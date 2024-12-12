Mit WiFi-Calling telefonierst Du nicht wie gewohnt über das Mobilfunknetz Deines Providers, sondern über ein WLAN-Netzwerk. Das bietet vor allem dann Vorteile, wenn das Handysignal schwächelt. Und was besonders praktisch ist: Bei vielen Handytarifen ist das Feature bereits inkludiert. freenet zeigt Dir, was es beim Thema „WiFi-Calling“ zu beachten gibt.

Telefonieren über WLAN: Das sind die Vorteile

WiFi-Calling bietet Dir gegenüber der klassischen Telefonie einige reizvolle Vorzüge. freenet hat die wichtigsten für Dich aufgelistet:

Bessere Sprachqualität : WiFi-Calling nutzt eine WLAN-Verbindung, die oft stabiler und schneller als das Mobilfunknetz ist. Dadurch hast Du klare und unterbrechungsfreie Anrufe, selbst in Gebäuden mit schlechtem Handysignal.

Verfügbarkeit in schlecht versorgten Gebieten : In Regionen mit schwachem Mobilfunkempfang, wie z. B. in Kellern oder dicken Wänden, ermöglicht WiFi-Calling eine stabile Telefonverbindung – eine ideale Lösung für Gebäude, in denen das Handysignal oft nicht ausreicht.

5G-Kompatibilität : Mit der Einführung von 5G-Technologie kann WiFi-Calling von schnelleren und stabileren Internetverbindungen profitieren. Das bedeutet, dass WiFi-Calls noch schneller aufgebaut werden können und in besserer Qualität durchgeführt werden.

Internationale Roaming-Nutzung : WiFi-Calling ermöglicht es Dir, auch im Ausland zu telefonieren, ohne hohe Roaming-Gebühren zahlen zu müssen, solange Du über ein gutes WLAN-Netzwerk verfügst. Beachte jedoch, dass der Anruf je nach Mobilfunkvertrag dennoch wie ein nationaler Anruf abgerechnet werden kann.

Kein Zusatzaufwand : Es ist keine zusätzliche App erforderlich – WiFi-Calling ist direkt in Deinem Smartphone integriert und lässt sich schnell und unkompliziert aktivieren.

Schnelle Verbindungsaufbau : Die Verbindung wird bei WLAN-Anrufen wesentlich schneller hergestellt als bei herkömmlichen Mobilfunkanrufen, sodass Du nicht lange warten musst, um ins Gespräch zu kommen.

Nutzerfeedback : Laut aktuellen Nutzerberichten ist WiFi-Calling besonders praktisch für Menschen in ländlichen Gebieten oder in Großstadtwohnungen mit schlechtem Empfang. Viele schätzen auch die verbesserte Sprachqualität im Vergleich zu herkömmlichen Anrufen.

Expertenmeinungen : Experten empfehlen WiFi-Calling vor allem in ländlichen Gebieten und bei der Nutzung von modernen 5G-Netzen, da die Verbindung noch stabiler und schneller wird.

Häufige Probleme und Lösungen: Häufige Probleme bei WiFi-Calling sind instabile WLAN-Verbindungen und veraltete Software. Eine einfache Lösung ist, das Smartphone regelmäßig zu aktualisieren und sicherzustellen, dass das WLAN-Netzwerk stabil genug ist.

WLAN-Anrufe: Das gilt es zu beachten

So verlockend dieses Feature auch klingt – es gibt einige wichtige Punkte, die Du dabei unbedingt beachten solltest:

Obwohl WiFi-Calling oft in vielen Tarifen enthalten ist, bedeutet das nicht automatisch, dass die Anrufe selbst kostenlos sind. Vielmehr werden WLAN-Anrufe genauso abgerechnet wie herkömmliche Anrufe . Hier ist entscheidend, welche Konditionen in Deinem Tarif vermerkt sind. Hast Du beispielsweise eine Telefonie-Flat gebucht, ist für Dich WiFi-Calling natürlich auch ohne Zusatzkosten.

Leider lassen sich keine Notrufe via WiFi-Calling absetzen. In solchen Situationen wechselt Dein Handy automatisch ins herkömmliche Mobilfunknetz.

Telefonieren über WLAN funktioniert ebenfalls nicht, wenn Du ein anderes Smartphone als Hotspot gebrauchst.

Mittlerweile bieten die drei großen Provider Telekom, Vodafone und o2 die WLAN-Anrufe-Option auch für Anrufe aus dem Ausland an. Super praktisch, aber denk dran: WiFi-Calls werden nach Deinem Mobilfunktarif abgerechnet. Also aufgepasst, denn Auslandstelefonate können ganz schön ins Geld gehen!

WiFi-Calling beim iPhone

Du möchtest WiFi-Calling auf Deinem iPhone nutzen? Dann check zuerst, ob Dein Apple-Smartphone auf dem neuesten Stand ist. Achte auch darauf, dass Du mindestens die Netzbetreiber-Version 27.1 installiert hast. Um das zu überprüfen, geh einfach zu „Einstellungen“, dann „Allgemein“, „Info“ und schau unter „Netzbetreiber“ nach.

Und so aktivierst Du das Feature:

Öffne die Einstellungen Deines iPhones, wähle die Option „Telefon“ und drücke auf „WLAN-Anrufe“. Aktiviere die Option „WLAN-Anrufe auf iPhone“, indem Du den Schieberegler nach rechts bewegst. Um die Funktion wieder zu deaktivieren, schiebst Du den Regler einfach wieder nach links. Vor Deinem ersten WiFi-Call solltest Du Dein Handy noch neustarten.

WiFi-Calling beim Android

Wenn Du WiFi-Calling mit Samsung-, Google- oder Xiaomi-Geräten nutzen möchtest, ist es ebenfalls wichtig, dass Dein Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Das kannst Du ganz einfach in den Einstellungen Deines Smartphones nachprüfen.

WiFi-Calling lässt sich bei Android folgendermaßen aktivieren:

Öffne die Anruf-App, drücke auf das Drei-Punkte-Symbol und wähle „Anrufeinstellungen“. Je nach Android-Modell kann die letztere Auswahloption auch ein klein wenig anders lauten. Aktiviere die Funktion „WiFi-Calling“. Bei manchen Modellen wird diese auch als „WLAN-Anrufe“ bezeichnet.

WiFi-Calling: Das Wichtigste im Überblick