Instagram versorgt uns tagtäglich mit massenhaft hübschen Bildern – und wer hat davon noch keinen Screenshot angefertigt? Aber ist das eigentlich in Ordnung? Die Rechte an den Fotos gehören schließlich nicht dir. Außerdem gut zu wissen: In manchen Fällen bekommt der Urheber der abfotografierten Bilder sogar eine Benachrichtigung.

Wir haben die wichtigsten Infos rund um Instagram und Screenshots zusammengetragen.

Heimlich Screenshots anfertigen? Geht nicht immer!

Wenn du einen besonders gelungenen Schnappschuss teilen willst oder den neuesten Post deines Lieblingscafés, dann ist es dir vermutlich egal, wenn der Urheber davon weiß. Doch manchmal möchtest du einen Instagram-Screenshot vielleicht auch unbemerkt anfertigen. (Natürlich nicht, um über ein Foto zu lästern – niemals!)

Du kannst beruhigt sein: In den allermeisten Fällen bekommt niemand mit, wenn du von einem Bild bei Instagram einen Screenshot anfertigst. Lediglich bei Direct Messages ist das anders.

Diese Direktnachrichten kannst du mit einzelnen Freunden oder Gruppen teilen – sie sind somit nicht für die gesamte Instagram-Welt öffentlich zugänglich. Eine weitere Besonderheit dieser Direct Messages: Der Empfänger kann sie nur einmal ansehen, danach zerstören sie sich selbst. Ähnliches Prinzip also wie bei Snapchat.

Da der Urheber solch eines vergänglichen Fotos es mitunter bevorzugt, wenn es auch vergänglich bleibt, hat Instagram hier ein Benachrichtigungssystem integriert. Im privaten Chatverlauf erscheint dann neben einem abfotografierten Bild ein kleines Kreissymbol. Dies kannst du auch nirgendwo deaktivieren.