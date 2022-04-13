Die besten Alexa Skills

Amazons Echo-System mit der Sprachassistentin Alexa wird hierzulande immer beliebter und bringt von Haus aus neben dem Abspielen von Musik zahlreiche nützliche Features mit. Doch es gibt auch zahlreiche andere Skills, die sich im Alltag als praktisch erweisen. Wir haben die Top-Alexa-Skills hier für dich zusammengestellt.

Handy-Finder

Dein Smartphone ist mal wieder wie vom Erdboden verschluckt? Dann kann dir der Alexa Skill „Handy-Finder“ für Amazon Echo, Echo Dot oder Echo Plus möglicherweise helfen. Denn über das Feature kannst du Alexa bitten, dein Telefon anzurufen, sodass du es schnell in deiner Wohnung wiederfindest.

Benzinpreise

Viele Autofahrer nutzen auf ihrem Smartphone Benzinpreis-Apps. Mit dem Skill „Benzinpreise“ wird die Suche nach dem günstigsten Sprit künftig noch einfacher. Nutze beispielsweise den Befehl „Alexa, frage Benzinpreise, wo Super+ in Hamburg billig ist.“ und tanke dein Auto immer zum günstigsten Preis voll. Einer der aktuell besten und nützlichsten Alexa Skills, wie wir finden.

Deutsche Bahn

Du möchtest wissen, wann der nächste Zug von Aachen nach Bonn fährt? Mithilfe des Alexa Skills „Deutsche Bahn“ bekommst du deine Bahninfos auf Zuruf. Über die Befehle „Alexa, frage Deutsche Bahn, wann die nächste Bahn von Erfurt nach Berlin fährt.“ oder „Frage Deutsche Bahn, ob der Zug 1234 Verspätung hat.“ bist du immer im Bilde.

Grüner Daumen

Deine Zimmer- oder Büropflanze lässt mal wieder traurig den Kopf hängen? In den meisten Fällen liegt das an der falschen – oder einer unzureichenden – Pflege. Der Alexa Skill „Grüner Daumen“ hat mit Sicherheit eine Lösung parat und berät dich individuell. Die Datenbank umfasst schon jetzt mehr als 130 Pflanzen und Blumen – Tendenz steigend.

openHAB

Smart Home ist in aller Munde. Leider sind nicht alle Hersteller elektronischer (Haushalts-)Geräte mit eigenen Skills bei Amazon vertreten. Abhilfe schafft hier openHAB (open Home Automation Bus). In Zusammenspiel mit myopenHAB.org lassen sich mit dem Skill diverse Heimgeräte mit Amazon Echo vernetzen und über „Ask Alexa“ steuern.

Daily Challenge

Wenn du der Typ Mensch bist, der gerne die Herausforderung sucht, ist „Daily Challenge“ der perfekte Alexa Skill für dich. Mit täglichen Aufgaben wie „Trinke eine Woche lang keinen Alkohol“, „Sprich eine fremde Person an“ oder „Gehe 15 Minuten joggen“ bringst du die Extraportion Abwechslung in deinen Alltag und tust etwas für deine persönliche Entwicklung.

Barkeeper

Du möchtest deine Gäste mit selbstgemachten Cocktails verwöhnen? Der Alexa Skill „Barkeeper“ bietet dir über 30 Rezepte für verschiedene Drinks und verrät dir, wie du diese zubereitest.

Escape Room