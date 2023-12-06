Der Akku ist ständig leer, das Smartphone wird immer langsamer und Arbeits- und interner Speicher sind heillos überfüllt? Durch kleine Tricks lassen sich diese Probleme schnell beheben. Denn das mobile Betriebssystem Android muss nicht so bleiben, wie es die Smartphone-Hersteller aufgespielt haben. Mit einigen Tricks lässt sich Android ganz leicht optimieren. Heißt im Klartext: Mit einigen Handgriffen kannst Du Dein Handy schneller, flexibler und sicherer machen. Hier erfährst Du, wie Du bei der Android-Optimierung vorgehen kannst.

Android optimieren – Übersicht

Apps, die Du nicht wirklich brauchst bzw. schon länger nicht mehr benutzt hast, solltest Du am besten löschen. Alternativ kannst Du die Anwendungen auf eine SD-Karte ziehen.

Zu manchen rechenintensiven Apps wie Facebook findest Du eine sparsame Alternative oder Du nutzt einfach die mobile Website. Auf zusätzliche Browser wie Chrome oder Firefox kannst Du zugunsten von mehr Speicherplatz ebenfalls verzichten.

Der Android-Homescreen lässt sich durch Launcher-Apps wie Clean Master anpassen.

Durch die Freigabe von Arbeitsspeicher kannst Du die Ladezeiten verkürzen.

Cleaning-Apps wie SD Maid helfen dabei, schnell und flexibel Speicher-Ressourcen freizugeben.

Mit einem Root-Zugriff lässt sich der RAM über microSD erweitern.

Apps löschen für die Android-Optimierung

Zuallererst solltest Du prüfen, ob Du wirklich jede einzelne App brauchst, die auf Deinem Android-Smartphone installiert ist. Denn Apps, die Du nicht wirklich benötigst oder unbemerkt im Hintergrund laufen, verringern die Rechenleistung für andere Apps und nehmen unnötig Platz auf dem Arbeitsspeicher ein.

Ein Handy-Game, das Du vor Jahren mal wie wild gezockt hast, um es dann links liegen zu lassen, wäre im Papierkorb womöglich besser aufgehoben. Durch einen solchen Frühjahrsputz befreist Du Dein Handy ruckzuck von unnötigen Altlasten und machst es schneller. Zudem lässt sich ganz bequem die Akkulaufzeit erhöhen.

Vor allem einige der vorinstallierten Apps haben für Nutzer häufig nur einen bedingten Mehrwert. Falls Du also einige davon nicht benötigst, empfiehlt es sich, diese zu__deinstallieren__. Manchmal ist diese Option allerdings nicht gegeben. In diesem Fall lassen sich die vorinstallierten Apps aber immerhin deaktivieren, wodurch Du die Installation automatischer Updates verhinderst. freenet erklärt Dir in diesem Artikel zu vorinstallierten Apps, wie Du die Apps ganz einfach löschen bzw. deinstallieren kannst.

Falls sich unter Deinen Apps ein paar dicke Brocken tummeln, die massenhaft Speicherplatz wegnehmen, kann es sich auch lohnen, diese auf eine SD-Karte zu verschieben. So schonst Du Dein Gerät und sorgst unter Umständen dafür, dass es schneller läuft.

Alternative Apps oder Browser nutzen

Zu vielen Apps stehen Dir sparsame Alternativen zur Verfügung. So bietet Facebook eine „Lite“-Variante an. Diese läuft zwar nicht ganz so schnell und geschmeidig wie die normale Version, verfügt dafür aber über eine Chat-Funktion, sodass Du den Facebook-Messenger nicht zusätzlich installieren musst. So kannst Du Speicherplatz einsparen und verlängerst zudem die Akkulaufzeit. Für manche Anwendungen benötigst Du auch nicht unbedingt eine App, sondern kannst stattdessen die mobile Website verwenden. Das entlastet den Arbeitsspeicher und spart Platz auf Deinem internen Speicher.

Zum Surfen musst Du zudem nicht unbedingt den Chrome- oder Firefox-Browser nutzen. Der vorinstallierte Samsung-Browser arbeitet auf die gleiche Weise wie Chrome, sodass Du den zusätzlichen Browser nicht benötigst und somit Speicherplatz einsparen kannst. Eine weitere Alternative ist „Opera Mini“: Diese Anwendung rendert die aufgerufenen Webseiten auf einem Server und lädt datenreduzierte Mini-Versionen auf Dein Smartphone.

Mit Launcher-Apps Android optimieren /Homescreen App ersetzen

Einige Nutzer fühlen sich auf dem Homescreen ihres Smartphones nie richtig heimisch. Je nach Hersteller ist die Oberfläche vollgepackt, oder es fehlen nützliche Shortcuts und Icons. Ein überfrachteter Homescreen kann außerdem zulasten der Performance gehen. Sogenannte Launcher-Apps erlauben es, die Nutzeroberfläche flexibel anzupassen und auf das Nötigste zu reduzieren.

Zu den beliebtesten und besten Launcher-Apps gehört der "Nova-Launcher" ( Android). Der Anbieter stellt auch kostenpflichtige Pro-Varianten mit erweiterten Funktionen bereit.