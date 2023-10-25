Verlorenes Handy orten, SIM-Karte sperren und mehr: Was Du tun kannst, wenn Dein Smartphone weg ist.

Du suchst hektisch in allen Jackentaschen, stöberst panisch in Rucksäcken, Beuteln & Co. – doch das Handy ist weg! Ob Du Opfer von Diebstahl geworden bist oder es aus Unachtsamkeit irgendwo liegen gelassen hast: Wenn Du Dein Handy verloren hast, solltest Du schnell Maßnahmen ergreifen, um es wiederzufinden oder zumindest vor dem Zugriff Fremder zu schützen. Wir zeigen Dir, was Du am besten tun kannst, wenn Dein Handy verloren gegangen ist – Schritt-für-Schritt.

Schritt 1:Verlorenes Handy orten Als schier unverzichtbarer Alltagsbegleiter ist das Smartphone mittlerweile für viele das wichtigste Device im täglichen Leben. Umso größer ist der Schreck, wenn sich das nützliche Gerät einmal nicht auffinden lässt. Was ist zu tun, wenn das Handy einmal verloren scheint? Zunächst einmal empfehlen wir Dir, einen kühlen Kopf zu bewahren und bei der Suche nach Deinem Smartphone strukturiert vorzugehen. Denke zunächst an den letzten Ort zurück, an dem Du sicher bist, Dein Handy benutzt zu haben. Suche zuerst in der Nähe oder rufe Dich mit einem anderen Gerät selbst an. Vielleicht ist Dein verloren geglaubtes Handy nur bei Freunden, auf der Arbeit oder zu Hause liegengeblieben und findet bald wieder den Weg zu Dir. Kein Erfolg? Probiere im nächsten Schritt, Dein Smartphone zu orten, um herauszufinden, wo sich Dein geliebtes Gerät tatsächlich befindet. Das funktioniert sowohl bei iPhones als auch Android-Smartphones. Verlorenes iPhone orten Möchtest Du Dein iPhone orten, bietet Apple hierfür eine praktische Funktion über die iCloud an. Über die „iPhone Suche“ kannst Du Dein verlorenes Handy orten lassen. Damit das reibungslos funktioniert, müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Das iPhone muss mit dem Internet verbunden sein, um seinen Standort zu übermitteln. Die Funktion „Mein iPhone suchen“ muss aktiviert sein. Diese findest Du in den Einstellungen Deine iPhones unter „iCloud“. Über die iCloud-Website kannst Du nun den Standort Deines Handys auf einer Karte sehen. Sollte Dein iPhone ausgeschaltet oder nicht mit dem Internet verbunden sein, wird Dir der letzte bekannte Standort angezeigt. Findest Du Dein Handy trotz der Ortung nicht wieder, bietet Dir Apple weitere Optionen, um Deine persönlichen Daten zu schützen: Modus „Verloren“ aktivieren : Hiermit kannst Du eine Nachricht mit Deiner Telefonnummer auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen, damit ein Finder Dich erreichen kann.

iPhone sperren : Dein iPhone wird sofort gesperrt, und es kann nur mit deinem iCloud-Passwort wieder entsperrt werden.

Daten löschen: Als letzte Option kannst Du alle auf Deinem Gerät gespeicherten Daten entfernen. Achtung: Danach ist auch die Ortung des iPhones nicht mehr möglich! Indem du diese Schritte befolgst, maximierst du deine Chancen, Dein verlorenes iPhone wiederzufinden, und schützt gleichzeitig Deine persönlichen Daten. Verlorenes Android-Smartphone orten Als Besitzer eines Android-Phones kannst Du Dir den Google-Service „ Mein Gerät finden“ zunutze machen, um Dein verlorenes Handy zu orten. Gehe dazu wie folgt vor: Über Google gelangst Du auf die „Mein Gerät finden“-Seite. Dort meldest Du Dich mit der Google-E-Mail-Adresse an, die Du auf Deinem Handy benutzt. Nun kannst Du auf einer Karte den Standort Deines Geräts einsehen, vorausgesetzt, es ist mit dem Internet verbunden und die Standortfreigabe ist aktiviert. Wenn Dein Handy ausgeschaltet oder nicht mit dem Internet verbunden ist, wird Dir der letzte bekannte Standort angezeigt. So ortest Du mit wenigen Klicks Dein Android-Gerät und kannst sogar veranlassen, dass Dein verlorenes Handy einen Signalton von sich gibt. Auch Google bietet den Dienst an, die Daten auf Deinem Gerät zu löschen, um sie vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

Verlorenes Handy mit Dritt-Apps aufspüren Du kannst auch Drittanbieter-Apps nutzen, um Dein Handy zu orten, wenn Du es verloren hast. Anwendungen wie Lost Phone Tracker ( Android) oder Wheres My Droid ( Android) funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Suche über Google oder die iCloud. Zudem punkten einige Apps mit zusätzlichen Features. Wie genau diese aussehen, kannst Du in unserem Magazinbeitrag zum Thema „ Handy orten“ lesen. Schritt 2: SIM-Karte des verlorenen Handys sperren Du konntest Dein verlorenes Handy trotz Ortung nicht finden und fragst Dich, was nun zu tun ist? Im zweiten Schritt solltest Du Dein Gerät schleunigst sperren lassen. So stellst Du sicher, dass Unbefugte weder auf Deine Daten zugreifen noch Dein Smartphone auf Deine Kosten nutzen können. Für gewöhnlich kannst Du Deine SIM-Karte schnell und einfach über die bundesweite, kostenfreie Rufnummer 116 116 sperren lassen. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, ist es ratsam, direkt die spezielle Sperr-Hotline Deines Mobilfunkanbieters anzurufen. Als freenet-Kundin oder Kunde hast Du zudem die komfortable Möglichkeit, unsere Handyservices zu nutzen, um Deine SIM-Karte direkt online sperren zu lassen. So schützt Du Dein Handy schnell und unkompliziert vor dem Zugriff Fremder. Für den Fall, dass Dein Handy unwiederbringlich verloren ist und Du über den Erwerb eines neuen Gerätes nachdenkst, stehen Dir bei uns vielfältige Optionen zur Verfügung. Entdecke unsere breite Auswahl an aktuellen Smartphones oder finde einen Handytarif inklusive Handy, der perfekt zu Dir passt! Konntest Du es trotz Ortung nicht finden, solltest Du Dein Handy schleunigst sperren lassen. So stellst Du sicher, dass Unbefugte weder auf Deine Daten zugreifen noch Dein Smartphone auf Deine Kosten nutzen können. Schritt 3: Handyverlust bei der Polizei melden Wenn Du Dein Smartphone nicht mehr auffindest, solltest Du den Verlust unbedingt bei der Polizei melden. Um Dein Handy eindeutig zuzuordnen, musst Du Deine IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) kennen. So kann die Polizei Dein verlorenes Handy mit absoluter Sicherheit identifizieren, sollte es gefunden oder abgegeben werden. Die 15-stellige Seriennummer befindet sich meist auf der Verpackung Deines Handys oder unter dem Akku. Du hast Dein Handy nicht verloren, aber möchtest für den Fall der Fälle vorbereitet sein? Dann kannst die Nummer auch ermitteln, indem Du die Tastenkombination *#06# auf Deinem Handy eintippst. So kannst Du sie Dir an einem sicheren Ort notieren oder auf einem anderen Gerät abspeichern und hast sie bei einem möglichen Verlust direkt griffbereit.

Schritt 4: Passwörter ändern Onlineshopping, Bankdaten abrufen oder auf Social-Media-Kanäle zugreifen – mittlerweile erledigen wir fast alle Online-Aktivitäten über das Smartphone. Daher sind auch die Zugangsdaten der Accounts oftmals auf dem Handy gespeichert. Ändere daher schleunigst die Passwörter Deiner Anwendungen, wenn Du Dein Handy verloren hast. Dazu gehören zum Beispiel die Passwörter folgender Anwendungen: Onlinebanking-Daten : Sichere Deine Finanzen, indem Du unverzüglich das Passwort änderst.

Shoppingportale : Schütze Dich vor unbefugten Käufen, indem Du Dein Passwort aktualisierst.

E-Mail : Ein Zugriff auf Dein E-Mail-Konto könnte Tür und Tor für weitere Zugriffe auf andere Dienste öffnen. Ändere also auch hier Dein Passwort.

Social Media : Bewahre Deine persönlichen Informationen und verhindere den Missbrauch Deiner Identität.

Streaming-Dienste : Schütze Deinen Account vor unberechtigter Nutzung.

Cloud-Dienste : Sichere Deine in der Cloud gespeicherten Daten.

Buchungsportale: Verhindere, dass Buchungen in Deinem Namen getätigt werden können.

Fazit: Handy verloren? Vorsicht ist besser als Nachsicht! Um Deine Daten zu schützen und das Risiko eines Handyverlusts zu minimieren, ist es entscheidend, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Einige einfache Vorkehrungen können nicht nur die Sicherheit Deiner Daten gewährleisten, sondern sogar dazu beitragen, dass Du Dein Handy im Falle eines Verlusts wiederfindest. Hier findest Du wertvolle Ratschläge, die Dich im Falle eines Verlusts wappnen: Notiere Deine IMEI-Nummer : Das ist die einzigartige Identifikationsnummer Deines Smartphones. Halte sie an einem sicheren Ort bereit, um im Verlustfall schnell reagieren zu können.

Kenne die Sperrnummer Deines Anbieters : Bewahre die Kontaktdaten und Sperrnummern Deines Mobilfunkanbieters griffbereit auf. So kannst Du im Ernstfall sofort handeln und Dein Handy sperren lassen.

Aktiviere die Standortfreigabe : Diese Einstellung ermöglicht es Dir, Dein Handy zu orten, sollte es einmal verloren gehen.

Setze eine sichere Bildschirmsperre : Nutze einen sicheren Sperr- oder Wisch-Code. Noch besser schützt Du Dein Smartphone mit biometrischen Verfahren wie Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor.

Sichere Deine Daten regelmäßig: Ob auf einem externen Speichermedium oder in der Cloud – sorge dafür, dass Deine Daten regelmäßig gesichert werden. So gehst Du sicher, dass nichts verloren geht, auch wenn Dein Handy es vielleicht tut. Mit diesen Tipps bist Du bestens für den Ernstfall gerüstet und kannst gelassener bleiben, sollte Dein Smartphone einmal verloren gehen. Denn im Falle eines Handyverlusts gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. FAQ: Handy verloren: Was tun? Was tun, wenn ich mein Handy verloren habe? Wenn Du Dein Handy verloren hast, versuche zuerst, es mit einer Ortungsfunktion zu finden. Ein eingeschaltetes Handy mit Internetzugang kann den Echtzeit-Standort zeigen. Findest Du das Handy nicht, sperre umgehend Deine SIM-Karte über den Mobilfunkanbieter, um Missbrauch zu verhindern. Ändere die Passwörter für wichtige Apps und Dienste, die Du auf Deinem Handy nutzt. Melde den Verlust gegebenenfalls auch bei der Polizei, besonders wenn Du den Verdacht auf Diebstahl hast. Kann ich mein verlorenes Handy orten? Ja, Du kannst Dein verlorenes Handy in den meisten Fällen orten. Nutze für iPhones die "Wo ist?"-Funktion und für Android-Geräte die "Find My Device"-Option von Google. Stelle sicher, dass die Ortungsdienste auf Deinem Handy aktiviert sind und es mit dem Internet verbunden ist. Beachte, dass die Genauigkeit der Ortung von verschiedenen Faktoren, wie z.B. dem Empfang und der Verfügbarkeit von GPS, abhängig ist. Handy verloren und ausgeschaltet, was kann ich tun? Wenn Du Dein Handy verloren hast und es ausgeschaltet ist, kannst Du die Ortungs-App wie „Mein iPhone suchen" (Apple) oder „Mein Gerät finden“ (Android) lediglich nutzen, um den letzten bekannten Standort zu sehen – nicht den aktuellen. Denke zurück, wo Du zuletzt warst, und frage dort nach. Findest Du Dein Handy nicht wieder: Sperre Deine SIM-Karte und ändere die Passwörter Deiner wichtigsten Apps und Dienste, um einen möglichen Missbrauch zu verhindern. Foto: ©Shutterstock/VIKTORIIA NOVOKHATSKA, Pixabay/planet_fox, Pixabay/un-perfekt

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt.