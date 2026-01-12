Xiaomi begeistert mit jeder neuen Veröffentlichung seine Fans. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die neue Xiaomi 17-Serie, die überraschenderweise die Xiaomi 16-Serie überspringt, und erklären, warum das so ist. Außerdem liefern wir Dir die spannendsten Gerüchte und neuesten Fakten zu den Flaggschiffen von Xiaomi.

Xiaomi 17: Die wichtigsten Gerüchte im Überblick

Internationaler Marktstart: Aktuellen Leaks zufolge sollen das Xiaomi 17 und das neue Xiaomi 17 Ultra im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona zwischen dem 02. und 05. März 2026 global vorgestellt werden. Damit folgt Xiaomi seinem typischen Zeitplan: Zuerst erscheint die Serie in China, wenige Monate später in Europa und anderen Märkten.

In China umfasst die Xiaomi-17-Serie drei Modelle: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max. Für den internationalen Markt deuten aktuelle Leaks jedoch darauf hin, dass Xiaomi sich auf das reguläre Xiaomi 17 und ein neues Topmodell, das Xiaomi 17 Ultra, konzentriert. Die Pro-Modelle mit Zweitdisplay auf der Rückseite sollen nach aktuellem Stand China-exklusiv bleiben.

Warum Xiaomi 17 und nicht Xiaomi 16?

Mit der Entscheidung, die 16er-Serie zu überspringen, zielt Xiaomi direkt auf die Konkurrenz mit Apple ab, unter anderem mit dessen neuem Flaggschiff-Modell iPhone 17. Der Sprung zur Xiaomi 17-Serie ist eine strategische Entscheidung, um ein fortschrittlicheres Modell zu präsentieren, das in Sachen Leistung und Innovation ganz vorne mit dabei ist. Ausgestattet mit dem neuen Snapdragon 8 Elite Gen-5 Prozessor und einem einzigartigen Magic Back Screen, setzt Xiaomi neue Maßstäbe, die den Wettbewerb übertreffen könnten.

Xiaomi 17 Ultra: Kamera-Flaggschiff für den globalen Markt

Parallel zum Xiaomi 17 arbeitet Xiaomi an einem neuen Kamera-Topmodell, dem Xiaomi 17 Ultra. Das Gerät wird aktuell bereits bei Providern in Indien getestet und trägt unter anderem die Modellbezeichnung 2512BPNDAG für die globale Variante.

Das Xiaomi 17 Ultra soll auf dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 basieren und ein stark auf Fotografie optimiertes Kamera-Setup mit Leica-Branding bieten. Leaks sprechen von einem deutlich aufgerüsteten Periskop-Teleobjektiv und einem insgesamt „revolutionären“ Kamera-Setup, das Xiaomi klar im High-End-Segment positionieren soll. Zudem ist Unterstützung für Satellitenkommunikation im Gespräch.

Anders als die chinesischen Pro-Modelle verzichtet das Xiaomi 17 Ultra laut aktuellen Informationen auf ein Zweitdisplay auf der Rückseite – der Fokus liegt klar auf Kamera, Akku und Alltagspower.

Xiaomi 17-Serie: Mit dem richtigen Upgrade

Die Xiaomi 17-Serie umfasst drei Modelle: das kompakte Xiaomi 17, das leistungsstärkere Xiaomi 17 Pro und das große Xiaomi 17 Pro Max. Jedes dieser Modelle bietet fortschrittliche Technik, die Xiaomi sowohl von seinen eigenen Vorgängermodellen – dem Xiaomi 15 und dem Xiaomi 15 Pro – als auch von der Konkurrenz abhebt.

Technische Daten der Xiaomi 17-Serie laut Leaks: