Du suchst ein gutes Handy bis 200 €? freenet präsentiert Dir die besten Modelle für den kleinen Geldbeutel.

Platz 2: Xiaomi Redmi Note 15 Das Xiaomi Redmi Note 15 zählt zu den überzeugendsten Budget-Smartphones seiner Klasse und bietet eine gute Basisausstattung, wenn Du ein zuverlässiges Handy unter 200 Euro suchst. Besonders hervorzuheben sind der große Akku, das helle Display und die hochauflösende Hauptkamera, die im Alltag für klare und detailreiche Fotos sorgt. Die technische Ausstattung umfasst: 6.000 mAh Akku für ausdauernde Nutzung

6,77 Zoll AMOLED-Display

Dual-Kamera mit 108-MP-Hauptkamera

Leistungsstarker MediaTek-Prozessor für flüssige Performance

Platz 3: Realme 14x Auch das Realme 14x hat als Handy unter 200 Euro einiges zu bieten. Sein 5.000 mAh starker Akku sorgt für eine lange Laufzeit und die vielen KI-Funktionen steigern den Nutzungskomfort. Außerdem ist es mit einem soliden Akku und bis zu 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Technisch erwarten Dich beim Realme 14x: 6,67 Zoll großes Display mit 120 Hz

50-MP-AI-Kamera

MediaTek Dimensity 6300 5G als Prozessor

viele KI-Funktionen

Platz 4: Samsung Galaxy A15

Ebenfalls ein gutes Handy bis 200 Euro ist das Samsung Galaxy A15, das der Vorgänger des Galaxy A16 ist. Für einen sehr attraktiven Preis erhältst Du hier ein Einsteiger-Smartphone mit Triple-Kamera, ausdauerndem Akku und ausreichender Performance für viele klassische Anwendungen. Die technischen Daten des Galaxy A15 von Samsung sind: 6,5 Zoll Display mit 90 Hz

Akku mit 5.000 mAh

Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera

Selfie-Kamera mit 13 MP Auflösung

Platz 4: Xiaomi Redmi Note 14 5G Das Xiaomi Redmi Note 14 5G gehört ebenfalls zu den empfehlenswerten Smartphones bis 200 Euro. Es kombiniert ein großes 6,67-Zoll-Display mit 120 Hz, einem ausdauernden 5.110-mAh-Akku und eine hochauflösende 108-MP-Hauptkamera. Damit eignet es sich ideal für alle, die ein günstiges Gerät mit starkem Bildschirm und guter Fotoqualität suchen. Das bietet Dir das Redmi Note 14 5G: 6,67 Zoll FHD+ Display mit 120 Hz

5.110 mAh Akku

108-MP-AI-Kamera

16-MP-Frontkamera (modellabhängig)

Platz 7: Xiaomi Poco M7 Mit dem Poco M7 bekommst Du ein sehr starkes Smartphone bis 200 Euro, das besonders beim Akku glänzt. Er kann mit bis zu 45 Watt innerhalb kurzer Zeit aufgeladen werden. Beeindruckend ist außerdem die Auflösung der Frontkamera mit 20 Megapixeln. Darüber hinaus bietet das Xiaomi Poco M7: 6,67 Zoll großes Display

MediaTek Dimensity 7025-Ultra als Prozessor

Dual-Kamera mit 50 + 2 MP

Akku mit 5.110 mAh und 45 Watt

Platz 8: HMD Pulse Pro

Beim HMD Pulse Pro stechen das elegante Design und die überdurchschnittlich starke Kameraausstattung hervor. Dich erwartet hier eine Dual-Kamera, deren Hauptlinse mit 50 MP auflöst. Optimal für Selfies eignet sich die 50-MP-Frontkamera. Als gutes Handy unter 200 Euro bringt das HMD Pulse Pro außerdem diese Technik mit: 6,65 Zoll Display mit 90 Hz

5.000 mAh starker Akku

Prozessor UNISOC T606 mit 6 GB RAM

geringes Gewicht von 196 g

Platz 9: Motorola Moto G72 Auch Motorola ist mit dem Moto G72 in der Kategorie der besten Handys unter 200 Euro vertreten. Das Smartphone kommt mit einem großzügigen 6,6-Zoll-AMOLED-Display daher, das eine beeindruckende Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Dadurch erlebst Du besonders flüssige Animationen und schnelle Reaktionszeiten, ideal für ausgiebigen Medienkonsum und Gaming. Die Kameraausstattung des Moto G72 überzeugt mit einer 108-MP-Hauptkamera, die detailreiche Fotos ermöglicht, ergänzt durch ein Weitwinkelobjektiv für vielfältige Aufnahmeoptionen. Unter der Haube arbeitet der Mediatek Helio G99, ein leistungsstarker Chipsatz, der für diese Preisklasse ein hervorragendes Nutzererlebnis garantiert. Der Prozessor wird von 6 GB RAM unterstützt, und der interne Speicher von 128 GB lässt sich bei Bedarf per Speicherkarte erweitern. Das Moto G72 bringt zudem nützliche Features wie NFC mit, jedoch kein 5G. Der Akku ist mit 5.000 mAh ausdauernd und lädt mit einer Leistung von 33 Watt, sodass Du schnell wieder einsatzbereit bist. Durch die IP52-Zertifizierung ist das Gerät gegen Spritzwasser geschützt und wird ab Werk mit Android 12 ausgeliefert, was eine zeitgemäße Software-Performance gewährleistet. FAQ zu den besten Handys bis 200 Euro Welches Handy unter 200 Euro ist das beste? Das Samsung Galaxy A16 ist derzeit das beste Handy für unter 200 Euro. Seine technische Ausstattung überzeugt mit einem 5.000 mAh starken Akku, der Triple-Kamera mit 50, 5 und 2 MP sowie dem 6,7 Zoll großen Display. Ebenfalls gute Handys bis 200 Euro sind das Xiaomi Redmi Note 15 5G, Samsung Galaxy A15, Realme 14x, HMD Pulse Pro und Xiaomi Poco M7. Was ist das beste Samsung-Handy unter 200 Euro? Neben seinen Premium-Flaggschiffen hat der Branchen-Riese Samsung auch Handys unter 200 Euro zu bieten. Aktuell bestes Samsung-Handy unter 200 Euro ist das Galaxy A16 mit 6,7 Zoll Display, guter Triple-Kamera und einem 5.000 mAh Akku. Ist ein Handy unter 200 Euro auch für Gaming geeignet? Einige Smartphones unter 200 Euro bieten ausreichend Leistung für Casual Games wie Candy Crush oder Clash of Clans. Für aufwendige Spiele wie PUBG oder Genshin Impact eignen sich jedoch eher Mittelklasse- oder High-End-Smartphones mit leistungsstärkeren Prozessoren und mehr RAM. Können Handys unter 200 Euro gute Fotos machen? Ja, auch viele Smartphones unter 200 Euro sind inzwischen mit soliden Kameras ausgestattet. Während das Samsung Galaxy A16, Realme 14x und Xiaomi Poco M7 oder das Xiaomi Redmi Not 14 5G mit ihrer 50-MP-Hauptkamera punkten, bietet das HMD Pulse Pro zusätzlich sogar eine 50-MP-Frontkamera. Für den gelegentlichen Schnappschuss reicht die Bildqualität oft aus. Wer jedoch bei allen Lichtverhältnissen oder für professionelle Aufnahmen hohe Ansprüche an die Kamera hat, ist in der Regel mit teureren Modellen besser beraten. Foto: ©CanvaPro, HMD, Samsung

