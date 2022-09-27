iPhone 14 vs. iPhone SE 3
iPhone 14 vs. iPhone SE 3: Welches Apple-Einsteigermodell gewinnt das Duell? Hier kommt die Antwort.
Du möchtest dir ein neues, kompaktes iPhone gönnen, hast aber ein limitiertes Budget? Dann empfiehlt sich das iPhone 14 oder das iPhone SE 3. Wir verraten dir, wo die Unterschiede zwischen den beiden Apple-Modellen liegen.
Bereits beim ersten Begutachten wird deutlich, dass es sich beim iPhone SE und beim iPhone 14 um zwei sehr unterschiedliche Geräte handelt. Das iPhone 14 besitzt ein 6,1 Zoll großes Display, das nahezu die gesamte Frontfläche ausfüllt – abgesehen von einer recht auffälligen Notch im oberen Bereich. Diese beherbergt die Selfie Cam und den Face-ID-Sensor.
Das iPhone SE 3 erinnert dagegen eher an das iPhone 8 aus dem Jahr 2017. Es ist noch mit dem guten, alten Home-Button ausgestattet und durch recht große Displayränder gekennzeichnet. Der Bildschirm selbst misst in der Diagonale nur 4,7 Zoll, womit das iPhone SE in der heutigen Zeit ein echtes Unikat ist.
Eine gute Nachricht für alle, die ihr Handy regelmäßig auf Tauchgang schicken: Das iPhone 14 ist ebenso wie das iPhone SE wasserdicht. Allerdings gibt es einen feinen Unterschied: Während das iPhone 14 nach IP68 geschützt ist, hat das iPhone SE 3 „nur“ das IP67-Zertifikat erhalten.
Einen enormen Unterschied gibt es auch bei der Displayqualität. Das liegt vor allem daran, dass sich Apple beim iPhone 14 für ein hochwertiges OLED-Display mit Super-Retina-XDR-Technologie entschieden hat. Dadurch erhältst du satte Kontraste, eine perfekte Farbraumabdeckung und hohe Helligkeitswerte von bis zu 800 Nits. Bei HDR-Content klettert der Wert sogar auf bis zu 1200 Nits.
Beim iPhone SE (2022) hat es dagegen nur für ein LCD-Panel gereicht, was zur Folge hat, dass die Kontraste eher mittelmäßig ausfallen. Auch die Schärfe bewegt sich angesichts einer Pixeldichte von 326 ppi auf einem eher niedrigen Niveau. Zum Vergleich: Das iPhone 14 kommt auf einen Wert von 457 ppi und liefert somit ein messerscharfes Bild.
Immerhin erreicht das iPhone SE einen soliden Helligkeitswert von 625 Nits und auch bei der Farbdarstellung kann man wahrlich nicht meckern.
Wie bei der zweiten Generation des iPhone SE setzt Apple auch bei der dritten Version auf eine Single Cam. Dabei handelt es sich um eine 12-MP-Weitwinkellinse, die mit einer starken Lichtausbeute auftrumpft und für anständige Fotos sorgt. Außerdem kommt das System mit einem optischen Bildstabilisator, wodurch die Qualität der Aufnahmen zusätzlich optimiert wird.
Das iPhone 14 hat dennoch das etwas bessere Setup zu bieten, denn neben einer lichtempfindlichen und ebenfalls optisch stabilisierten 12-MP-Weitwinkelkamera findest du bei dem Apple-Modell auch eine 12-MP-Ultraweitwinkellinse, die sich ideal für größere Bildausschnitte eignet.
Zudem kommt beim iPhone 14 eine neue Bildverarbeitungs-Funktion namens Photonic Engine zum Einsatz. Diese beschert dir eine deutliche Qualitätssteigerung bei Dämmer- und Schwachlicht.
Bei der Prozessorleistung liefern sich die beiden Apple-Geräte ein enges Rennen. Sowohl das iPhone 14 als auch das iPhone SE 3 sind mit dem hauseigenen A15-Bionic-Chip ausgestattet, allerdings befindet sich im iPhone 14 eine leicht überarbeitete Variante des Sechs-Kern-Prozessors. Diese werkelt etwas schneller und effizienter als die Originalversion des Chips.
Was die Speicherkapazität anbelangt, geht der Punkt hingegen klar an das iPhone 14. Denn bei diesem hast du die Wahl zwischen 128, 256 und 512 GB Gerätespeicher, während dir beim iPhone SE 64, 128 oder 256 GB zur Verfügung stehen. Gerade die Einstiegsvariante des Mitteklasse-Modell bietet viel zu wenig Platz, zumal sich der interne Speicher nicht erweitern lässt.
Dass das iPhone SE so klein und handlich daherkommt, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Akkukapazität. Während das iPhone 14 mit einem 3279 mAh starken Akku ausgestattet ist, beträgt die Kapazität beim iPhone SE gerade mal 2018 mAh. Im Praxistest stellt sich allerdings heraus, dass der Unterschied bei weitem nicht so groß ist, wie man vielleicht erwarten würde.
Wenn du das Mittelklasse-iPhone ohne Pause im Online-Modus nutzt, ist immerhin eine Laufzeit von knapp 9 Stunden drin. Das iPhone 14 bringt es hingegen auf eine Laufzeit von rund 9,5 Stunden und hält somit nur ein klein wenig länger durch. Das genügsame Display, das beim iPhone SE 3 verbaut ist, dürfte hier ein entscheidender Faktor sein.
Auch was die weiteren Features betrifft, spricht vieles für das iPhone 14. Das Oberklasse-Modell ist beispielsweise mit dem brandaktuellen und deutlich effizienteren Bluetooth 5.3 ausgestattet, während beim iPhone SE 3 nur Bluetooth 5 verfügbar ist. Zudem kannst du beim iPhone 14 eine neue Satellit-Funktion für Notrufe nutzen. Diese gibt es beim iPhone SE leider nicht.
|iPhone 14
|iPhone 14 SE (2022)
|Display
|6,1 Zoll Super Retina XDR OLED
|4,7 Zoll LCD
|Auflösung
|2532 x 1170 Pixel, 460 ppi
|1334 x 750 Pixel, 326 ppi
|Maximale typische Helligkeit
|800 Nits
|625 Nits
|Maße
|146,7 mm (H) x 71,5 mm (B) x 7,8 mm (T)
|138,4 mm (H) x 67,3 mm (B) x 7,3 mm (T)
|Gewicht
|172 g
|148 g
|Farben
|Mitternacht, Polarstern, Violett, Blau, Product Red
|Mitternacht, Polarstern, Product Red
|Chip
|Apple A15 Bionic
|Apple A15 Bionic
|Speicherplatz
|128, 256 und 512 GB
|64, 128 und 256 GB
|Kamerasystem
|12 MP (Weitwinkel + Ultraweitwinkel)
|12-MP-Weitwinkel
|Akkulaufzeit
|20 h Videowiedergabe
|15 h Videowiedergabe
Alles in allem bietet das iPhone 14 das klar bessere Gesamtpaket. Das High-End-Modell verfügt über ein hochwertigeres Display und ein besser ausgestattetes Kamera-Setup und hat auch bei der Akkuleistung und der Ausstattung die Nase vorn. Dafür besticht das iPhone SE 3 durch ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.