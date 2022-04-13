Die besten Alexa Skills
Amazons Alexa lässt sich durch zahlreiche Features erweitern. Die besten Alexa Skills und Tipps für Alexa findest du hier.
Amazons Echo-System mit der Sprachassistentin Alexa wird hierzulande immer beliebter und bringt von Haus aus neben dem Abspielen von Musik zahlreiche nützliche Features mit. Doch es gibt auch zahlreiche andere Skills, die sich im Alltag als praktisch erweisen. Wir haben die Top-Alexa-Skills hier für dich zusammengestellt.
Dein Smartphone ist mal wieder wie vom Erdboden verschluckt? Dann kann dir der Alexa Skill „Handy-Finder“ für Amazon Echo, Echo Dot oder Echo Plus möglicherweise helfen. Denn über das Feature kannst du Alexa bitten, dein Telefon anzurufen, sodass du es schnell in deiner Wohnung wiederfindest.
Viele Autofahrer nutzen auf ihrem Smartphone Benzinpreis-Apps. Mit dem Skill „Benzinpreise“ wird die Suche nach dem günstigsten Sprit künftig noch einfacher. Nutze beispielsweise den Befehl „Alexa, frage Benzinpreise, wo Super+ in Hamburg billig ist.“ und tanke dein Auto immer zum günstigsten Preis voll. Einer der aktuell besten und nützlichsten Alexa Skills, wie wir finden.
Du möchtest wissen, wann der nächste Zug von Aachen nach Bonn fährt? Mithilfe des Alexa Skills „Deutsche Bahn“ bekommst du deine Bahninfos auf Zuruf. Über die Befehle „Alexa, frage Deutsche Bahn, wann die nächste Bahn von Erfurt nach Berlin fährt.“ oder „Frage Deutsche Bahn, ob der Zug 1234 Verspätung hat.“ bist du immer im Bilde.
Deine Zimmer- oder Büropflanze lässt mal wieder traurig den Kopf hängen? In den meisten Fällen liegt das an der falschen – oder einer unzureichenden – Pflege. Der Alexa Skill „Grüner Daumen“ hat mit Sicherheit eine Lösung parat und berät dich individuell. Die Datenbank umfasst schon jetzt mehr als 130 Pflanzen und Blumen – Tendenz steigend.
Smart Home ist in aller Munde. Leider sind nicht alle Hersteller elektronischer (Haushalts-)Geräte mit eigenen Skills bei Amazon vertreten. Abhilfe schafft hier openHAB (open Home Automation Bus). In Zusammenspiel mit myopenHAB.org lassen sich mit dem Skill diverse Heimgeräte mit Amazon Echo vernetzen und über „Ask Alexa“ steuern.
Wenn du der Typ Mensch bist, der gerne die Herausforderung sucht, ist „Daily Challenge“ der perfekte Alexa Skill für dich. Mit täglichen Aufgaben wie „Trinke eine Woche lang keinen Alkohol“, „Sprich eine fremde Person an“ oder „Gehe 15 Minuten joggen“ bringst du die Extraportion Abwechslung in deinen Alltag und tust etwas für deine persönliche Entwicklung.
Du möchtest deine Gäste mit selbstgemachten Cocktails verwöhnen? Der Alexa Skill „Barkeeper“ bietet dir über 30 Rezepte für verschiedene Drinks und verrät dir, wie du diese zubereitest.
Escape Rooms sind eine beliebte Freizeit-Aktivität. Mit dem Alexa Skill „Escape Room“ kannst du deine Rätselaffinität zu Hause ausleben. Kenner des Games dürfte das Setting kaum überraschen: Du befindest dich in einem verschlossenen Raum, aus dem du dich selbst befreien musst.
Um das zu schaffen, musst du Hinweise suchen und knifflige Rätsel lösen. Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Räumen, die sich hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades voneinander unterscheiden, sowie einem Bonusraum.
Mithilfe von diversen Alexa-Befehlen wirst du im Raum aktiv. Dazu zählen unter anderem „Ich möchte einen Hinweis.“, „Nutze/betrachte [Gegenstand].“, „Nach rechts/links blicken.“ und andere Befehle, die sich aus dem Kontext des Spiels ergeben.
Du legst Wer darauf, saisonales Obst und Gemüse in deinen Ernährungsplan zu integrieren? Dann dürfte sich der Alexa Skill „Saisonkalender“ für dich als praktisches Hilfsmittel erweisen. Sag einfach „Alexa, öffne Saisonkalender“, um den Skill zu aktivieren.
Anschließend kannst du dich erkundigen, wann eine bestimmte Obst- oder Gemüsesorte Saison hat. Dazu sagst du einfach „Alexa frage Saisonkalender: ,Wann haben Erdbeeren (oder eine andere Sorte) Saison?‘“ Alternativ kannst du dir auch mitteilen lassen, welche Sorten gegenwärtig Saison haben. Zu diesem Zweck sagst du „Alexa frage Saisonkalender: ,Welches Gemüse hat aktuell Saison?‘“.
Du möchtest ein paar Pfunde verlieren? Um herauszufinden, wie viele Kalorien sich in den Lebensmitteln verstecken, die du zu dir nimmst, solltest du „Kalorien Guru“ aktivieren. Sag einfach: „Alexa, frage Kalorien Guru, wie viele Kalorien ein Ei hat.“ und du bekommst eine Antwort, ohne Nährwerttabellen studieren zu müssen. So gelingt die Umstellung deiner Ernährung ganz leicht.
Der Alexa Skill „Bring! Einkaufsliste“ ist ein praktisches Feature, damit du beim Einkaufen nichts vergisst. Indem du „Alexa, öffne Bring! und füge Kaffee hinzu.“ sagst, packst du Produkte auf deine Einkaufsliste; mit „Alexa, frage Bring!, was auf meiner Einkaufsliste steht.“ bekommst du einen Überblick über deinen geplanten Wocheneinkauf.
Nach einem hektischen Arbeitstag möchte man sich oft einfach nur auf der Couch fläzen. Oder einen idyllischen Spaziergang durch den Wald unternehmen. Warum nicht beides? Der Alexa Skill „Waldspaziergang“ macht’s möglich! Sag einfach „Alexa, starte Waldspaziergang“, schließe die Augen und genieße herrliches Vogelzwitschern sowie das Plätschern eines Bachlaufs.
Kaum ein Smart Home Tool ist so vielseitig wie Alexa Skills. Auch Spiele sind mit dem praktischen Assistenten möglich. Eines der beliebtesten Alexa-Games ist das „Rätsel des Tages“. Der Skill lässt sich aktivieren, indem du „Alexa, öffne Quiz des Tages“ sagst.
Täglich wird dir eine knifflige Quizfrage gestellt, zu der es drei Antwortmöglichkeiten gibt. Die Kategorien reichen von Geschichte und Gesellschaft über Sport, Tier- und Pflanzenwelt bis hin zu Geografie.
Wichtig: Herunterladen kannst du die Skills via Sprachbefehl „Ask Alexa“ oder direkt im Shop bei Amazon.
