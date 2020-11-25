Bei einem Screenshot fotografierst du ab, was gerade auf dem Display deines Bildschirms zu sehen ist. Das kann sehr praktisch sein. Vielleicht möchtest du deiner Freundin einen Ausschnitt aus einem Artikel senden, deiner Mama zeigen, wie sie eine bestimmte App bedient, oder die Fehlermeldung einer Anwendung festhalten, um sie an den Developer zu schicken.

Um mit deinem iPhone einen Screenshot zu erstellen, brauchst du keine spezielle App**. Eine Tastenkombination** reicht aus, um den Inhalt deines Bildschirms abzufotografieren. Wie der Shortcut funktioniert, hängt von deinem iPhone-Modell ab. Es gibt aber noch eine weitere Methode.

Bildschirmfotos mit iPhones der X-Reihe, der 11-Reihe und der 12er-Reihe

Bei allen iPhones ohne Home-Button, also die neueren Modelle mit Face ID, drückst du für einen Screenshot gleichzeitig auf die Power-Taste und die Lauter-Taste an den Seiten deines Smartphones und lässt sie dann gleich wieder los.

Während des Screenshots wird der Bildschirm kurz weiß und das Kamerageräusch erklingt – es sei denn, du hast dein Smartphone auf lautlos gestellt. Unten links siehst du dann ein kleines Abbild deines Screenshots. Du kannst es zum Bearbeiten antippen, ansonsten machst du nichts. Dann verschwindet es nach einigen Sekunden, der Screenshot wird in der „Fotos“-App gespeichert.

Mit dieser Anleitung kannst du mit folgenden iPhones einen Screenshot machen:

iPhone X

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Bildschirmfotos mit dem iPhone SE (2. Generation), der iPhone-6-Reihe, der iPhone-7-Reihe oder der iPhone-8-Reihe erstellen

Bei den jüngeren Modellen ohne Face ID ist die Tastenbelegung etwas anders. Um einen Screenshot mit diesen iPhones zu machen, drückst du gleichzeitig auf den Home-Button und die Power-Taste an der Seite des Handys und lässt sie wieder los, wenn das Bild gemacht wurde. Alles andere funktioniert wie bei den neueren Modellen.

Diese Anleitung gilt für:

iPhone SE (2. Generation

iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 8, iPhone 8 Plus

Screenshot mit älteren Modellen wie dem iPhone SE, iPhone 5s und älter machen

Bei den älteren iPhone-Modellen befindet sich die Power-Taste nicht an der Seite, sondern am oberen Rand. Dementsprechend drückst du gleichzeitig auf den Home-Button und die Power-Taste oben am Gerät und lässt sie wieder los, sobald das Kamerageräusch ertönt ist.

Den Screenshot bearbeiten

Manchmal macht es Sinn, den Screenshot zu bearbeiten. Du kannst ihn zum Beispiel zurechtschneiden, sodass nur noch ein wichtiges Detail darauf zu sehen ist, oder Markierungen, Zeichnungen oder Text hinzufügen.