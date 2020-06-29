Die SIM-Karte ist das Herzstück jedes Smartphones. Sie macht dir all die praktischen Funktionen deines Handys erst zugänglich – nur mit funktionierender SIM-Karte kannst du telefonieren, texten und im Internet surfen. Doch was tun, wenn die SIM-Karte nicht mehr erkannt wird?

Das Handy erkennt die SIM-Karte nicht? Das sind die ersten Schritte

Die einfachsten Maßnahmen sind oft die wirksamsten. Hast du das Smartphone bereits aus- und wieder eingeschaltet? Falls ein Fehler im Zwischenspeicher oder ein anderes Softwareproblem vorliegt, wird es dadurch meist behoben – und dein Smartphone ist wieder einsatzbereit.

Wird die SIM-Karte nach dem Neustart weiterhin nicht erkannt, prüfe, ob sie richtig im Slot sitzt. Zum Öffnen des Slots liegt dem Smartphone ein kleiner Schlüssel bei. Hast du das filigrane Stück verlegt, versuche es vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand wie einer Büroklammer. Hat das Smartphone mehrere SIM-Kartenslots, lege die SIM-Karte auch einmal in den anderen Slot.

Probleme mit der SIM-Karte? Eine Reinigung kann helfen!

Ist die SIM-Karte verstaubt oder verschmutzt, kann das den Kontakt zum Smartphone unterbrechen. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch löst du Verschmutzungen von SIM-Karte und Kartenslot. Achte darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Innere des Smartphones gelangt. Mit etwas Glück sind die Daten auf deiner Karte nun wieder lesbar.

Das Handy liest die Karte immer noch nicht? SIM-Karte auf Defekt prüfen