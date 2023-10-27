SIM-Karten: Die Größen im Überblick

Ohne sie wäre moderner Mobilfunk undenkbar: die SIM-Karte. Die Abkürzung SIM steht für Subscriber Identity Module. Zu Deutsch: „Teilnehmer-Identitätsmodul“. Dabei handelt es sich um eine kleine Chipkarte, die zum Beispiel in ein Mobiltelefon eingesteckt wird und den Nutzer im Netz identifiziert sowie als Kommunikationsteilnehmer authentifiziert.

Dank der kleinen Chipkarten können Mobilfunkanbieter ihren Kunden persönliche mobile Telefon- und Datenanschlüsse zur Verfügung stellen. Entsprechende SIM-Karten gibt es aktuell in vier Größen bzw. Formaten: Dazu zählen Full-Size-SIM, Mini-SIM, Micro-SIM und Nano-SIM. Bei den meisten aktuellen Smartphones kommt der kleinste Vertreter zum Einsatz – die Nano-SIM-Karte.

Zusätzlich gibt es seit einigen Jahren die sogenannte embedded-SIM bzw. eSIM. Diese ist im Gegensatz zu ihren Vorgängern fest im Gerät verbaut und lässt sich somit auch nicht auswechseln. Auf der eSIM sind ebenfalls alle relevanten Informationen zu Nutzer und Tarif gespeichert. Bei einem Anbieterwechsel lassen sich diese Daten ganz einfach über WLAN oder das Mobilfunknetz aktualisieren.

SIM-Kartengrößen: Zahlen und Fakten

Genau genommen ist jede SIM-Karte unabhängig von ihrer Größe ein kleiner Prozessor samt Speicher. Die erste SIM-Karte erschien 1991 und hatte noch die Abmessungen einer Scheckkarte. Seitdem haben sich die Größen der SIM-Karten immer weiter verkleinert, um mehr Platz für andere Bauteile in modernen Handys und Smartphones zu lassen. Die mittlerweile üblichen SIM-Kartengrößen unterscheiden sich wie folgt:

Eine Mini-SIM-Karte ist 25 mm lang, 15 mm breit und 0,76 mm dick bzw. dünn.

Eine Micro-SIM-Karte misst nur 15 mm in der Länge und 12 mm in der Breite. Sie ist ebenfalls 0,76 mm dünn.

Die Nano-SIM-Karte ist 12,3 mm lang, 8,8 mm breit und nur 0,67 mm dünn.

Größen bei SIM-Karten: Aus Klein mach Groß

Mithilfe eines SIM-Karten-Adapters lässt sich ein kleines SIM-Kartenformat auch wieder in einem größeren Format nutzen, sprich: aus einer Nano-SIM wird wieder eine Micro-SIM-Karte und so weiter. Ein solcher Adapter besteht aus einer Halterung in Form des benötigten Kartenformats, die die kleinere SIM-Karte aufnimmt. Dank solcher Adapter passt eine Nano-SIM dann zum Beispiel in ein Endgerät, das eine Micro-SIM-Karte benötigt.