Displayfolien schützen den Bildschirm deines Smartphones vor Kratzern und Glasbruch. Doch die Folie ohne Luftblasen und Staubkornhügelchen auf den Screen zu bekommen, ist eine schier unlösbare Aufgabe – oder etwa doch nicht? Wir zeigen dir, wie du auf deinem Handy eine Folie ganz leicht anbringen kannst und welche Alternative es gibt.

Schritt 1: Das Display zunächst gründlich reinigen

Bevor du die Handyfolie anbringst, musst du das Display gründlich reinigen. Bei vielen Handyfolien liegt das entsprechende Zubehör dafür auch schon bei. Fingerabdrücke und Staub entfernst du am besten mit einem Mikrofasertuch. Bei starken Verschmutzungen kannst du etwas Glasreiniger verwenden.

Reinige dein Smartphone in einer staubarmen Umgebung, zum Beispiel in einem fensterlosen Badezimmer oder der Küche. Denn wenn du das Vorhaben auf dem Stubentisch umsetzen willst, wo die Katze um deine Beine streift oder der Wellensittich Tiefflugübungen über dem Teppich vollführt, bist du auf verlorenem Posten.

Den letzten Staubresten rückst du mit einem Klebestreifen zu Leibe. Wird dieser nicht mitgeliefert, tut es auch ein Streifen Tesa. Klebe den Streifen auf das Display und ziehe ihn (langsam, um keinen umliegenden Staub aufzuwirbeln) wieder ab. Wiederhole das auf der gesamten Fläche des Displays. So erwischst du auch das winzigste Staubkorn.

Tipp: Um zu überprüfen, ob du wirklich alle Staubreste erwischt hast, schaust du am besten einmal schräg auf den Bildschirm deines Smartphones und hältst es gegebenenfalls leicht ins Licht. Das Display sollte hierbei natürlich ausgeschaltet sein.

Schritt 2: Die Schutzfolie gekonnt anbringen

Die meisten Displayschutzfolien haben zwei Deckfolien – je eine für die Klebeseite und eine für die glatte Oberseite. Ziehe zunächst einen kleinen Streifen an der oberen Ecke der Klebeseite ab. Lege die Folie vorsichtig auf das Display.

Achte darauf, dass sie an den Kanten anliegt und ggf. Kamera und Höreröffnung ausspart. Ziehe dann stückweise die Abdeckung vom Handy, um die Folie langsam anbringen zu können.

Dieser Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Gehe langsam vor, damit du Ungenauigkeiten sofort korrigieren kannst und sich die Handyfolie möglichst blasenfrei auf den Bildschirm legt. Bist du mit dem Sitz der Folie zufrieden, streichst du sie glatt und ziehst die obere Deckfolie ab.

Troubleshooting: Lufteinschlüsse und Staub beseitigen