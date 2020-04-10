Bildschirmzeit-Code vergessen: Was tun?
Bildschirmzeit-Code vergessen? Wir zeigen dir, wie du den Code auf deinen Apple-Geräten zurücksetzen kannst.
Mit iOS 12 hat Apple ein Feature eingeführt, dass viele Eltern aufatmen lässt. Mit der Funktion „Bildschirmzeit“ kannst du genau festlegen, welche Apps dein Nachwuchs auf seinem Handy wie lange nutzen darf. Und du bekommst einen Überblick, welche Apps er oder sie den lieben langen Tag verwendet.
Eine echte Hilfe ist auch die Möglichkeit, Beschränkungen einzurichten. Du kannst zum Beispiel verhindern, dass dein Kind In-App-Käufe tätigt, Änderungen am Account vornimmt oder seinen Standort teilt. Für diese Einstellungen benötigst du einen Code. So ist sichergestellt, dass du als Elternteil die Funktionen bei Bedarf freischalten kannst.
Wie das nun mal so ist mit Codes und Passwörtern: Oft sind sie dir schneller wieder entfallen als du sie erstellt hast – und das kann in diesem Fall wirklich ärgerlich sein, weil du grundlegende Features wie In-App-Käufe dann nicht mehr nutzen kannst.
Wenn du deinen Bildschirmzeit-Code vergessen und dein iPhone oder iPad deswegen nicht mehr richtig nutzen kannst, ist das kein Grund zur Sorge: Du kannst ihn ganz einfach zurücksetzen. Öffne dafür die „Einstellungen“-App und gehe zu „Bildschirmzeit“. Tippe auf „Bildschirmzeit-Code ändern“ und dann noch einmal auf „Bildschirmzeit-Code ändern“. Wähle „Code vergessen“ aus.
Melde dich jetzt mit deiner Apple-ID und dem dazugehörigen Passwort an, die du beide verwendet hast, als du den Bildschirmzeit-Code erstellt hast. Nun kannst du einen neuen Code festlegen. Gib den Code erneut ein, um ihn zu bestätigen und schlussendlich zu aktivieren.
Das „Bildschirmzeit“-Feature ist seit einiger Zeit auch auf Apple-Computern verfügbar. Hast du den Bildschirm-Code für deinen Mac vergessen, kannst du ihn dort ebenfalls zurücksetzen. Klicke dafür oben in der Symbolleiste auf das Apple-Symbol und wähle „Systemeinstellungen“ aus. Klicke auf „Bildschirmzeit“ und dann links unten auf das Symbol mit den drei Punkten („Optionen“).
Gehe nun auf „Code ändern“ und klicke anschließend auf „Code vergessen“. Gib die Apple-ID und das Passwort ein, mit denen du den Code anfangs erstellt hast. Jetzt kannst du einen neuen Code festlegen.
„Bildschirmzeit“ ist übrigens nicht nur als Kindersicherung gedacht. Auch Erwachsene können davon profitieren. Für die Einstellungen als Erwachsener benötigst du keinen Code. Der Code ist nur dann wichtig, wenn du bestimmte Funktionen vor Kinderhänden verstecken willst, etwa In-App-Käufe, Änderungen des Accounts oder das Teilen des Standorts.
Hast du „Bildschirmzeit“ in den Einstellungen aktiviert, kannst du dir zum Beispiel Statistiken anzeigen lassen, die dir verdeutlichen, wie lange du dein Handy oder Tablet nutzt und welche Apps du besonders oft aufrufst. So findest du schnell heraus, ob du vielleicht ein bisschen zu viel Zeit für Instagram und Co. aufwendest.
Wenn du dich nicht in Versuchung führen möchtest, kannst du Auszeiten für bestimmte Apps festlegen. In diesem Zeitraum kannst du die Anwendungen dann nicht benutzen. Du kannst außerdem Zeit-Limits für bestimmte Apps bestimmen, sodass du diese täglich nur bis zu einer bestimmten Maximaldauer verwenden kannst.
Der Bildschirmzeit-Code hilft dir dabei, deine Apple-Geräte für Kinder sicherer zu machen.
Hast du den Bildschirmzeit-Code vergessen, kannst du ihn auf deinem iPhone, iPad oder Mac einfach zurücksetzen. Du benötigst dafür nur die Apple-ID und das Passwort, die du bei der Einrichtung des Codes verwendet hast.
Wenn du „Bildschirmzeit“ nur für dich selbst brauchst und nicht für Kinder, benötigst du normalerweise auch keinen Code.