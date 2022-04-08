Anonym surfen bei Android
Du legst beim mobilen Surfen großen Wert auf deine Privatsphäre? Dann solltest du dir diesen Artikel nicht entgehen lassen.
Jedes Mal, wenn du mit deinem Smartphone im Internet surfst, hinterlässt du unweigerlich Spuren. Es gibt jedoch eine Funktion, mit der du surfen kannst, ohne dass dein Browserverlauf gespeichert wird: den Privat-Modus. Bei Android lässt sich dieser in wenigen Sekunden aktivieren. Wir zeigen dir, wie es geht – und wie du auf Wunsch sogar komplett anonym surfen kannst.
Wenn du verhindern möchtest, dass Google Chrome Daten wie deinen Browserverlauf oder Cookies speichert, solltest du den privaten Surf-Modus aktivieren. Dabei gehst du folgendermaßen vor:
Öffne die Chrome-App.
Tippe auf die drei Pünktchen, die sich rechts neben der Adresszeile befinden.
Wähle die Option „Neuer Inkognitotab“.
Wenn du den Privat-Modus bei Android erfolgreich aktiviert hast, erscheint oben das Inkognitosymbol, wobei es sich um eine Kombination aus Hut und Brille handelt.
Solltest du Mozilla Firefox als Browser nutzen, ist die Vorgehensweise mindestens genauso einfach. Öffne einfach die Firefox-App und tippe auf das Maskensymbol oben rechts. Schon kannst du im Inkognito-Modus lossurfen.
Du besitzt kein Android-Handy, sondern ein iPhone? Auch in diesem Fall lässt sich der private Surf-Modus ganz leicht aktivieren. In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst.
Auch wenn im Privat-Modus bei Android verschiedene Browserdaten nicht gespeichert werden – komplett unsichtbar bist du mit der praktischen Funktion leider nicht. Lesezeichen, die du im privaten Surfmodus anlegst, bleiben ebenso wenig im Verborgenen wie Downloads. Letztere sind zwar nicht im Browser selbst zu sehen, doch die Dateien werden in einem Ordner abgelegt.
Zudem können sowohl dein Provider als auch verschiedene Webdienste auf deine IP-Adresse zugreifen, was zur Folge hat, dass du mit dem Privat-Modus längst nicht so anonym im Internet surfen kannst, wie erhofft. Solltest du Wert darauf legen, dass Privates wirklich privat bleibt, empfehlen wir dir eine andere Alternative.
Eine effektive Möglichkeit, die dir anonymes Surfen bei Android ermöglicht, ist der Tor-Browser. Dieser verschleiert deine IP-Adresse und sorgt somit dafür, dass du quasi unsichtbar im Internet surfst. Allerdings ist das Tor-Netzwerk im Vergleich zu klassischen Browsern etwas langsamer und zudem ein regelrechtes El Dorado für Cyberkriminelle.
Die Nutzung von VPN-Tools ist da schon deutlich sicherer. Der Dienst lässt sich ganz leicht über die Einstellungen deines Android-Smartphones aktivieren und gewährleistet anonymes Surfen im World Wide Web. Doch Vorsicht: In vielen Fällen ist der Device kostenpflichtig. Eine kostenlose VPN-Funktion bietet beispielsweise der Browser Opera.
Du möchtest mit deinem Smartphone im Internet surfen, ohne dass dein Browserverlauf getrackt wird? Dann aktiviere ganz einfach in deinem mobilen Browser den privaten Surfmodus.
Durch die Funktion wird allerdings nicht deine IP-Adresse verschleiert; dein Provider und verschiedene Webdienste können somit weiterhin sehen, was du im Internet getrieben hast.
Wenn du vollständig anonym im Internet surfen willst und Android nutzt, empfehlen wir dir die Nutzung des Tor-Browsers oder eines VPN-Tools.
Foto: ©Shutterstock/GaudiLab