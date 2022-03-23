Eine große Auswahl an iPhones mit Vertrag oder ohne Vertrag findet Ihr bei uns im Online-Shop!

Dank den iPhone-SE-Modellen können sich auch Menschen mit kleinerem Portemonnaie hochmoderne Apple-Handys leisten. Da ist es kaum verwunderlich, dass die SE-Serie zu den beliebtesten Reihen des US-Herstellers zählt. Wir haben uns das brandneue iPhone SE 3 und das SE 2 genauer angesehen und alle Unterschiede für dich zusammengetragen.

Bei der Darstellung gibt es dagegen überhaupt keine Unterschiede. Beide Modelle verfügen über ein 4,7 Zoll großes 60-Hz-LC-Display, das solide Helligkeitswerte von rund 630 Nits und eine sehr zufriedenstellende Farbabdeckung liefert. Mit einer Auflösung von 1334 x 750 Pixeln und einer Pixeldichte von 326 ppi haben aber beide Geräte noch Nachholbedarf in Sachen Schärfe.

Was das Material betrifft, hat sich Apple bei beiden Modellen für ein Glasgehäuse mit Aluminiumrahmen entschieden. Laut Herstellerangaben soll das Gehäuse beim iPhone SE 3 allerdings wesentlich robuster sein und Stürze dadurch viel besser verkraften. Dennoch ist das neue iPhone mit einem Gewicht von 144 Gramm ein klein wenig leichter als sein Vorgänger (148 Gramm).

Rein optisch gleichen sich das iPhone SE 3 und das iPhone SE 2 wie ein Ei dem anderen. Beide Geräte sind 138,4 Millimeter hoch, 67,3 Millimeter breit und 7,3 Millimeter dick. Wie das SE 2 besitzt auch das neue iPhone SE 3 kein randloses Display. Somit ist nach wie vor Platz für den physischen Home-Button im unteren Bereich der Vorderseite.

Der vielleicht größte Unterschied im Duell „iPhone SE 3 vs. iPhone SE 2“ betrifft den Prozessor. Während die 2. Generation des iPhone SE vom A13 Bionic angekurbelt wird, hat Apple dem neuesten Budget-iPhone einen A15 Bionic spendiert. Letzterer ist immerhin zwei Jahre jünger – und in diesen zwei Jahren hat Apple natürlich den einen oder anderen technologischen Fortschritt gemacht.

So arbeitet der neue A15 Bionic nicht nur schneller als sein Vor-Vorgänger, sondern er ist auch noch 5G-kompatibel und trotz der enormen Leistungsstärke wesentlich effizienter. Das wiederum hat zur Folge, dass auch der Akku des iPhone SE 3 deutlich länger durchhält als das Pendant, das Apple beim iPhone SE 2 verbaut hat.

Was das weitere Innenleben angeht, halten sich die Unterschiede zwischen den beiden Apple-Modellen in Grenzen. Beide Geräte kommen mit NFC und Bluetooth 5.0 und haben weder eine Klinkenbuchse noch einen Speicherkarten-Slot an Bord. Hier also ein Unentschieden im Kampf „iPhone SE 3 vs. SE 2“.

Kamera: iPhone SE 3 triumphiert

Auch bei der Kameraausstattung scheinen sich die beiden Schnäppchen-iPhones stark zu ähneln. Tatsächlich muss man sehr genau hinsehen, um die Unterschiede zu erkennen. Beide Modelle sind mit einer optisch stabilisierten 12-MP-Weitwinkellinse und einer 7-MP-Selfie-Cam ausgestattet – und dennoch fällt die Qualität der Fotos beim iPhone SE 3 etwas besser aus.

Das hängt vor allem mit dem Chipsatz zusammen, der beim neuen iPhone zum Einsatz kommt. Der A15 Bionic sorgt dank der Deep-Fusion-Technologie nämlich nicht nur für ein starkes Arbeitstempo, sondern auch für eine automatische Optimierung deiner Fotos. Fehler werden direkt korrigiert und die Belichtung an den erforderlichen Stellen verbessert. Künstliche Intelligenz macht’s möglich!

iPhone SE 3 knackt 500-Euro-Marke

Auch wenn die Unterschiede zwischen den beiden Mittelklasse-iPhones offensichtlich nicht allzu riesig ausfallen, hat Apple den Preis etwas nach oben gesetzt. Für die Einstiegsversion des iPhone SE 3, die immerhin 64 GB Speicherplatz bietet, musst du 519 Euro hinlegen. Das iPhone SE 2 war zum Zeitpunkt des Releases noch für 479 Euro zu haben – und bald dürfte das Handy noch günstiger sein.

iPhone SE 3 iPhone SE 2 Display LCD LCD Bilddiagonale 4,7 Zoll 4,7 Zoll Auflösung 1334 x 750 Pixel 1334 x 750 Pixel Bildwiederholrate 60 Hz 60 Hz Gehäuse Aluminium Aluminium Prozessor Apple A15 Bionic Apple A13 Bionic Kamera 12-MP-Weitwinkelkamera 12-MP-Weitwinkelkamera Frontkamera 7 MP 7 MP Gewicht 144 g 148 g 5G Ja Nein Interner Speicher 64, 128 und 256 GB 64 und 128 GB IP-Zertifizierung IP67 IP67 Farben Weiß, Schwarz und Rot Weiß, Schwarz und Rot

iPhone SE 3 vs. SE 2: Das Wichtigste in Kürze