Deinen Fotos fehlt das gewisse Etwas? Probier’s mal mit einer Bildbearbeitungs-App! Tiefenschärfe anpassen, Effekte hinzufügen oder kleine Makel entfernen – in den App Stores von Google und Apple findest du diverse Anwendungen, mit denen du deine Schnappschüsse direkt am Smartphone aufpolierst. Wir stellen dir die vier besten Foto-Apps vor und verraten, was sie draufhaben.

PicsArt: Der Liebling unter den Foto-Apps

Zuschneiden, strecken, klonen, filtern: PicsArt ( iOS | Android) bietet nahezu unerschöpfliche Bearbeitungsmöglichkeiten, die deine Fotos ins beste Licht rücken. Du kannst Sticker und Hintergründe erstellen und sie mit der PicsArt-Community teilen, oder du verwendest die Kreationen anderer User für deine eigenen Pics.

Dank der vielen Werkzeuge und Cliparts kannst du deine Fotos individuell gestalten und sogar Memes erstellen. Einzigartige Bilder erhältst du, indem du deine Fotos auf mehrere Ebenen legst und diese miteinander kombinierst. Mit Pinseln und anderen Zeichenwerkzeugen machst du dich ans Feintuning deiner Selfies.

Fazit: PicsArt ist nicht umsonst eine der beliebtesten Foto-Apps weltweit mit unzähligen begeisterten Anhängern. Die Anwendung bietet eine übersichtliche Oberfläche und ist daher leicht zu bedienen. Zudem hält sie immer wieder Neuerungen bereit. Die Foto-App ist grundsätzlich kostenlos. Über In-App-Käufe kannst du den Funktionsumfang aber noch erweitern.

PhotoDirector: Der Regisseur für coole Momentaufnahmen

Mit der Foto-App PhotoDirector ( iOS | Android) stehen dir alle klassischen Funktionen einer Bildbearbeitungs-App zur Verfügung: Über Regler stellst du den Kontrast, die Helligkeit, die Sättigung oder die Belichtung deiner Fotos bequem ein und kannst deine Bilder sogar beliebig einfärben.

Darüber hinaus findest du im Werkzeugkoffer weitere nützliche Tools und Features wie Overlays, HDR-Effekte, Rahmen, Bokeh- oder Depth-of-Field-Effekte. Mit der „smarten Objektentfernung“ beseitigst du außerdem unerwünschte Gegenstände von deinen Fotos.

PhotoDirector ist eine sehr gelungene Bilder-App, die auch in der kostenlosen Version zahlreiche Möglichkeiten bietet, langweilige Fotos aufzumotzen.

AirBrush: Selfies wie aus einem Modemagazin

Die Foto-App AirBrush ( iOS | Android) sorgt vor allem bei Selfie-Liebhabern für große Begeisterung. Zahlreiche Werkzeuge und Filter helfen dir, vermeintliche Schönheitsmakel auf Bildern zu retuschieren. Mit wenigen Handgriffen erfrischst du den Teint, hellst die Zähne auf oder bringst mehr Volumen in deine Mähne.