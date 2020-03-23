Die besten Foto-Apps für Android und iOS
Selfies, Collagen, Fotomontagen: Mit diesen Bildbearbeitungs-Apps holst du das Beste aus deinen Schnapsschüssen heraus.
Deinen Fotos fehlt das gewisse Etwas? Probier’s mal mit einer Bildbearbeitungs-App! Tiefenschärfe anpassen, Effekte hinzufügen oder kleine Makel entfernen – in den App Stores von Google und Apple findest du diverse Anwendungen, mit denen du deine Schnappschüsse direkt am Smartphone aufpolierst. Wir stellen dir die vier besten Foto-Apps vor und verraten, was sie draufhaben.
Zuschneiden, strecken, klonen, filtern: PicsArt ( iOS | Android) bietet nahezu unerschöpfliche Bearbeitungsmöglichkeiten, die deine Fotos ins beste Licht rücken. Du kannst Sticker und Hintergründe erstellen und sie mit der PicsArt-Community teilen, oder du verwendest die Kreationen anderer User für deine eigenen Pics.
Dank der vielen Werkzeuge und Cliparts kannst du deine Fotos individuell gestalten und sogar Memes erstellen. Einzigartige Bilder erhältst du, indem du deine Fotos auf mehrere Ebenen legst und diese miteinander kombinierst. Mit Pinseln und anderen Zeichenwerkzeugen machst du dich ans Feintuning deiner Selfies.
Fazit: PicsArt ist nicht umsonst eine der beliebtesten Foto-Apps weltweit mit unzähligen begeisterten Anhängern. Die Anwendung bietet eine übersichtliche Oberfläche und ist daher leicht zu bedienen. Zudem hält sie immer wieder Neuerungen bereit. Die Foto-App ist grundsätzlich kostenlos. Über In-App-Käufe kannst du den Funktionsumfang aber noch erweitern.
Mit der Foto-App PhotoDirector ( iOS | Android) stehen dir alle klassischen Funktionen einer Bildbearbeitungs-App zur Verfügung: Über Regler stellst du den Kontrast, die Helligkeit, die Sättigung oder die Belichtung deiner Fotos bequem ein und kannst deine Bilder sogar beliebig einfärben.
Darüber hinaus findest du im Werkzeugkoffer weitere nützliche Tools und Features wie Overlays, HDR-Effekte, Rahmen, Bokeh- oder Depth-of-Field-Effekte. Mit der „smarten Objektentfernung“ beseitigst du außerdem unerwünschte Gegenstände von deinen Fotos.
PhotoDirector ist eine sehr gelungene Bilder-App, die auch in der kostenlosen Version zahlreiche Möglichkeiten bietet, langweilige Fotos aufzumotzen.
Die Foto-App AirBrush ( iOS | Android) sorgt vor allem bei Selfie-Liebhabern für große Begeisterung. Zahlreiche Werkzeuge und Filter helfen dir, vermeintliche Schönheitsmakel auf Bildern zu retuschieren. Mit wenigen Handgriffen erfrischst du den Teint, hellst die Zähne auf oder bringst mehr Volumen in deine Mähne.
Experimentierfreudige haben zudem die Möglichkeit, einzelne Körperpartien zu verändern. So kannst du zum Beispiel Augen oder Lippen vergrößern, den Körper strecken oder die Position bestimmter Körpermerkmale verändern.
Wenn du mit deinem Selfie zufrieden bist, passt du die Schärfe nach Belieben an, fügst einen Rahmen hinzu und teilst das Ergebnis direkt in den sozialen Netzwerken. Mehr braucht eine Foto-App nicht, damit du dich perfekt in Szene setzen kannst.
Auch AirBrush bietet dir eine kostenfreie Basisversion, die du bei Bedarf mit In-App-Käufen erweitern kannst.
Mit der App Collage Foto Editor ( Android) fügst du deine Lieblingsfotos und Urlaubs-Schnappschüsse spielend leicht zu einzigartigen Collagen zusammen. Die Foto-App punktet mit einer riesigen Auswahl an Layouts und unterschiedlichen Formaten. Dadurch stehen dir unendlich viele Möglichkeiten zur Verfügung, deine Fotos zu kombinieren.
Zudem bietet die App zahlreiche Effekte und Filter, die die gewünschte Atmosphäre auf deine Bilder zaubern. Gestalte deine Collagen individuell, indem du Sticker und Text hinzufügst. Anschließend kannst du sie als Gruß- oder Urlaubskarten an deine Lieben versenden.
Auch diese Foto-App ist grundsätzlich kostenlos, enthält aber Werbung. Sie bietet In-App-Käufe an, mit denen sich der Funktionsumfang noch erweitern lässt.
Du hast ein iPhone? Kein Problem. Mit der Foto-App Pic Collage ( iOS) findest du eine vergleichbare Anwendung im App Store. Auch sie ist gratis und bietet Erweiterungsoptionen per In-App-Käufen an.
Foto: ©Shutterstock/Lukasz Machowczyk