Am 9. September 2025 stellte Apple das iPhone 17 vor, und die Modelle sind bereits erhältlich. Doch auch wenn das iPhone 17 noch frisch auf dem Markt ist, gibt es schon zahlreiche Gerüchte und Spekulationen über das nächste große Apple-Produkt: das iPhone 18. Hier erfährst du alles, was du über die kommenden Modelle wissen musst – und warum sich das Warten auf das iPhone 18 lohnen könnte.

iPhone 17: Die aktuellen Modelle

Das iPhone 17 erschien in den gewohnten Varianten: Standard, Pro, Pro Max. Mit dem iPhone 17 Air kam noch ein besonderes Modell auf den Markt, das dank dünnerem Design und MagSafe-Unterstützung für viele Nutzer die perfekte Wahl darstellt. Die Gerüchteküche rund um das iPhone 17 hat sich um das neue Design, die verbesserte Kamera mit einem 48 MP-Sensor und den A19 Bionic-Chip konzentriert, der für noch mehr Leistung sorgt.

Doch während sich Apple noch auf den Erfolg des iPhone 17 konzentriert, richten sich die Blicke bereits auf die nächste Generation – das iPhone 18.

iPhone 18: Warum sich das Warten lohnt

Release & Modelle des iPhone 18

Die iPhone 18 Pro-Modelle (Pro und Pro Max) werden voraussichtlich im Herbst 2026 auf den Markt kommen, während die Standard-Modelle (iPhone 18 und iPhone 18e) gerüchteweise erst im Frühjahr 2027 folgen könnten. Das bedeutet, dass wir erstmals eine gestaffelte Veröffentlichung erleben könnten.

Besonders spannend: Es gibt Gerüchte, dass Apple auch ein faltbares iPhone im Herbst 2026 vorstellen könnte. Dieses Ultra-Premium-Modell wird die Branche aufhorchen lassen. Apple könnte mit dem iPhone 18 Fold in den Markt der faltbaren Smartphones einsteigen. Ein weiteres Modell, das immer wieder genannt wird, ist das iPhone 18 Air, eine fortgeschrittene Version des iPhone Air.

Design und Display: Veränderungen und Verbesserungen

Das Design des iPhone 18 soll dem iPhone 17 ähneln, jedoch mit einigen interessanten Neuerungen. Es wird erwartet, dass das iPhone 18 und iPhone 18 Pro eine kleinere Dynamic Island erhalten könnten. Gerüchten zufolge könnte Apple auch Face ID unter das Display integrieren, was die Notch oder Dynamic Island eliminieren oder deutlich verkleinern würde.

Die Pro-Modelle werden voraussichtlich ein 6,3-Zoll-Display für das iPhone 18 Pro und ein 6,9-Zoll-Display für das Pro Max bieten, mit verbesserten OLED-Panels für eine bessere Helligkeit und Energieeffizienz. Eine neue transparente MagSafe-Fläche könnte ebenfalls Teil des Designs werden, was das iPhone noch futuristischer erscheinen lassen würde.

Kamera-Upgrades: Mechanische Blende und mehr

Eine der spannendsten Neuerungen des iPhone 18 Pro Max könnte die Einführung einer mechanisch einstellbaren Blende sein. Damit hätten Nutzer mehr Kontrolle über die Schärfentiefe und könnten insbesondere die Unschärfe des Hintergrunds beeinflussen – ähnlich wie bei professionellen DSLR-Kameras. Dadurch könnte sich das iPhone 18 Pro Max als die beste Wahl für Fotografen erweisen, die nach noch mehr kreativen Möglichkeiten in ihren Aufnahmen suchen.

Zusätzlich wird erwartet, dass die Teleobjektive eine größere Blende erhalten, um bei schwachem Licht bessere Ergebnisse zu liefern.

Prozessor und Drahtlosverbindungen: Der A20-Chip und C2-5G-Modem

Das iPhone 18 wird voraussichtlich mit einem A20-Prozessor ausgestattet sein, der nach dem neuen 2-nm-Fertigungsprozess hergestellt wird. Dies dürfte zu einer besseren Energieeffizienz und höheren Leistung führen. Zudem könnte Apple das Modem auf das C2-Modem upgraden, wodurch eine bessere 5G-Leistung und die Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-mmWave-Netzen möglich wären.

Für eine bessere Netzwerkanbindung könnte das iPhone 18 den N1-Chip für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 nutzen. Für die Satellitenkommunikation wäre zudem eine erweiterte 5G-Unterstützung über Starlink-Satelliten möglich.

Dynamic Island und Display-Technologie

Seit ihrer Einführung bei den iPhone-14-Pro-Modellen wurde die Dynamic Island nicht verändert. Nun gibt es jedoch Hinweise darauf, dass Apple sie im iPhone 18 verkleinern könnte. Das würde bedeuten, dass einige für Face ID verantwortliche Sensoren hinter dem Display verschwinden und somit mehr Platz für den Bildschirm schaffen.

Preise des iPhone 18: Eine große Spanne

Da Apple mit einem faltbaren iPhone und den Pro-Modellen deutlich höhere Preise als bei den Standard-Modellen des iPhone 17 erwarten lässt, werden die Preise für das iPhone 18 voraussichtlich eine große Preisspanne aufweisen. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass die iPhone-18-Pro-Modelle ab 1.299 Euro starten werden, während das iPhone 18 Pro Max 1.499 Euro kosten könnte. Das faltbare iPhone könnte sogar einen Einstiegspreis von mindestens 2.000 Euro erreichen.

Für die Standardmodelle, wie das iPhone 18 und das iPhone 18e, wird erwartet, dass die Preise bei etwa 949 Euro für das iPhone 18 und bei 1.099 bis 1.159 Euro für das iPhone 18e beginnen werden.