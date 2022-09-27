Eine große Auswahl an iPhones mit Vertrag oder ohne Vertrag findet Ihr bei uns im Online-Shop!

Du möchtest dir ein neues, kompaktes iPhone gönnen, hast aber ein limitiertes Budget? Dann empfiehlt sich das iPhone 14 oder das iPhone SE 3. Wir verraten dir, wo die Unterschiede zwischen den beiden Apple-Modellen liegen.

Design

Bereits beim ersten Begutachten wird deutlich, dass es sich beim iPhone SE und beim iPhone 14 um zwei sehr unterschiedliche Geräte handelt. Das iPhone 14 besitzt ein 6,1 Zoll großes Display, das nahezu die gesamte Frontfläche ausfüllt – abgesehen von einer recht auffälligen Notch im oberen Bereich. Diese beherbergt die Selfie Cam und den Face-ID-Sensor.

Das iPhone SE 3 erinnert dagegen eher an das iPhone 8 aus dem Jahr 2017. Es ist noch mit dem guten, alten Home-Button ausgestattet und durch recht große Displayränder gekennzeichnet. Der Bildschirm selbst misst in der Diagonale nur 4,7 Zoll, womit das iPhone SE in der heutigen Zeit ein echtes Unikat ist.

Eine gute Nachricht für alle, die ihr Handy regelmäßig auf Tauchgang schicken: Das iPhone 14 ist ebenso wie das iPhone SE wasserdicht. Allerdings gibt es einen feinen Unterschied: Während das iPhone 14 nach IP68 geschützt ist, hat das iPhone SE 3 „nur“ das IP67-Zertifikat erhalten.

Display

Einen enormen Unterschied gibt es auch bei der Displayqualität. Das liegt vor allem daran, dass sich Apple beim iPhone 14 für ein hochwertiges OLED-Display mit Super-Retina-XDR-Technologie entschieden hat. Dadurch erhältst du satte Kontraste, eine perfekte Farbraumabdeckung und hohe Helligkeitswerte von bis zu 800 Nits. Bei HDR-Content klettert der Wert sogar auf bis zu 1200 Nits.

Beim iPhone SE (2022) hat es dagegen nur für ein LCD-Panel gereicht, was zur Folge hat, dass die Kontraste eher mittelmäßig ausfallen. Auch die Schärfe bewegt sich angesichts einer Pixeldichte von 326 ppi auf einem eher niedrigen Niveau. Zum Vergleich: Das iPhone 14 kommt auf einen Wert von 457 ppi und liefert somit ein messerscharfes Bild.

Immerhin erreicht das iPhone SE einen soliden Helligkeitswert von 625 Nits und auch bei der Farbdarstellung kann man wahrlich nicht meckern.

Kamera

Wie bei der zweiten Generation des iPhone SE setzt Apple auch bei der dritten Version auf eine Single Cam. Dabei handelt es sich um eine 12-MP-Weitwinkellinse, die mit einer starken Lichtausbeute auftrumpft und für anständige Fotos sorgt. Außerdem kommt das System mit einem optischen Bildstabilisator, wodurch die Qualität der Aufnahmen zusätzlich optimiert wird.

Das iPhone 14 hat dennoch das etwas bessere Setup zu bieten, denn neben einer lichtempfindlichen und ebenfalls optisch stabilisierten 12-MP-Weitwinkelkamera findest du bei dem Apple-Modell auch eine 12-MP-Ultraweitwinkellinse, die sich ideal für größere Bildausschnitte eignet.

Zudem kommt beim iPhone 14 eine neue Bildverarbeitungs-Funktion namens Photonic Engine zum Einsatz. Diese beschert dir eine deutliche Qualitätssteigerung bei Dämmer- und Schwachlicht.

Prozessor und Speicher