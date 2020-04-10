Mit iOS 12 hat Apple ein Feature eingeführt, dass viele Eltern aufatmen lässt. Mit der Funktion „Bildschirmzeit“ kannst du genau festlegen, welche Apps dein Nachwuchs auf seinem Handy wie lange nutzen darf. Und du bekommst einen Überblick, welche Apps er oder sie den lieben langen Tag verwendet.

Eine echte Hilfe ist auch die Möglichkeit, Beschränkungen einzurichten. Du kannst zum Beispiel verhindern, dass dein Kind In-App-Käufe tätigt, Änderungen am Account vornimmt oder seinen Standort teilt. Für diese Einstellungen benötigst du einen Code. So ist sichergestellt, dass du als Elternteil die Funktionen bei Bedarf freischalten kannst.

Bildschirmzeit-Code für iPhone vergessen? So setzt du ihn zurück

Wie das nun mal so ist mit Codes und Passwörtern: Oft sind sie dir schneller wieder entfallen als du sie erstellt hast – und das kann in diesem Fall wirklich ärgerlich sein, weil du grundlegende Features wie In-App-Käufe dann nicht mehr nutzen kannst.

Wenn du deinen Bildschirmzeit-Code vergessen und dein iPhone oder iPad deswegen nicht mehr richtig nutzen kannst, ist das kein Grund zur Sorge: Du kannst ihn ganz einfach zurücksetzen. Öffne dafür die „Einstellungen“-App und gehe zu „Bildschirmzeit“. Tippe auf „Bildschirmzeit-Code ändern“ und dann noch einmal auf „Bildschirmzeit-Code ändern“. Wähle „Code vergessen“ aus.

Melde dich jetzt mit deiner Apple-ID und dem dazugehörigen Passwort an, die du beide verwendet hast, als du den Bildschirmzeit-Code erstellt hast. Nun kannst du einen neuen Code festlegen. Gib den Code erneut ein, um ihn zu bestätigen und schlussendlich zu aktivieren.

