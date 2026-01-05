04.01.2026

Die besten Handys bis 200 Euro in 2026

Du suchst ein gutes Handy bis 200 €? freenet präsentiert Dir die besten Modelle für den kleinen Geldbeutel.

DR: Bestenliste Handys unter 200 Euro, Produktbilder Samsung Galaxy A16 AG, Realme 14x, Samsung Galaxy A15 AG
Inhalt

Was sind die besten Smartphones 2026 bis 200 Euro?

Was macht ein gutes Handy für unter 200 Euro aus? Es bietet Dir eine Benutzererfahrung, die weit besser ist, als es sein Preis vermuten lässt. Ganz ohne Kompromisse geht es aber nicht – in der Preisklasse der besten Handys bis 200 Euro musst Du bereit sein, auf das ein oder andere Premium-Feature zu verzichten.

Die leistungsstärksten Prozessoren oder Funktionen wie 5G und 120-Hz-Displays kannst Du bei diesen Einsteiger-Handys eher nicht erwarten. Trotzdem wirst Du mit dieser Bestenliste überrascht sein, was ein Handy unter 200 Euro doch so alles kann.

Alle wichtigen Fakten zu günstigen Smartphones bis 200 Euro siehst Du hier:

Im Überblick: Was können die besten Smartphones bis 200 Euro?

ModellDisplayKamera (MP)Akku (mAh)
Samsung Galaxy A16 mit Vertrag6,7 Zoll50 + 5 + 25.000
Xiaomi Redmi Note 15 5G6,77 Zoll108 + 86000
Realme 14x mit Vertrag6,67 Zoll505.000
Samsung Galaxy A156,5 Zoll50 + 5 + 25.000
Xiaomi Redmi Note 14 5G mit Vertrag6,67 Zoll108 + 8 + 25.110
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mit Vertrag6,67 Zoll200 + 8 + 25.110
Xiaomi Poco M76,67 Zoll50 + 25.110
HMD Pulse Pro mit Vertrag6,65 Zoll50 + 25.000
Motorola Moto G726,6" AMOLED108 + 8 + 25.000

Platz 1: Samsung Galaxy A16

Zwar lag die UVP des Galaxy A16 beim Erscheinen im Oktober 2024 über 200 Euro, mit dem Release des Nachfolgers fiel der Verkaufspreis jedoch unter 200 Euro. Mit seiner guten Basisausstattung bei Akku, Kamera und Performance führt das Galaxy A16 von Samsung das Ranking der besten Handys unter 200 Euro an. Die technische Ausstattung umfasst:

  • 5.000 mAh Akku mit 16 Stunden Laufzeit

  • 6,7 Zoll großes Display

  • Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera

  • Achtkerner Exynos 1330 als Prozessor

Samsung Galaxy A16 5G 128 GB Light Green

Platz 2: Xiaomi Redmi Note 15

Das Xiaomi Redmi Note 15 zählt zu den überzeugendsten Budget-Smartphones seiner Klasse und bietet eine gute Basisausstattung, wenn Du ein zuverlässiges Handy unter 200 Euro suchst. Besonders hervorzuheben sind der große Akku, das helle Display und die hochauflösende Hauptkamera, die im Alltag für klare und detailreiche Fotos sorgt. Die technische Ausstattung umfasst:

  • 6.000 mAh Akku für ausdauernde Nutzung

  • 6,77 Zoll AMOLED-Display

  • Dual-Kamera mit 108-MP-Hauptkamera

  • Leistungsstarker MediaTek-Prozessor für flüssige Performance

Platz 3: Realme 14x

Auch das Realme 14x hat als Handy unter 200 Euro einiges zu bieten. Sein 5.000 mAh starker Akku sorgt für eine lange Laufzeit und die vielen KI-Funktionen steigern den Nutzungskomfort. Außerdem ist es mit einem soliden Akku und bis zu 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Technisch erwarten Dich beim Realme 14x:

  • 6,67 Zoll großes Display mit 120 Hz

  • 50-MP-AI-Kamera

  • MediaTek Dimensity 6300 5G als Prozessor

  • viele KI-Funktionen

Platz 4: Samsung Galaxy A15


Ebenfalls ein gutes Handy bis 200 Euro ist das Samsung Galaxy A15, das der Vorgänger des Galaxy A16 ist. Für einen sehr attraktiven Preis erhältst Du hier ein Einsteiger-Smartphone mit Triple-Kamera, ausdauerndem Akku und ausreichender Performance für viele klassische Anwendungen. Die technischen Daten des Galaxy A15 von Samsung sind:

  • 6,5 Zoll Display mit 90 Hz

  • Akku mit 5.000 mAh

  • Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera

  • Selfie-Kamera mit 13 MP Auflösung

Platz 4: Xiaomi Redmi Note 14 5G

Das Xiaomi Redmi Note 14 5G gehört ebenfalls zu den empfehlenswerten Smartphones bis 200 Euro. Es kombiniert ein großes 6,67-Zoll-Display mit 120 Hz, einem ausdauernden 5.110-mAh-Akku und eine hochauflösende 108-MP-Hauptkamera. Damit eignet es sich ideal für alle, die ein günstiges Gerät mit starkem Bildschirm und guter Fotoqualität suchen.

Das bietet Dir das Redmi Note 14 5G:

  • 6,67 Zoll FHD+ Display mit 120 Hz

  • 5.110 mAh Akku

  • 108-MP-AI-Kamera

  • 16-MP-Frontkamera (modellabhängig)

Platz 6: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Platz 7: Xiaomi Poco M7

Mit dem Poco M7 bekommst Du ein sehr starkes Smartphone bis 200 Euro, das besonders beim Akku glänzt. Er kann mit bis zu 45 Watt innerhalb kurzer Zeit aufgeladen werden. Beeindruckend ist außerdem die Auflösung der Frontkamera mit 20 Megapixeln.

Darüber hinaus bietet das Xiaomi Poco M7:

  • 6,67 Zoll großes Display

  • MediaTek Dimensity 7025-Ultra als Prozessor

  • Dual-Kamera mit 50 + 2 MP

  • Akku mit 5.110 mAh und 45 Watt

Platz 8: HMD Pulse Pro


Beim HMD Pulse Pro stechen das elegante Design und die überdurchschnittlich starke Kameraausstattung hervor. Dich erwartet hier eine Dual-Kamera, deren Hauptlinse mit 50 MP auflöst. Optimal für Selfies eignet sich die 50-MP-Frontkamera. Als gutes Handy unter 200 Euro bringt das HMD Pulse Pro außerdem diese Technik mit:

  • 6,65 Zoll Display mit 90 Hz

  • 5.000 mAh starker Akku

  • Prozessor UNISOC T606 mit 6 GB RAM

  • geringes Gewicht von 196 g

Platz 9: Motorola Moto G72

Auch Motorola ist mit dem Moto G72 in der Kategorie der besten Handys unter 200 Euro vertreten. Das Smartphone kommt mit einem großzügigen 6,6-Zoll-AMOLED-Display daher, das eine beeindruckende Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Dadurch erlebst Du besonders flüssige Animationen und schnelle Reaktionszeiten, ideal für ausgiebigen Medienkonsum und Gaming.

Die Kameraausstattung des Moto G72 überzeugt mit einer 108-MP-Hauptkamera, die detailreiche Fotos ermöglicht, ergänzt durch ein Weitwinkelobjektiv für vielfältige Aufnahmeoptionen. Unter der Haube arbeitet der Mediatek Helio G99, ein leistungsstarker Chipsatz, der für diese Preisklasse ein hervorragendes Nutzererlebnis garantiert. Der Prozessor wird von 6 GB RAM unterstützt, und der interne Speicher von 128 GB lässt sich bei Bedarf per Speicherkarte erweitern.

Das Moto G72 bringt zudem nützliche Features wie NFC mit, jedoch kein 5G. Der Akku ist mit 5.000 mAh ausdauernd und lädt mit einer Leistung von 33 Watt, sodass Du schnell wieder einsatzbereit bist. Durch die IP52-Zertifizierung ist das Gerät gegen Spritzwasser geschützt und wird ab Werk mit Android 12 ausgeliefert, was eine zeitgemäße Software-Performance gewährleistet.

FAQ zu den besten Handys bis 200 Euro

Welches Handy unter 200 Euro ist das beste?

Das Samsung Galaxy A16 ist derzeit das beste Handy für unter 200 Euro. Seine technische Ausstattung überzeugt mit einem 5.000 mAh starken Akku, der Triple-Kamera mit 50, 5 und 2 MP sowie dem 6,7 Zoll großen Display. Ebenfalls gute Handys bis 200 Euro sind das Xiaomi Redmi Note 15 5G, Samsung Galaxy A15, Realme 14x, HMD Pulse Pro und Xiaomi Poco M7.

Was ist das beste Samsung-Handy unter 200 Euro?

Neben seinen Premium-Flaggschiffen hat der Branchen-Riese Samsung auch Handys unter 200 Euro zu bieten. Aktuell bestes Samsung-Handy unter 200 Euro ist das Galaxy A16 mit 6,7 Zoll Display, guter Triple-Kamera und einem 5.000 mAh Akku.

Ist ein Handy unter 200 Euro auch für Gaming geeignet?

Einige Smartphones unter 200 Euro bieten ausreichend Leistung für Casual Games wie Candy Crush oder Clash of Clans. Für aufwendige Spiele wie PUBG oder Genshin Impact eignen sich jedoch eher Mittelklasse- oder High-End-Smartphones mit leistungsstärkeren Prozessoren und mehr RAM.

Können Handys unter 200 Euro gute Fotos machen?

Ja, auch viele Smartphones unter 200 Euro sind inzwischen mit soliden Kameras ausgestattet. Während das Samsung Galaxy A16, Realme 14x und Xiaomi Poco M7 oder das Xiaomi Redmi Not 14 5G mit ihrer 50-MP-Hauptkamera punkten, bietet das HMD Pulse Pro zusätzlich sogar eine 50-MP-Frontkamera. Für den gelegentlichen Schnappschuss reicht die Bildqualität oft aus. Wer jedoch bei allen Lichtverhältnissen oder für professionelle Aufnahmen hohe Ansprüche an die Kamera hat, ist in der Regel mit teureren Modellen besser beraten.

