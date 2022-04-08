Jedes Mal, wenn du mit deinem Smartphone im Internet surfst, hinterlässt du unweigerlich Spuren. Es gibt jedoch eine Funktion, mit der du surfen kannst, ohne dass dein Browserverlauf gespeichert wird: den Privat-Modus. Bei Android lässt sich dieser in wenigen Sekunden aktivieren. Wir zeigen dir, wie es geht – und wie du auf Wunsch sogar komplett anonym surfen kannst.

Inkognito surfen bei Android: So geht’s

Wenn du verhindern möchtest, dass Google Chrome Daten wie deinen Browserverlauf oder Cookies speichert, solltest du den privaten Surf-Modus aktivieren. Dabei gehst du folgendermaßen vor:

Öffne die Chrome-App. Tippe auf die drei Pünktchen, die sich rechts neben der Adresszeile befinden. Wähle die Option „Neuer Inkognitotab“.

Wenn du den Privat-Modus bei Android erfolgreich aktiviert hast, erscheint oben das Inkognitosymbol, wobei es sich um eine Kombination aus Hut und Brille handelt.

Solltest du Mozilla Firefox als Browser nutzen, ist die Vorgehensweise mindestens genauso einfach. Öffne einfach die Firefox-App und tippe auf das Maskensymbol oben rechts. Schon kannst du im Inkognito-Modus lossurfen.

Du besitzt kein Android-Handy, sondern ein iPhone? Auch in diesem Fall lässt sich der private Surf-Modus ganz leicht aktivieren. In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst.

Komplett anonym surfen? Bei Android geht auch das!