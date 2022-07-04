WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen

Egal, ob dein Handy kaputt oder verlorengegangen ist: Kaum etwas ist so ärgerlich wie der Verlust deiner Daten. Vor allem die tausenden WhatsApp-Messages vergangener Jahre haben oft einen sentimentalen Wert. Wir zeigen dir, wie du gelöschte WhatsApp-Nachrichten ganz leicht wiederherstellen kannst.

WhatsApp-Chat wiederherstellen beim iPhone

Um Bilder, Videos und Musik zu sichern und Daten auf ein neues Handy zu übertragen, hat sich im Falle von Apple-Geräten der hauseigene Dienst iCloud bewährt. Auch deine gesendeten und empfangenen WhatsApp-Nachrichten lassen sich mit diesem Tool einfach abspeichern.

Wir empfehlen dir, regelmäßig ein Backup bei WhatsApp zu erstellen. Sofern du deine Nachrichten auf diese Weise alle 24 Stunden speichern lässt, kannst du den Chatverlauf von WhatsApp folgendermaßen wiederherstellen:

Hast du deine WhatsApp-Nachrichten aus Versehen von deinem aktuellen iPhone gelöscht, musst du die App zunächst deinstallieren und im Anschluss wieder aufspielen. Nach der Installation öffnest du WhatsApp und verifizierst deine Handynummer, indem du diese eingibst. Sobald WhatsApp das Backup gefunden hat, fragt dich die Anwendung, ob du dieses wiederherstellen möchtest. Bestätige diese Option und lass WhatsApp deine gelöschten Nachrichten aus iCloud wiederherstellen. Ein schöner Nebeneffekt: Auch all deine Fotos und Videos, die du über WhatsApp empfangen hast, sind nach diesem Vorgang wieder verfügbar.

Wichtig: Solltest du ein Apple iPhone nutzen und gelöschte WhatsApp-Chats wiederherstellen wollen, gibt es nur die Möglichkeit via iCloud. Daher ist es umso wichtiger, dass du die Backup-Funktion aktiviert hast.

WhatsApp-Chat wiederherstellen bei Android

Wenn du anstelle eines Apple-Smartphones ein Android-Modell nutzt und gelöschte Chatverläufe mithilfe einer Cloud wiederherstellen möchtest, ist die Vorgehensweise recht ähnlich. Auch Android legt – sofern du die entsprechende Funktion aktiviert hast – alle 24 Stunden ein Backup an.

Solltest du mal versehentlich eine Nachricht gelöscht haben, kannst du dir diese somit ganz leicht wieder zurückholen. Dazu musst du lediglich die folgenden drei Schritte abfrühstücken:

Entferne WhatsApp von deinem Android-Handy und installiere die App anschließend neu. Öffne WhatsApp und verifiziere deine Handynummer. Sobald dir die App die gespeicherte Sicherungsdatei anbietet, bestätigst du, dass die Chatverläufe zurückgeholt werden sollen.

Beachte: Alle Nachrichten, die zwischen dem letzten Backup und dem Wiederherstellen der Chatverläufe eingegangen sind, können leider nicht zurückgeholt werden. Wenn du die betreffenden Messages zumindest als Screenshot sichern willst, musst du einen kleinen Trick anwenden. Diesen verraten wir dir weiter unten.

Gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen ohne Backup