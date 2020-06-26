Bedeutung der beliebtesten Emojis
Sende die richtige Message. Fürs Handy gibt es Hunderte Smileys und Figuren. Wir verraten die Bedeutung wichtiger Emojis.
Keine WhatsApp-Nachricht, kein Facebook-Post und TikTok-Thread ohne Emoji. Einmal Tippen und schon zeigst du, wie du dich gerade fühlst, dass du gerade beim Friseur bist oder dich nach Urlaub sehnst. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Bevor es zu Missverständnissen kommt, bedeutet ein augenzwinkernder Smiley „Hey, war ein Joke!“. Und ganz ehrlich: Mit einem lächelnden Smiley kommt einfach jede Nachricht sympathisch rüber.
Sicherlich kennst du noch die Retro-Version von Emojis, Emoticons – also zum Beispiel :-), ;-) oder :-O. Zum Glück zaubert mittlerweile jedes Smartphone aus dieser umständlichen Satzzeichenfolge einen hübschen Smiley. Damit nicht genug: Du kannst die ganze Bandbreite an menschlichen Emotionen mit Smileys ausdrücken.
Neben den Gesichtern gibt es Figuren und Objekte. Einhörner, explodierende Konfettitüten, Halloween-Zombies … Immer wieder kommen neue Handy-Smileys mit einer bestimmten Bedeutung hinzu. Da verliert man rasch den Überblick. Ein Smiley mit Tropfen an der Nase? Die Bedeutung der Emojis ist nicht immer sofort klar. Mit unserer Liste bist du up-to-date.
Lachen ist nicht gleich Lachen. Von einem leichten Lächeln, über ein Schmunzeln bis hin zu einem brüllenden Lachen gibt es viele Schattierungen. Für dieses Mienenspiel gibt es daher viele Varianten. In Leserichtung, von links nach rechts, erklären wir die Bedeutung lachenden Emojis.
Leichtes Lächeln: Der Klassiker. Dieser Emoji ist auch als Emoticon „:-)“ bekannt. Mit ihm kann man nichts falsch machen. Das sanfte Lächeln wirkt einfach freundlich.
Fröhliches Lächeln mit offenem Mund: Mit ihm drückst du aus, dass du dich gerade freust und etwas mit aufgeregter Vorfreude erwartest.
Lachen mit offenem Mund und lächelnden Augen: Dieses Handy-Smiley ist in seiner Bedeutung noch etwas stärker, denn hier lächeln die Augen mit. Wie im echten Leben wirkt das authentischer und ausgelassener.
Offener Mund und geschlossene Augen: Du kannst dich vor Lachen kaum halten? Dann verwende dieses Smiley. Aber Vorsicht, die Bedeutung des Emoticons „><“ hängt auch vom Kontext ab. Einige interpretieren die zusammengekniffenen Augen als Schadenfreude.
Smiley mit Freudentränen: Wer sich nicht mehr einkriegen kann und Tränen lacht, drückt es mit diesem Bild aus. Du weißt nicht, ob du lachen oder heulen sollst: Auch zu diesem gemischten Gefühl passt es gut.
Rollendes Smiley: Du könntest dich vor Lachen auf dem Boden kugeln? Für einen unbändigen Lachkrampf steht dieses Emoji.
Augenwinkern: Etwas verschmitzt, aber so freundlich wie ein kumpelhaftes Schulterklopfen wirkt dieses Smiley. Die Bedeutung dieses Emojis: War nicht ernst gemeint.
Herausgestreckte Zunge und Augenzwinkern: Das Smiley der Scherzkekse. Es wirkt frech und sympathisch zugleich. Es zeigt, dass jemand rumalbern möchte.
Nachdenkliches Gesicht: Die Denkerpose steht jedem gut, der erst noch kurz nachdenken muss oder etwas Geniales ausheckt. Kurzum: Es wirkt smart und zeugt von Intelligenz.
Es gibt Hunderte Figuren, die aus Serien, Games oder Märchen stammen. Wir geben dir einen Eindruck:
Koboldgesicht: Dieser Kobold grinst zwar, doch scheint er etwas Böses im Schilde zu führen. Heckst du mit jemanden einen Plan aus, passt das Emoji wunderbar.
Geist: Ganz ehrlich, das Gespenst ist viel zu niedlich, um einen Schreck einzujagen. Es ist genau richtig, wenn du Bock auf einen Grusel-Filmabend oder eine Halloweenparty hast.
Zombie: Natürlich geht es noch gruseliger. Mit dem Erfolg der Zombie-Serien gibt es auch unter den Emojis allerlei lebende Tote. Mit ihnen outest du dich als Fan dieser Serien.
Praktisch für jeden Lebensbereich gibt es ein entsprechendes Symbol. Ein roter Apfel? Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du gerade Lust auf Obst hast.
Roter Apfel: Du empfiehlst, mehr gesundes Obst zu essen. Du bist in Versuchung geraten oder willst jemanden verführen. All dies kann es bedeuten. Denk an die Geschichten mit Schneewittchen, Adam und Eva.
Konfettibombe: Partylaune! Jemand hat gute Laune, will dich beglückwünschen oder hat selber etwas zu feiern.
Palmeninsel: Du wärst jetzt gerne woanders und sehnst dich nach Urlaub. Mit diesem Emoji drückst du es aus.
Foto: ©Shutterstock/ Rawpixel.com