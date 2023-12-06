Android optimieren: So geht’s
Ladezeiten verringern, Speicherplatz schaffen, Nutzeroberfläche individualisieren – Android bietet zur Optimierung zahlreiche Funktionen.
Der Akku ist ständig leer, das Smartphone wird immer langsamer und Arbeits- und interner Speicher sind heillos überfüllt? Durch kleine Tricks lassen sich diese Probleme schnell beheben. Denn das mobile Betriebssystem Android muss nicht so bleiben, wie es die Smartphone-Hersteller aufgespielt haben. Mit einigen Tricks lässt sich Android ganz leicht optimieren. Heißt im Klartext: Mit einigen Handgriffen kannst Du Dein Handy schneller, flexibler und sicherer machen. Hier erfährst Du, wie Du bei der Android-Optimierung vorgehen kannst.
Zuallererst solltest Du prüfen, ob Du wirklich jede einzelne App brauchst, die auf Deinem Android-Smartphone installiert ist. Denn Apps, die Du nicht wirklich benötigst oder unbemerkt im Hintergrund laufen, verringern die Rechenleistung für andere Apps und nehmen unnötig Platz auf dem Arbeitsspeicher ein.
Ein Handy-Game, das Du vor Jahren mal wie wild gezockt hast, um es dann links liegen zu lassen, wäre im Papierkorb womöglich besser aufgehoben. Durch einen solchen Frühjahrsputz befreist Du Dein Handy ruckzuck von unnötigen Altlasten und machst es schneller. Zudem lässt sich ganz bequem die Akkulaufzeit erhöhen.
Vor allem einige der vorinstallierten Apps haben für Nutzer häufig nur einen bedingten Mehrwert. Falls Du also einige davon nicht benötigst, empfiehlt es sich, diese zu__deinstallieren__. Manchmal ist diese Option allerdings nicht gegeben. In diesem Fall lassen sich die vorinstallierten Apps aber immerhin deaktivieren, wodurch Du die Installation automatischer Updates verhinderst. freenet erklärt Dir in diesem Artikel zu vorinstallierten Apps, wie Du die Apps ganz einfach löschen bzw. deinstallieren kannst.
Falls sich unter Deinen Apps ein paar dicke Brocken tummeln, die massenhaft Speicherplatz wegnehmen, kann es sich auch lohnen, diese auf eine SD-Karte zu verschieben. So schonst Du Dein Gerät und sorgst unter Umständen dafür, dass es schneller läuft.
Zu vielen Apps stehen Dir sparsame Alternativen zur Verfügung. So bietet Facebook eine „Lite“-Variante an. Diese läuft zwar nicht ganz so schnell und geschmeidig wie die normale Version, verfügt dafür aber über eine Chat-Funktion, sodass Du den Facebook-Messenger nicht zusätzlich installieren musst. So kannst Du Speicherplatz einsparen und verlängerst zudem die Akkulaufzeit. Für manche Anwendungen benötigst Du auch nicht unbedingt eine App, sondern kannst stattdessen die mobile Website verwenden. Das entlastet den Arbeitsspeicher und spart Platz auf Deinem internen Speicher.
Zum Surfen musst Du zudem nicht unbedingt den Chrome- oder Firefox-Browser nutzen. Der vorinstallierte Samsung-Browser arbeitet auf die gleiche Weise wie Chrome, sodass Du den zusätzlichen Browser nicht benötigst und somit Speicherplatz einsparen kannst. Eine weitere Alternative ist „Opera Mini“: Diese Anwendung rendert die aufgerufenen Webseiten auf einem Server und lädt datenreduzierte Mini-Versionen auf Dein Smartphone.
Einige Nutzer fühlen sich auf dem Homescreen ihres Smartphones nie richtig heimisch. Je nach Hersteller ist die Oberfläche vollgepackt, oder es fehlen nützliche Shortcuts und Icons. Ein überfrachteter Homescreen kann außerdem zulasten der Performance gehen. Sogenannte Launcher-Apps erlauben es, die Nutzeroberfläche flexibel anzupassen und auf das Nötigste zu reduzieren.
Zu den beliebtesten und besten Launcher-Apps gehört der "Nova-Launcher" ( Android). Der Anbieter stellt auch kostenpflichtige Pro-Varianten mit erweiterten Funktionen bereit.
Übrigens: Im Vergleich zu Android sind Entwickler von Launcher-Apps in Apples Mobile-Betriebssystem iOS in ihren Möglichkeiten deutlich eingeschränkter. Dementsprechend gibt es deutlich weniger Apps, die dazu einen geringeren Funktionsumfang aufweisen. Eine Anwendung, die im Test recht ordentlich abschneidet, ist die App "Magic Launcher Pro" ( iOS). Kostenpunkt: rund 3 Euro.
So schnell wie in den ersten Tagen der Benutzung wird das Handy nie wieder – oder etwa doch? Wenn Du Deinen Arbeitsspeicher (RAM) im Auge behältst, kannst Du die Geschwindigkeit zumindest deutlich verbessern. Zunächst gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen: Welche Anwendungen laufen im Hintergrund? Wie viel RAM verbrauchen sie? Benötigst Du sie überhaupt?
Im Android-Menü findest Du unter „Einstellungen“, „Apps“, „ausgeführte Anwendungen“ eine Liste der aktiven Prozesse. Hier wird auch der jeweils belegte Arbeitsspeicher eingeblendet.
Nach der Auswahl kannst Du die Apps schließen.
Besonders schnell und leicht lässt sich RAM mit externen Tools wie dem "Clean Master" (Android) freigeben.
Praktisch: Die Anwendung beinhaltet noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen zur Entlastung von Rechenkapazitäten und Akku. So erkennt und deaktiviert sie beispielsweise Apps, die im Hintergrund immer wieder unerwünscht neu starten.
Allerdings können Apps, die im Hintergrund laufen, durchaus nützlich sein. Mail- und Messenger-Apps im Schlaf- oder Wartemodus belasten RAM und Akku nur geringfügig. Dafür melden sie sofort, wenn eine Nachricht eintrifft.
Wer häufig an die Grenzen des mobilen Datenkontingents stößt, sollte die „Hintergrunddaten“ seines Systems prüfen. Um Android zu optimieren, lässt sich für jede App festlegen, ob sie bei mobiler Verbindung ins Netz Daten abruft oder nicht. Die Einstellung befindet sich unter "Drahtlos & Netzwerk" und dem Menüpunkt „Datenverbrauch“.
Ähnlich wie auf PC-Festplatten bleibt auch im Smartphone-Speicher einiges hängen, was nicht gebraucht wird, zum Beispiel beim Deinstallieren von Apps. Cleaning-Tools wie das kostenfreie "SD Maid - Systemreiniger" ( Android) oder der oben erwähnte Clean Master entfernen zuverlässig Dateirückstände und nicht genutzte Dateien.
Durch einen Reinigungsdurchlauf lassen sich häufig einige hundert Megabyte freigeben. Ein besonders großer Faktor ist dabei der Systemcache, aber auch Datei-Dubletten können mehr Speicherplatz wegnehmen, als Du vielleicht annehmen würdest.
Der Root-Zugriff gewährt uneingeschränkte Systemrechte, auch solche, die der Hersteller nicht vorgesehen hat. Es lassen sich alle Apps deinstallieren und vorher nicht mögliche Einstellungen im Menü vornehmen – sogar das ganze Betriebssystem wird austauschbar.
Bei vielen Smartphones lässt sich mit einem Root-Zugriff außerdem der Arbeitsspeicher über die microSD-Karte erweitern. Zur RAM-Erweiterung wird neben dem Root-Zugriff eine App wie der Roehsoft-RAM-Expander benötigt. Das Rooten und der RAM-Ausbau sind allerdings nur etwas für erfahrene Nutzer.
Beim Rooten erlischt nämlich die Garantie des Herstellers, und im schlimmsten Fall kommt es zu einem „hard brick“ – ein Systemschaden, der sich nicht beheben lässt.
Freigegebener RAM und ressourcenschonende Apps können dem Smartphone Beine machen – Wunder solltest Du allerdings nicht erwarten.
Die Akkuleistung nimmt zwangsläufig ab, je länger ein Gerät in Benutzung ist, und aktuelle Apps und Web-Anwendungen werden immer ressourcenhungriger. Deswegen gilt es, genau hinzuschauen, wenn Apps das Blaue vom Himmel versprechen.
Vor allem nicht genutzte Apps verbrauchen viel Rechenleistung und Speicherplatz. Deinstalliere alle Apps, die Du nicht wirklich benötigst. Manche Anbieter, wie Facebook, bieten auch eine sparsame Lite-Variante an. Eine weitere Möglichkeit ist ein optimierter Homescreen oder Cleaning-Apps, die Speicherplatz freiräumen.
Ein Samsung-Handy lässt sich auf viele Weisen optimieren. So kannst Du den Homescreen mit einer Launcher-App Deinen Bedürfnissen anpassen. Rechenleistung, Speicherplatz und die Akkulaufzeit kannst Du durch das Deinstallieren von Apps verbessern oder Du weichst auf sparsame App-Varianten und Browser aus. Durch die Freigabe von Arbeitsspeicher kannst Du zudem die Ladezeiten verkürzen.
