitsfunktionen bündelt und sensible Daten besser absichert.
Desktop- & Multitasking-Verbesserungen (Tablets): Mehr Produktivität durch ein Desktop-ähnliches Arbeiten und optimiertes Fenster-Handling.
Kamera & Video: Verbesserungen für Foto-Workflows, z. B. UltraHDR-Unterstützung und neue Video-Standards wie APV für hochwertigere Aufnahmen.
Bessere Hörgeräte-Unterstützung: Verbesserte Audio-Integration über LE Audio – inklusive moderner Broadcast-Funktionen wie Auracast.
AI-gestützte Betrugserkennung: Mehr Schutz vor verdächtigen Anrufen, Links und Nachrichten.
Aufgeräumtere Benachrichtigungen: Intelligenteres Gruppieren und bessere Übersicht im Benachrichtigungsbereich.
Gesundheitsdaten & Health Connect: Erweiterte Schnittstellen, z. B. Unterstützung von FHIR-Formaten für kompatible Apps.
Mehr Privatsphäre auf dem Sperrbildschirm: Sensible Inhalte lassen sich besser ausblenden, damit Benachrichtigungen nicht sofort lesbar sind.
Bereits ab Werk wurden die 2025 erschienenen Samsung-Smartphones mit Android 16 und One UI 8 ausgeliefert:
Das Ausrollen von Android 16 für Samsung bei älteren Modellen erfolgte schrittweise, zunächst für aktuellere Modelle, später für die anderen Samsung-Handys.
Samsung Galaxy Z Flip 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy A54
Galaxy A-Serie (A14, A15, A16, A24, A25, A26, A33, A34, A35, A36, A53, A54, A55, A56)
Galaxy S23-Serie (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE)
Galaxy S22-Serie (S22, S22+, S22 Ultra, S22 FE)
Galaxy S21 FE
Galaxy Z-Serie (Z Fold 4, Z Flip 4)
Galaxy F-Serie (F06, Raus F15, F16, F54, F55, F56)
Galaxy M-Serie (M06, M15, M16, M34, M35, M36, M53, M55, M56)
Galaxy XCover-Serie (XCover 7, XCover 7 Pro)
Grundsätzlich informiert Samsung Dich direkt auf dem Smartphone, wenn ein Update für ein Gerät bereitsteht. Allerdings kann eine solche Benachrichtigung im Alltag schnell weggewischt werden. Wenn Du herausfinden möchtest, ob Samsung One UI 8 oder ein Android 16 Update für Dein Smartphone zur Verfügung stehen, gehst Du folgendermaßen vor:
Schritt 1: Gehe auf die Einstellungen.
Schritt 2: Tippe hier auf den Punkt „System“.
Schritt 3: Wähle jetzt „Softwareupdate“ aus.
Schritt 4: Ist aktuell ein Update für Dein Gerät verfügbar, wird es Dir hier angezeigt und Du kannst auf Wunsch die Installation starten.
Einige ältere Modelle erhalten keinen weiteren Software Support.
Dazu gehören:
Galaxy S-Serie: S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G
Galaxy Note-Serie: Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G
Galaxy A-Serie: A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A32, A32 5G, A22, A22 5G, A12, A03s, A02s
Galaxy M-Serie: M62, M52 5G, M42 5G, M32, M32 5G, M22, M21 2021, M12
Galaxy F-Serie: F62, F52 5G, F42 5G, F22, F12
Tablets: Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A7 Lite, Tab Active3
W-Serie: W21 5G, W22 5G
Falls Du ein Samsung-Smartphone aus dieser Liste verwendest, ist die Anschaffung eines neueren Modells sinnvoll. Ohne regelmäßige Sicherheitspatches entstehen Sicherheitslücken, die sich von Hackern nutzen lassen.
Samsung hat den Rollout von Android 16 mit One UI 8 seit September 2025 gestartet und bringt damit Verbesserungen bei Sicherheit, Multitasking und Kamera auf viele Galaxy-Modelle. Gleichzeitig steht mit One UI 8.5 (Android 16) bereits das nächste große Update in den Startlöchern: Die Beta läuft seit Dezember 2025, das finale Release wird für Februar 2026 erwartet. Prüfe regelmäßig die Update-Verfügbarkeit und installiere Sicherheitsupdates zeitnah – vor allem, weil bei zahlreichen älteren Geräten der Update-Support ab 2026 endet.
Samsung stellt die Versorgung mit Updates im Jahr 2025 für die Galaxy S20-Reihe, das Galaxy A32 5G, Galaxy A12, Galaxy F12, Galaxy M12, Galaxy Xcover Pro und Galaxy A02s ein.
Sowohl Smartphones der Mittelklasse als auch Flaggschiffe von Samsung mit einem Erscheinungstermin ab 2022 erhalten nach wie vor Updates, teilweise sogar noch über das Jahr 2025 hinaus.
Samsung macht keine uneingeschränkte Garantie für jede Modellreihe öffentlich, aber für neuere Geräte wurden längere Support‑Zyklen angekündigt (z. B. bis zu 7 Jahre für bestimmte Modelle).
Für die aktuellsten Handys wie das Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, und ausgewählte Mittelklasse‑Modelle hat Samsung eine längere Update‑Versorgung angekündigt. Anstelle „sechs Jahre“ heißt es nun, dass bestimmte Modelle bis zu sieben Jahre Update‑Support erhalten könnten.
Um sicherzustellen, dass Dein Samsung-Handy immer die neuesten Updates erhält, aktiviere die automatischen Updates in den Einstellungen. Gehe dazu auf Einstellungen > Softwareupdate und aktiviere die Option „Automatische Updates“. So erhältst Du alle wichtigen Software- und Sicherheitsupdates, sobald sie verfügbar sind, ohne manuell nach ihnen suchen zu müssen.
