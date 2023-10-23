Mit einer Apple Watch hast Du Dein digitales Leben immer am Handgelenk. Vom Training bis zum Telefonieren: Mit dem vielseitigen Gerät kannst Du nicht nur Deine sportlichen Aktivitäten tracken, sondern auch telefonieren, Musik hören und bezahlen. Hier erfährst Du, wie Du ganz einfach Deine Apple Watch mit Deinem neuen iPhone verbindest.

Apple Watch mit iPhone koppeln: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Um Deine Apple Watch mit Deinem neuen iPhone zu koppeln, benötigst Du Deine Apple-ID. Davon abgesehen brauchst Du auch Deinen Apple-Watch-Code und falls Du bereits Besitzer eines iPhone warst: Dein altes iPhone. Stelle sicher, dass sowohl Dein aktuelles als auch Dein bisheriges iPhone mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sind und mindestens zu 50 Prozent aufgeladen sind.

Zuallererst solltest Du sichergehen, dass Dein altes iPhone (sofern Du eins besitzt) und Deine Apple Watch auf dem neuesten Stand sind und keine Updates mehr installiert werden müssen. Falls noch ein Update durchgeführt werden muss, solltest Du beachten, dass der Vorgang auch mal länger dauern kann. Tipp: Wenn ein Update verfügbar ist, lass es zuvor über Nacht laufen und starte am nächsten Morgen frisch.! Gehe zu den Einstellungen Deines alten iPhones, klicke auf Deinen Namen, dann auf „Cloud“ und aktiviere „Health“. Erstelle ein Backup, um die Daten Deines alten iPhones und Deiner Apple Watch zu sichern. Beginne mit der Einrichtung Deines (neuen) iPhones und folge der Reihe nach allen notwendigen Schritten. Dabei wirst Du auch aufgefordert, Dich mit Deiner Apple-ID und Deinem Passwort anzumelden. Sobald Du beim entsprechenden Schritt angelangt bist, wählst Du das zuvor erstellte Backup aus, um Deine gesicherten Daten auf Dein neues Smartphone zu transferieren. Falls Du gefragt wirst, ob Du Deine Apple Watch verwenden willst, drückst Du auf „Weiter“. Rufe nun die App „Apple Watch“ auf Deinem neuen iPhone auf und stelle sicher, dass sich Deine Smart Watch in unmittelbarer Nähe befindet. Folge den gegebenen Anweisungen, um Deine Apple Watch mit dem neuen iPhone zu verbinden. Falls nötig, entkopple die Uhr von Deinem alten Gerät und starte den Verbindungsvorgang. Die Kopplung erfolgt automatisch, wenn sich beide Geräte in Reichweite befinden.

Apple Watch mit Android verbinden: Leider nicht ohne weiteres möglich

Wenn Du auf Android-Smartphones setzt und trotzdem die Apple Watch nutzen möchtest, müssen wir Dich leider enttäuschen. Die smarte Uhr von Apple ist speziell für das Zusammenspiel mit iOS-Geräten entwickelt und lässt sich mit einem Smartphone von Samsung, Xiaomi, Sony und Co. nur mit großen Einschränkungen verwenden. Das liegt daran, dass die App „Apple Watch“ für Android-Geräte gar nicht verfügbar ist.