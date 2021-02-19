Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Beruf oder nach Feierabend: Das Smartphone ist in allen Lebenslagen unser ständiger Begleiter. Kein Wunder, bei all den praktischen Features, die uns das Gerät bietet. Oft ist uns aber gar nicht bewusst, wie viel Zeit wir wirklich mit dem Handy in der Hand verbringen. Zum Glück gibt es diverse Apps, mit denen du deine Bildschirmzeit reduzieren kannst.

So verringerst du die Bildschirmzeit am iPhone

Um die Zeit vor dem Display zu verringern, empfiehlt sich für Besitzer eines iPhones eine App mit einem ganz simplen Namen: „Bildschirmzeit“. Das vorinstallierte Tool findest du in den Einstellungen deines Apple-Smartphones, direkt unter den Settings für deine Benachrichtigungen und Klingeltöne.

Die Anwendung dokumentiert, wie lange du welche App genutzt hast, und gibt dir die Option, für jede App ein zeitliches Limit festzulegen. Wenn dieses Kontingent erreicht ist, wird die jeweilige App automatisch gesperrt.

Du möchtest eine vollständige Auszeit von deinem Smartphone? Kein Problem! Du kannst dank Bildschirmzeit dein iPhone so anpassen, dass in einem vorher definierten Zeitraum nur noch die Anruffunktion und festgelegte Apps genutzt werden können. Fünf Minuten, bevor diese Auszeit startet, bekommst du eine Benachrichtigung.

Damit du während deiner Auszeit vom Handy auch weiterhin bestimmte Apps nutzen kannst – zum Beispiel aus beruflichen Gründen –, ist es möglich, all deine Anwendungen in bestimmte Kategorien einzuordnen. Zur Verfügung stehen dir unter anderem die Optionen „Soziale Netzwerke“, „Unterhaltung“, „Gesundheit und Fitness“ sowie „Produktivität“.

Während der Arbeitszeit bietet es sich beispielsweise an, alle Apps zu deaktivieren, die der Kategorie „Soziale Netzwerke“ zugeordnet sind.

Übrigens: Das Bildschirmzeit-Tool lässt sich über dein iCloud-Konto auch auf deine anderen Apple-Geräte ausdehnen! Und: Du kannst auch individuelle Bildschirmzeiten für andere Familienmitglieder einstellen, zum Beispiel für deine Kinder.

So verringerst du die Bildschirmzeit bei Android

Du hast ein Android-Smartphone und möchtest ebenfalls deine Bildschirmzeit verringern? Samsung, Huawei und Co. haben ebenfalls ein praktisches Tool in petto, das im Grunde wie das Pendant von iOS funktioniert. „Digital Wellbeing“ (alternativ: „Digitales Wohlbefinden“) heißt die innovative Anwendung, die dir dabei helfen soll, weniger Zeit vor dem Display zu verbringen.

Auch dieses Tool bietet dir eine detaillierte Übersicht über dein Nutzungsverhalten. Du kannst aber nicht nur einsehen, wie lange du welche App genutzt hast, sondern zum Beispiel auch, wie häufig du dein Smartphone entsperrt hast.