Es ist schnell und unkompliziert, du benötigst weder PIN noch Unterschrift. Kontaktloses Zahlen hat aber auch seine Tücken – jedenfalls theoretisch. Sogenannte RFID-Schutzhüllen sollen diese beseitigen. Aber lohnt es sich wirklich dafür Geld auszugeben?

Was genau ist RFID?

Die Abkürzung RFID steht für „radio frequency identification“. Gemeint ist die Identifizierung mithilfe elektromagnetischer Wellen. Es handelt sich um einen internationalen Übertragungsstandard zum kontaktlosen Datenaustausch über Funk. Um die Daten zu übertragen, werden RFID-Transponder benötigt.

Ein Transponder (Lesegerät) kann sowohl aktiv als auch passiv sein. Aktive Transponder besitzen eine Energiequelle, die ein elektromagnetisches Feld aufbaut. Es erzeugt ausreichend Energie, um Daten an einen passiven Transponder zu übertragen. Passive Transponder besitzen keine eigene Energiequelle. Sie können daher nicht selbstständig eine RFID-Verbindung aufbauen.

Die RFID-Technologie wird z. B. bei der Warensicherung in Kaufhäusern genutzt. Dabei ist die Ware der passive, die Sicherheitsschranke am Ausgang der aktive Transponder. Hast du gesicherte Ware in der Hand und kommst in die Nähe der Schranke, wird ein Alarmsignal ausgelöst.

Wo liegen die Unterschiede zu NFC?

NFC steht für „Near Field Communication“ und ist eine Spezifikation von RFID. Die Technologie kommt z. B. beim kontaktlosen Zahlen zum Einsatz. Anders als bei RFID ist die Datenübertragung nur über kurze Distanzen möglich. Die Transponder dürfen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sein. So wird der Bezahlvorgang erst ausgelöst, wenn du Kredit- oder Girokarte direkt an das Lesegerät hältst.

Ein weiterer Unterschied: NFC ermöglicht den Datenaustausch zwischen zwei aktiven Transpondern. Deshalb kannst du nur mit einem NFC-fähigen Smartphone kontaktlos an der Kasse zahlen.

Wo liegen die Risiken bei RFID bzw. NFC?

Theoretisch wäre es möglich, mit einem entsprechenden Lesegerät sensible Daten über den Funkchip der Karte auszulesen. Diese könnten Kriminelle unter Umständen missbrauchen, etwa um auf deine Kosten zu shoppen. Eine RFID- bzw. NFC-Schutzhülle soll die Signale von Lesegeräten stören und so den Datenklau verhindern.

Wie sinnvoll ist eine RFID-Hülle zur Absicherung?

Die Risiken des Datenabfangs sind eher theoretischer Natur. Unbefugte müssten mit einem entsprechenden Lesegerät sehr nah an den Funkchip deiner Karte kommen. Zudem dürfen keine Störfaktoren vorhanden sein. Nicht nur RFID-Schutzhüllen können das Signal stören. Schon weitere Karten, Bargeld und sonstiger Tascheninhalt sind mögliche Störfaktoren.