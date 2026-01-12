Xiaomi 17: Gerüchte & News
Bei freenet findest Du alle aktuellen Informationen zum bevorstehenden Launch des Xiaomi 17. Erfahre hier alle spannenden News und Gerüchte.
Xiaomi begeistert mit jeder neuen Veröffentlichung seine Fans. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die neue Xiaomi 17-Serie, die überraschenderweise die Xiaomi 16-Serie überspringt, und erklären, warum das so ist. Außerdem liefern wir Dir die spannendsten Gerüchte und neuesten Fakten zu den Flaggschiffen von Xiaomi.
Internationaler Marktstart: Aktuellen Leaks zufolge sollen das Xiaomi 17 und das neue Xiaomi 17 Ultra im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona zwischen dem 02. und 05. März 2026 global vorgestellt werden. Damit folgt Xiaomi seinem typischen Zeitplan: Zuerst erscheint die Serie in China, wenige Monate später in Europa und anderen Märkten.
In China umfasst die Xiaomi-17-Serie drei Modelle: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max. Für den internationalen Markt deuten aktuelle Leaks jedoch darauf hin, dass Xiaomi sich auf das reguläre Xiaomi 17 und ein neues Topmodell, das Xiaomi 17 Ultra, konzentriert. Die Pro-Modelle mit Zweitdisplay auf der Rückseite sollen nach aktuellem Stand China-exklusiv bleiben.
Mit der Entscheidung, die 16er-Serie zu überspringen, zielt Xiaomi direkt auf die Konkurrenz mit Apple ab, unter anderem mit dessen neuem Flaggschiff-Modell iPhone 17. Der Sprung zur Xiaomi 17-Serie ist eine strategische Entscheidung, um ein fortschrittlicheres Modell zu präsentieren, das in Sachen Leistung und Innovation ganz vorne mit dabei ist. Ausgestattet mit dem neuen Snapdragon 8 Elite Gen-5 Prozessor und einem einzigartigen Magic Back Screen, setzt Xiaomi neue Maßstäbe, die den Wettbewerb übertreffen könnten.
Parallel zum Xiaomi 17 arbeitet Xiaomi an einem neuen Kamera-Topmodell, dem Xiaomi 17 Ultra. Das Gerät wird aktuell bereits bei Providern in Indien getestet und trägt unter anderem die Modellbezeichnung 2512BPNDAG für die globale Variante.
Das Xiaomi 17 Ultra soll auf dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 basieren und ein stark auf Fotografie optimiertes Kamera-Setup mit Leica-Branding bieten. Leaks sprechen von einem deutlich aufgerüsteten Periskop-Teleobjektiv und einem insgesamt „revolutionären“ Kamera-Setup, das Xiaomi klar im High-End-Segment positionieren soll. Zudem ist Unterstützung für Satellitenkommunikation im Gespräch.
Anders als die chinesischen Pro-Modelle verzichtet das Xiaomi 17 Ultra laut aktuellen Informationen auf ein Zweitdisplay auf der Rückseite – der Fokus liegt klar auf Kamera, Akku und Alltagspower.
Die Xiaomi 17-Serie umfasst drei Modelle: das kompakte Xiaomi 17, das leistungsstärkere Xiaomi 17 Pro und das große Xiaomi 17 Pro Max. Jedes dieser Modelle bietet fortschrittliche Technik, die Xiaomi sowohl von seinen eigenen Vorgängermodellen – dem Xiaomi 15 und dem Xiaomi 15 Pro – als auch von der Konkurrenz abhebt.
Technische Daten der Xiaomi 17-Serie laut Leaks:
|Feature
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Ultra
|Display
|6,3 Zoll, 3.500 Nits
|6,3 Zoll, 3.500 Nits
|6,9 Zoll, 3.500 Nits
|6,9 Zoll OLED-Display mit 2K-Auflösung und 120 Hz
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite Gen-5
|Snapdragon 8 Elite Gen-5
|Snapdragon 8 Elite Gen-5
|Snapdragon 8 Elite Gen-5
|Speicher
|Bis zu 16 GB RAM, 512 GB Speicher
|Bis zu 16 GB RAM, 1 TB Speicher
|Bis zu 16 GB RAM, 512 GB Speicher
|Voraussichtlich 12–16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher (Leak/Schätzung)
|Akku
|7.000 mAh, 100 W Schnellladung
|6.300 mAh, 100 W Schnellladung
|7.500 mAh, 100 W Schnellladung
|Noch keine finalen Angaben, größerer Akku als beim 15 Ultra erwartet
|Kamera
|50-MP-Hauptkamera, 3x Zoom, Leica-Summilux
|50-MP-Hauptkamera, 5x Zoom, Leica-Summilux
|50-MP-Hauptkamera, 5x Zoom, Leica-Summilux
|Triple-Cam (Leica): 50-MP-Hauptsensor (OVX10500U), 200-MP-Tele (ISOCELL HPE), 50-MP-Ultraweitwinkel, 50-MP-Frontkamera (OV50M) – laut Leaks
|Besonderheiten
|–
|Magic Back Screen (Zweit-Display)
|Magic Back Screen (Zweit-Display)
|Kamera-Flaggschiff mit 200-MP-Leica-Zoom, kein Zweitdisplay, evtl. Multi-Spektral-Sensor für bessere Farberfassung
Preislich positioniert Xiaomi die 17‑Serie aggressiv: In China startet das Basis‑Xiaomi 17 bei umgerechnet ca. 630 €, das Pro Max bei 850 € und das Ultra bei 1.100 € – global dürften EU‑Preise 150–250 € höher ausfallen (ab 849 € für 17, 1.199 € für Ultra). Das macht es zu einem echten Konkurrenzkiller gegenüber Samsung S26 oder iPhone 17, besonders mit dem riesigen 7.000+ mAh Akku und 100 W Laden.
|Merkmal
|Xiaomi 15
|Xiaomi 17 (Leaks)
|Prozessor
|Snapdragon 8 Gen 4
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Akku
|5.400 mAh
|6.300–7.500 mAh
|Kamera
|50 MP Leica
|200 MP Tele + 1″ Sensor (Ultra)
|Display
|6,36″ LTPO
|6,3″ LTPO, 3.500 Nits
|Software
|HyperOS 2
|HyperOS 3 (Android 16)
Mit der Xiaomi 17-Serie überspringt Xiaomi die Xiaomi 16-Serie und setzt auf eine leistungsstärkere Modellreihe, die direkt mit dem iPhone 17 und anderen Flaggschiffen konkurrieren soll. Mit Features wie dem Magic Back Screen, einer Leica-Summilux-Kamera und dem Snapdragon 8 Elite Gen-5 Prozessor zeigt Xiaomi, dass es bereit ist, neue Maßstäbe im Premium-Smartphone-Markt zu setzen. Neben den Flaggschiffen bringt Xiaomi auch neue Mittelklasse-Modelle wie die Xiaomi 15T-Serie und die Redmi Note 15-Serie, die mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis und solider Technik überzeugen. Bleib dran und verpasse keine Neuigkeiten!
Die Xiaomi 17-Serie wurde am 25. September 2025 in China vorgestellt und sollte ab Frühjahr 2026 auch in Europa erhältlich sein.
In China besteht die Xiaomi-17-Serie aus drei Modellen: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max. Für den internationalen Markt deuten aktuelle Leaks darauf hin, dass zunächst das Xiaomi 17 sowie das neue Kamera-Topmodell Xiaomi 17 Ultra erscheinen werden. Die Pro-Modelle mit Zweitdisplay könnten China-exklusiv bleiben, während 17 und 17 Ultra im März 2026 auf dem MWC in Barcelona global vorgestellt werden sollen.
Das Xiaomi 17 wird voraussichtlich mit HyperOS 3 auf Basis von Android 16 ausgeliefert. Das neue System soll die Bedienung noch flüssiger machen und eng mit anderen Xiaomi-Ökosystem-Geräten verzahnen.
Das leistungsstärkste Modell von Xiaomi ist momentan das Xiaomi 15 Ultra. Mit einer Vierfach-Kamera von Leica und einem fähigen Prozessor, dem Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, sticht es aus der Menge heraus.
Foto: ©Xiaomi