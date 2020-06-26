Keine WhatsApp-Nachricht , kein Facebook-Post und TikTok-Thread ohne Emoji. Einmal Tippen und schon zeigst du, wie du dich gerade fühlst, dass du gerade beim Friseur bist oder dich nach Urlaub sehnst. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Bevor es zu Missverständnissen kommt, bedeutet ein augenzwinkernder Smiley „Hey, war ein Joke!“. Und ganz ehrlich: Mit einem lächelnden Smiley kommt einfach jede Nachricht sympathisch rüber.

Sicherlich kennst du noch die Retro-Version von Emojis, Emoticons – also zum Beispiel :-), ;-) oder :-O. Zum Glück zaubert mittlerweile jedes Smartphone aus dieser umständlichen Satzzeichenfolge einen hübschen Smiley. Damit nicht genug: Du kannst die ganze Bandbreite an menschlichen Emotionen mit Smileys ausdrücken.

Neben den Gesichtern gibt es Figuren und Objekte. Einhörner, explodierende Konfettitüten, Halloween-Zombies … Immer wieder kommen neue Handy-Smileys mit einer bestimmten Bedeutung hinzu. Da verliert man rasch den Überblick. Ein Smiley mit Tropfen an der Nase? Die Bedeutung der Emojis ist nicht immer sofort klar. Mit unserer Liste bist du up-to-date.

Bedeutung lachender Emoticons und Smileys

Lachen ist nicht gleich Lachen. Von einem leichten Lächeln, über ein Schmunzeln bis hin zu einem brüllenden Lachen gibt es viele Schattierungen. Für dieses Mienenspiel gibt es daher viele Varianten. In Leserichtung, von links nach rechts, erklären wir die Bedeutung lachenden Emojis.