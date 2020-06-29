SIM-Karte wird nicht erkannt – was tun?
Ohne funktionierende SIM-Karte bleibt das Smartphone still. Nichts geht mehr? Dann versuche es mit unseren Lösungen.
Die SIM-Karte ist das Herzstück jedes Smartphones. Sie macht dir all die praktischen Funktionen deines Handys erst zugänglich – nur mit funktionierender SIM-Karte kannst du telefonieren, texten und im Internet surfen. Doch was tun, wenn die SIM-Karte nicht mehr erkannt wird?
Die einfachsten Maßnahmen sind oft die wirksamsten. Hast du das Smartphone bereits aus- und wieder eingeschaltet? Falls ein Fehler im Zwischenspeicher oder ein anderes Softwareproblem vorliegt, wird es dadurch meist behoben – und dein Smartphone ist wieder einsatzbereit.
Wird die SIM-Karte nach dem Neustart weiterhin nicht erkannt, prüfe, ob sie richtig im Slot sitzt. Zum Öffnen des Slots liegt dem Smartphone ein kleiner Schlüssel bei. Hast du das filigrane Stück verlegt, versuche es vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand wie einer Büroklammer. Hat das Smartphone mehrere SIM-Kartenslots, lege die SIM-Karte auch einmal in den anderen Slot.
Ist die SIM-Karte verstaubt oder verschmutzt, kann das den Kontakt zum Smartphone unterbrechen. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch löst du Verschmutzungen von SIM-Karte und Kartenslot. Achte darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Innere des Smartphones gelangt. Mit etwas Glück sind die Daten auf deiner Karte nun wieder lesbar.
Immer noch kein Erfolg? Dann finde heraus, ob die SIM-Karte überhaupt noch funktioniert. Setze sie dazu versuchsweise in ein anderes Smartphone ein. Du kannst deine Karte auch mit einem speziellen SIM-Kartenleser prüfen und dadurch feststellen, ob sie grundsätzlich noch lesbar ist.
Ist die Karte offenbar defekt, kannst du bei deinem Mobilfunkanbieter eine Ersatz-SIM-Karte anfordern. Dabei können Kosten anfallen.
Die Karte funktioniert in einem anderen Smartphone, aber in deinem nicht? Dann könnte das Smartphone selbst defekt sein. Mache nun also den Versuch andersherum: Stecke eine andere SIM-Karte in dein Handy. Wird auch diese SIM-Karte nicht erkannt, hilft nur noch eines: Ein Reset deines Handys auf Werkseinstellung. Hilft auch das nicht, ist das Smartphone vermutlich hinüber.
Hast du noch eine laufende Garantie oder Gewährleistung auf dein Smartphone, kannst du es zur Reparatur beim Hersteller einschicken. Ist beides abgelaufen, lohnt sich eine Reparatur meist nicht mehr. Mach das Beste draus und gönne dir ein schickes, neues Phone aus unserem Shop! Es sei denn, du hast ein Fairphone 3 – dann kannst du praktisch alle Einzelteile austauschen und ersetzen.
Du hast Probleme mit deiner SIM-Karte? In den meisten Fällen ist der Lösungsweg erfreulich einfach.
Ein Neustart und eine gründliche Reinigung des SIM-Kontaktes führen häufig bereits zum Erfolg.
In einigen Fällen ist entweder die SIM-Karte oder das Smartphone selbst defekt – dann hilft die Hersteller-Garantie weiter.
In Ausnahmefällen kann ein Reset auf Werkseinstellung oder sogar ein neues Smartphone fällig werden.
Foto: ©Shutterstock/Suphaksorn Thongwongboot