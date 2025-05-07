Handyortung: So funktioniert es

Dein Smartphone ist weg? Hier erfährst Du, wie Du Dein Handy orten kannst und welche Apps dafür nützlich sind.

Egal, ob Du Dein Handy verloren hast oder es gestohlen wurde – ist das Smartphone weg, erleidest Du nicht nur einen finanziellen Verlust. Deine Fotos, Rufnummern sowie sensiblen Daten können auch leicht in die falschen Hände geraten. Um auszuschließen, dass Du Dein Smartphone nur verlegt hast, ist es ratsam, zunächst zu versuchen, Dein Handy zu orten. Vielleicht liegt es noch bei Deinen Freunden, im Fitnesscenter oder ist einfach nur unter die Couch gerutscht. Wir zeigen Dir, wie Du Dein Android-Handy oder iPhone mithilfe der Handyortung wiederfinden kannst. Eines vorweg: Ein fremdes Handy zu orten, ist nicht ohne Weiteres möglich. Handyortung mit der Google-App „Mein Gerät finden“ Wenn Du ein Android-Smartphone nutzt, hilft Dir die kostenlose App „Mein Gerät finden“ bei der Handyortung. Sie ist im Google Play Store erhältlich. Falls Du bisher kein Google-Konto eingerichtet hast, musst Du zunächst ein solches Konto anlegen und Dich auf Deinem Smartphone darüber anmelden. Damit Du sie bei einem Geräteverlust zur Handyortung des Android-Smartphones verwenden kannst, sind folgende Punkte wichtig: Du musst mit einem Google-Konto auf dem Smartphone angemeldet sein.

Die App „ Mein Gerät finden“ und die Standortübermittlung an Google müssen vor dem Verlust auf Deinem Smartphone eingerichtet und aktiviert sein.

Das Handy muss eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Ob es sich dabei um WLAN oder mobiles Internet handelt, spielt keine Rolle. Über die App „Mein Gerät finden“ ist die Ortung von Handys kostenlos möglich, sofern es sich um Dein eigenes Gerät handelt und dieses online ist. Um die Funktion Handy orten kostenlos nutzen zu können, gehst Du wie folgt vor: Schritt 1: Schalte Deinen PC an und öffne dort die App „Mein Gerät finden“ in der Desktop-Variante.

Schritt 2: Gib hier die Zugangsdaten für Dein Google-Konto ein und wähle gegebenenfalls Dein vermisstes Smartphone als Gerät aus.

Schritt 3: Jetzt wird Dir der Standort Deines Smartphones auf der Karte angezeigt, sofern es online ist.

Schritt 4: Sollte Dein vermisstes Smartphone gerade kein Netz haben, kannst Du Dir den letzten registrierten Standort anzeigen lassen.

Schritt 5: Falls kein Standort angezeigt wird oder sich der angezeigte Standort in Deiner Nähe befindet, löse einen Signalton aus. Im Idealfall lässt sich Dein Smartphone auf diese Weise akustisch lokalisieren.

Schritt 6: Sollte eine Ortung des Handys nicht möglich sein, hast Du über die App die Möglichkeit, das Gerät zu sperren oder sämtliche Daten auf dem Smartphone zu löschen. Dadurch verhinderst Du, dass sie in unbefugte Hände geraten. Handy offline: Ortung trotzdem möglich? Hat das vermisste Smartphone aktuell weder per WLAN noch über mobile Daten eine Verbindung zum Internet, funktionieren die klassischen Möglichkeiten der Handyortung nicht. Für diesen Fall bietet Google allen Besitzern von Android-Smartphones eine weitere Möglichkeit, das verlorene Gerät zu finden: „Geräte finden, die offline sind”. Hierzu greift Google auf das eigene Crowdsourcing-Netzwerk und die Funktion Bluetooth zurück. Für die Offline-Suche eines Smartphones über Google gibt es vier Einstellungsmöglichkeiten: 1. Offline-Suche aus: Ohne Teilnahme am Netzwerk „Find my Device“ ist die Ortung des eigenen Smartphones nur möglich, wenn dieses online ist.

2. Offline-Suche ohne Netzwerk: Durch das Teilen des Standorts des eigenen Smartphones in verschlüsselter Form mit Google ist die Handyortung auch ohne das Netzwerk „Find my device“ möglich.

3. Offline-Suche mit Netzwerk an hoch frequentierten Orten: Mit dieser Einstellung werden Geräte nur an besonders hoch frequentierten Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder in der Gastronomie aufgespürt.

4. Offline-Suche mit Netzwerk überall: Durch diese Option teilst Du Standortdaten jederzeit, sodass verlorene Geräte auch in wenig frequentierten Regionen lokalisiert werden können.

Wichtig zu wissen: Google versucht die Daten seiner Kunden bestmöglich zu schützen. Deshalb erfolgt die regelmäßige Mitteilung des Standorts verschlüsselt und Google selbst kann diese Daten nicht auswerten. Außerdem ist für das Unternehmen nicht erkenntlich, welche anderen Geräte beim Aufspüren eines verlorenen Smartphones geholfen haben. Samsung-Handy orten: So funktioniert es Auch bei Samsung-Modellen ist es selbstverständlich möglich, Dein Handy über die Google-App zu orten. Der Hersteller bietet Dir jedoch zusätzlich eine eigene Funktion der Handyortung an. Sie trägt die Bezeichnung „Find My Mobile“ und muss ebenfalls vor dem Verlust des Geräts aktiviert worden sein. Dazu folgst Du dieser Anleitung:

Schritt 1: Öffne die Einstellungen.

Schritt 2: Wähle den Punkt „Sicherheit und Datenschutz" aus.

Schritt 3: Aktiviere hier unter dem Punkt „Schutz für verlorene Geräte” / „Find My Mobile“ die Funktion „Suchen dieses Telefons zulassen”.

Schritt 4: Lege ein Samsung-Konto mit Deinen Daten an.





Um bei einem Verlust Dein Samsung-Handy orten zu können, gehst Du so vor:

Schritt 1: Rufe die Website für die Funktion „Find My Mobile“ von Samsung auf dem PC oder einem anderen Gerät auf.

Schritt 2: Melde Dich hier mit Deinen Zugangsdaten für das Samsung-Konto an.

Schritt 3: Wähle das verlorene Gerät aus und lass Dir auf der Karte den Standort anzeigen.

Neben der Anzeige des Standorts hast Du jetzt auch die Möglichkeit, das Smartphone zu sperren, den Bildschirm einzuschalten, den Notfallmodus zu aktivieren und Deine Daten entweder zu sichern oder zu löschen.

iPhone orten: So geht‘s Als iPhone-Besitzer hast Du die Möglichkeit, Dein Handy über iCloud zu orten. Um diese Funktion zu nutzen, musst Du iCloud auf Deinem iPhone schon vor dem Verlust erlauben, es zu orten. Das geht problemlos über die iCloud-Einstellungen. Um Dein iPhone zu orten, hast Du zwei Möglichkeiten: Nutze die Funktion zur Handyortung über iCloud oder die App „Wo ist?“. Wie Du darüber kostenlos Dein Handy orten kannst, zeigt Dir die folgende Anleitung: Melde dich mit Deiner Apple-ID auf der Desktop-Version von iCloud an. Über die „iPhone Suche“ kannst Du nun Dein Handy orten und Dir den genauen Standort anzeigen lassen. Damit die Handyortung funktioniert, muss Dein iPhone allerdings eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Dein Handy befindet sich in der näheren Umgebung? Dann aktiviere den Signalton, um es schneller zu finden. Falls Du Dein iPhone über die Anwendung „Wo ist?“ registriert hast, kannst du das Gerät auch dann orten, wenn es offline ist. Melde dich einfach auf einem beliebigen Apple-Gerät mit Deiner Apple-ID an und rufe die App auf, um Dir den Standort anzeigen zu lassen. Dieser wird sieben Tage lang gespeichert. Tipp: Wenn dein iPhone trotz Handyortung nicht mehr aufzufinden ist, kannst Du über iCloud Deine Daten löschen oder das Gerät sperren.

Handyortung über den Mobilfunkanbieter: Geht das? Grundsätzlich hat jeder Mobilfunkbetreiber die technischen Möglichkeiten, das Handy mit eingesetzter SIM-Karte eines seiner Kunden zu orten. Bevor Du Dich aber mit ihm in Verbindung setzt, solltest du wissen, dass er nicht dazu verpflichtet ist, Dir im Falle eines Verlusts durch eine Handyortung zu helfen. Zudem ist eine Handyortung durch den Mobilfunkbetreiber gesetzlich nicht zulässig: Da Dein Handy bei Verlust de facto den „Besitzer“ wechselt, würde er ein fremdes Handy orten und sich damit strafbar machen. Erst nachdem der Verlust bei einer Polizeidienststelle angezeigt wurde, kann der Mobilfunkbetreiber tätig werden und Dein Handy orten. Doch meist geschieht das erst, wenn eine richterliche Anordnung dafür vorliegt. Wenn Du einen Diebstahl meldest, benötigst Du zudem die IMEI-Nummer Deines verloren gegangenen Smartphones. Für die Handyortung macht sich der Mobilfunkanbieter seine Sendemasten zunutze. Ist Dein Handy mit einer Funkzelle verbunden, kann der Provider die Position grob bestimmen. Zuverlässiger lässt sich ein Handy mithilfe der GPS-Ortung finden: In diesem Fall übermitteln Satelliten den genauen Standort des Geräts. Dies funktioniert allerdings nur dann optimal, wenn es sich draußen befindet – in Gebäuden klappt das weniger gut. Einige Mobilfunkanbieter stellen ihren Kunden spezielle Serviceangebote bereit, um eine Handyortung durchzuführen. Dazu bieten sie eigene Apps an, mit denen das Orten des Handys oder Auslösen eines Signaltons möglich sind. Eine weitere legale Möglichkeit, um zum Beispiel das verlorene Smartphone Deines Kindes zu finden, sind Familien-Apps mit entsprechender Funktion. Zu ihnen gehört unter anderem die App „Family Protect” Tipp: Falls Du – aus welchen Gründen auch immer – nicht auf den Android-Geräte-Manager oder iCloud zugreifen kannst, hast Du auch die Möglichkeit, bei Deinem Mobilfunkanbieter anzurufen und zumindest Deine SIM-Karte sperren zu lassen. Die besten Apps für die Handyortung Wer auf Nummer sicher gehen und weitere Vorkehrungen für einen eventuellen Verlust seines Handys treffen möchte, findet im App Store und bei Google Play viele nützliche Apps, um sein Handy zu orten. Im Folgenden sind einige der beliebtesten und effektivsten Apps für diese Zwecke aufgeführt: Wheres My Droid Die App „Wheres My Droid" ( Android) bietet eine Vielzahl an Funktionen, die Dir bei der Handyortung helfen. Über die Anwendung kannst du dein Smartphone mittels GPS aufspüren und Dein Telefon klingeln und vibrieren lassen. Mit der kostenpflichtigen Pro-Version kannst du Dein Gerät aus der Ferne sperren und Daten vom Handy oder der SD-Karte löschen. Google Find My Device Für alle Smartphones mit Android als Betriebssystem ist das Orten des Handys kostenlos mit dieser App ( Android) möglich, sofern sie vorab installiert wurde und die Standortübermittlung eingeschaltet ist. Zusätzliche Funktionen sind das Auslösen eines Signaltons und Löschen von persönlichen Daten. Family360 Speziell für Familien gibt es die App Family360, mit der ebenfalls eine Handyortung möglich ist. Dazu muss die App auf den Smartphones der Familienmitglieder installiert sein. Wichtig ist auch, dass jede Person der Standortübermittlung explizit zustimmt. Family360 wird für Android und iOS angeboten und ist kostenpflichtig. Lookout Handyortung, Signalton, Viren- und Malware-Schutz – die App „Lookout" ( Android / iOS) bietet ein ganzes Paket nützlicher Funktionen. Wenn Dein Handy gestohlen wurde, macht die Anwendung ein Foto von dem möglichen Dieb, sobald er die PIN falsch eingibt, und schickt es Dir per E-Mail zu. Die App ist in der Grundversion kostenlos. Lost Phone Tracker Auch mit der App „Lost Phone Tracker” ( Android) hast Du die Möglichkeit, Dein verloren gegangenes Handy zu orten. Neben der normalen Kartenansicht kannst Du Dir das Smartphone sogar auf einer Street-View-Ansicht anzeigen lassen. Auch eine Satellitenansicht ist möglich. Darüber hinaus punktet die App mit einem benutzerfreundlichen, intuitiven Interface – mehr braucht eine Ortungs-App nicht. Life360 Die Familienortungs-App „Life360” ( Android / iOS) ermöglicht es Dir, die Standorte Deiner Familienmitglieder in Echtzeit zu sehen und bietet zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Die App bietet in der kostenpflichtigen Version erweiterte Funktionen wie Fahrberichte und Standortverlauf. Hinweis: Wenn Du eine App zur Handyortung herunterlädst, solltest Du vorsichtig sein, besonders bei unseriösen Entwicklern. Diese Apps können Deine persönlichen Daten gefährden, indem sie diese ohne Deine Zustimmung sammeln und weitergeben. Sei skeptisch gegenüber Kosten oder Abonnements. Erteile der App keine unnötigen Berechtigungen, dies kann nicht nur Deine Privatsphäre beeinträchtigen, sondern auch die Leistung Deines Geräts beeinflussen. Um sicherzugehen, ist es ratsam, Apps nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterzuladen.

Fremde Handys orten: Ist das erlaubt? Grundsätzlich ist die Ortung von Handys nur dann erlaubt, wenn es sich dabei um Dein eigenes Gerät handelt. Handys anderer Personen dürfen gemäß Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO) nicht ohne deren ausdrückliche Zustimmung geortet werden. Installierst Du heimlich eine Ortungs-App auf dem Handy Deines Partners oder Kindes, machst Du Dich damit strafbar. Vorsicht ist auch bei Anbietern geboten, die Dir die Ortung von Handys anderer Personen versprechen. Meistens stecken dahinter Abofallen und Du riskierst einen Verstoß gegen die DSGVO. Außerdem funktionieren die angebotenen Ortungsdienste in der Regel nicht ohne die Zustimmung der anderen Person. Tipp: Für den Fall, dass Dein Handy abhandenkommt, könnte sich eine Handyversicherung lohnen. Vor allem wenn Dein Smartphone neu ist und viel gekostet hat, solltest Du über den Abschluss einer Police nachdenken. Lies am besten auch den Beitrag zum Thema Handyversicherung. Handyortung: Das Wichtigste im Überblick Eine Android-Ortung ist über die Google-App „Mein Gerät finden“ möglich, die iOS Ortung über iCloud.

Um Deine persönlichen Daten vor Missbrauch zu schützen, sind die Lösch- und Sperrfunktionen sehr praktisch.

Zusätzlich kannst Du Dein Handy orten, indem Du Apps wie „Find My Mobile“ für Samsung-Smartphones, Familiy360 oder Life360 nutzt.

Der Mobilfunkanbieter kann nur nach einer richterlichen Anordnung ein Handy mit eingesteckter SIM-Karte orten.

Ein fremdes Handy kannst Du nur mit Zustimmung orten, wenn die andere Person ihren Standort für Dich freigibt. Handyortung: Häufig gestellte Fragen Wie funktioniert eine Handyortung? Mithilfe der Desktop-Version der Google-App „Mein Gerät finden“ kannst Du Android-Handys orten. Die App „Mein Gerät finden“ und die Standortübermittlung musst Du jedoch vor dem Verlust auf Deinem Smartphone eingerichtet und aktiviert haben. Zudem muss das Handy eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein, damit die Handyortung funktioniert. Dasselbe gilt für iPhones: Diese lassen sich über die Desktop-Version von iCloud orten. Wie kann ich die Handyortung deaktivieren? Um die Handyortung auf Deinem Smartphone zu deaktivieren, kannst Du in den Einstellungen Deines Geräts die Standortdienste ausschalten. Bei einem Android-Gerät findest Du diese Option unter „Einstellungen“ > „Standort“ oder „Ortungsdienste“, und Du kannst den Schalter auf „Aus“ stellen. Bei einem iPhone gehst Du zu „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“, und auch hier kannst Du die Ortungsdienste deaktivieren. Beachte, dass dies die Funktionalität von Apps beeinträchtigen kann, die auf Standortdaten angewiesen sind. Wenn Du den Standortzugriff für einzelne Apps steuern möchtest, kannst Du dies in den Einstellungen für „Standort“ (Android) oder „Ortungsdienste“ (iOS) tun und die Berechtigungen für jede App individuell anpassen. So kannst Du Deine Privatsphäre schützen, ohne auf die Funktionalität von bestimmten Apps verzichten zu müssen. Wie kann ich die Handyortung aktivieren? Um die Handyortung auf Deinem Smartphone zu aktivieren, navigiere zu den Einstellungen und wähle den Bereich für „Standort“ oder „Ortungsdienste“ aus, dessen genaue Bezeichnung je nach Gerät und Betriebssystem variieren kann. Bei einem Android-Gerät kannst Du die Standortdienste direkt aktivieren und gegebenenfalls die Standortmethode anpassen, um die Genauigkeit und den Energieverbrauch zu optimieren. Auf einem iPhone findest Du die Option unter „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“, wo Du die Ortungsdienste aktivieren kannst. Die Verwendung der Ortungsdienste kann Auswirkungen auf die Akkulaufzeit haben. Prüfe die Berechtigungen, um Deine Privatsphäre zu schützen. Indem Du die Ortungsdienste aktivierst, kannst Du Funktionen wie Karten, Standortfreigabe und andere standortbasierte Dienste nutzen. Sei stets aufmerksam bei den Datenschutzeinstellungen. Funktioniert die Handyortung mit Nummer? Die Handyortung mit Telefonnummer ist technisch machbar, ist allerdings in Deutschland illegal. Du darfst kein Handy ohne die ausdrückliche Zustimmung des Besitzers orten. Mobilfunkanbieter bieten in einigen Fällen legale Ortungsdienste für Familienmitglieder oder in Notfällen an, wobei die vorherige Zustimmung erforderlich ist. Es gibt auch Apps, die Handyortung mit Nummer anbieten, aber viele davon sind unseriös und können versuchen, persönliche Informationen zu sammeln oder Geld zu verdienen. Daher ist es wichtig, vorsichtig zu sein und die Privatsphäre anderer zu respektieren, wenn es um die Handyortung geht. Foto: © Pixabay/Un-perfekt

