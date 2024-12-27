26.12.2024

Cleaner für Android: Handy aufräumen leicht gemacht

Erfahre hier, wie Du mit einem Cleaner für Android Ordnung auf Deinem Smartphone schaffst und die Leistung optimierst!

Cleaner Apps für Android
Bei der täglichen Nutzung eines Smartphones sammelt sich schnell Datenmüll an, der wertvollen Speicherplatz belegt. Ein voller Gerätespeicher verlangsamt möglicherweise Prozesse und senkt so den Bedienkomfort. Hier erfährst Du, wie Cleaner für Android bei diesem Problem helfen, welches ein guter kostenloser Cleaner fürs Handy ist und was Du rund um Android-Cleaner beachten solltest.

Die besten Cleaner Apps für Android im Überblick

Um Dein Smartphone von Datenmüll zu befreien und die Leistung zu steigern, gibt es zahlreiche Cleaner-Apps. Jede dieser Apps hat spezifische Funktionen und Vorteile, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die folgende Tabelle gibt Dir einen schnellen Überblick über die im Text vorgestellten besten Cleaner-Apps für Android:

AppMerkmaleKosten
CCleanerTestsieger, einfache Bedienung, CPU-Überwachung, Premium-Funktionen wie automatisches ReinigenBasisversion kostenlos, Premium im Abo
SD Maid„Leichenfinder”, System- und App-Cache-Reinigung, Duplikate-Finder, ReinigungszeitplanBasisversion kostenlos, Premium im Abo
Ora CleanUmfassende Geräte-Reinigung, Virenschutz, App-Manager, Duplikate-Finder, Netzwerk-ScannerKostenlos (mit Werbung)
Sponge – Gallery CleanerReinigung der Galerie durch Swipe-Gesten, monatliche ReinigungsroutineBasisversion kostenlos, Premium im Abo
Easy UninstallerSchwerpunkt auf dem Löschen ungenutzter Apps, schnelles Entfernen alter AppsKostenlos

Welche Funktionen haben Cleaner für Android?

Mit einer Cleaner-App für Android spürst Du Datenmüll auf Deinem Handy auf und kannst diesen direkt löschen. Dadurch wird die Speichernutzung optimiert, was Dir wieder mehr Platz zum Speichern von Fotos, Videos, Apps und anderen Daten bietet. Außerdem schaffst Du Ordnung auf dem Handy und findest anschließend gespeicherte Inhalte schneller wieder. Besonders sinnvoll ist die Verwendung eines Cleaners für Android, wenn Du ein Smartphone mit kleinem Gerätespeicher nutzt oder Dein Handy nicht über einen Steckplatz für eine Speicherkarte verfügt.

Das Wichtigste zum Thema Cleaner für Android-Smartphones auf einen Blick:

  • Android-Cleaner löschen Datenmüll und ungenutzte Apps

  • Kostenlose Cleaner fürs Handy geben Speicherplatz frei

  • Eine Handyreinigung sorgt für schnellere Betriebsprozesse

  • Viele Handy-Cleaner sind kostenlos in einer Basisversion

Die besten kostenlosen Handy-Reiniger und Testsieger

Im Google Play Store sind einige Handy-Cleaner kostenlos, andere Android-Cleaner mit besonders großem Funktionsumfang sind hingegen kostenpflichtig. freenet stellt Dir die besten kostenlosen Cleaner-Apps für Android und einige weitere Android-Cleaner vor.

Handy-Reiniger kostenlos: Testsieger CCleaner

Der in vielen unabhängigen Tests und Vergleichen zum Sieger gekürte Cleaner für Android-Smartphones ist der CCleaner. Vielleicht kennst Du ihn bereits als Programm zum Löschen von Datenmüll am PC. Neben dem großen Funktionsumfang spricht auch die einfache Bedienung für den CCleaner. Außerdem ist eine Überwachung der CPU-Nutzung möglich. Einige Funktionen stehen Dir nicht zur Verfügung, wenn Du diesen Handy-Cleaner kostenlos nutzt. Erst im Abo der Premiumversion werden Funktionen wie ein personalisiertes Dashboard, Löschung der Browser-Historie und die automatische Reinigung freigeschaltet.

Die wichtigsten Infos zum CCleaner:

  • Der beste Android-Cleaner in verschiedenen Tests

  • Einfache Bedienung und viele Funktionen

  • Als Basisversion kostenlos, mehr Funktionen nur im Abo

SD Maid als Cleaner für Android

Ein weiterer Android-Cleaner mit großem Funktionsumfang ist SD Maid, der sowohl in einer kostenlosen Version als auch in einer Bezahlversion mit mehr Funktionen angeboten wird. Der sogenannte „Leichenfinder” spürt lange nicht mehr verwendete Daten auf. Außerdem durchsucht SD Maid sowohl System- als auch App-Cache und reinigt die Datenbank. Praktisch ist auch der enthaltene Duplikate-Finder, mit dem Du doppelt gespeicherte Inhalte findest und löschst.

Die wichtigsten Infos zu SD Maid:

  • Leicht verständliche Bedienung der vielen Funktionen

  • Automatischer Reinigungszeitplan

  • Duplikate-Finder enthalten

  • Kostenlos in Basisversion, sonst Abomodell

Ora Clean: Cleaner mit Virenschutz und praktischen Extras

Ora Clean ist eine vielseitige und umfassende Cleaner-App für Android und iOS, die über die klassischen Reinigungsfunktionen hinausgeht. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit, Datenmüll wie App-Reste und Junk-Dateien zu entfernen, sondern verfügt auch über nützliche Zusatzfunktionen. Dazu gehören ein Netzwerk-Scanner zur Überwachung der Bandbreiten-Nutzung in Echtzeit, ein Fotoanalysator zum Aufräumen der Bildgalerie und ein App-Manager, mit dem überflüssige Anwendungen entfernt werden können. Besonders hervorzuheben ist auch der integrierte Virenschutz, der zusätzlichen Schutz gegen Malware bietet. Obwohl die App kostenlos erhältlich ist, müssen Nutzer mit Werbung rechnen, und die Übersetzung ins Deutsche ist teilweise holprig. Trotzdem stellt Ora Clean ein flexibles und leistungsstarkes Werkzeug dar, um Smartphones und Tablets nicht nur von unnötigen Daten zu befreien, sondern auch ihre Leistung zu optimieren.

Die wichtigsten Infos zu Ora Clean:

  • Entfernt Junk-Dateien, App-Reste und System-Caches, um Speicherplatz freizugeben und die Leistung zu verbessern.

  • Schützt das Gerät zusätzlich vor Malware und anderen Bedrohungen.

  • Bietet einen Netzwerk-Scanner zur Überwachung der Bandbreitennutzung, einen Fotoanalysator zum Aufräumen der Bildgalerie und einen App-Manager zum Deinstallieren unnötiger Apps.

Sponge – Gallery Cleaner räumt Galerie auf

Speziell für die Reinigung Deiner Foto- und Videosammlung wurde die App Sponge – Gallery Cleaner entwickelt. Sie lässt sich durch eine Swipe-Geste steuern, mit der Du für jedes Foto oder Video selbst entscheiden kannst, ob Du es löschen oder behalten möchtest. Fotos und Videos benötigen viel Speicherplatz, weshalb das regelmäßige Löschen unnützer Inhalte hier besonders wichtig ist. Auf Wunsch richtest Du im Sponge – Gallery Cleaner eine monatliche Reinigungsroutine ein.

Die wichtigsten Infos zu Sponge – Gallery Cleaner:

  • Spezieller Cleaner für Android zum Löschen von Fotos

  • Bedienung durch einfache Swipe-Geste

  • Monatliche Reinigungsroutine möglich

  • Nicht als deutsche Version verfügbar

Easy Uninstaller: Der Android-Cleaner zum Löschen von Apps

Auch mit Easy Uninstaller ist das Handy reinigen per App kostenlos. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem schnellen Löschen nicht mehr verwendeter Apps. Im Alltag sind schnell neue Apps aus dem Play Store auf dem eigenen Handy installiert. Viele von ihnen werden nach kurzer Zeit jedoch nicht mehr verwendet. Möchtest Du alle alten und inzwischen nutzlosen Apps in einem Zug löschen, hilft der Easy Uninstaller Dir dabei. Er steht kostenlos zum Download für Android-Phones wie das Google Pixel 9, Xiaomi 14 oder Samsung Galaxy S24 bereit.

Die wichtigsten Infos zum Easy Uninstaller:

  • Schnelles Deinstallieren von Apps

  • Zeigt große und selten genutzte Apps an

  • Einfaches, benutzerfreundliches Interface für schnelle App-Entfernung

Fazit zum Thema Handy-Cleaner kostenlos

Mit einem Android-Cleaner wirst Du lästigen Datenmüll auf Deinem Handy im Handumdrehen los. Suchst Du im Google Play Store nach „Handy reinigen App kostenlos” findest Du eine Fülle von Ergebnissen. Zu den besten Cleaner-Apps für Android gehören CCleaner, SD Maid, Sponge – Gallery Cleaner, Norton Clean und Easy Uninstaller. Damit Dein Handy dauerhaft frei von Datenmüll bleibt und der Gerätespeicher so wenig wie möglich belastet wird, solltest Du einen Cleaner für Android regelmäßig anwenden. Idealerweise nutzt Du ihn einmal pro Monat.

FAQ zu den besten Cleaner-Apps für Android

Welches ist der beste Cleaner für Android?

Der Testsieger für kostenlose Handy-Reiniger ist CClean mit umfangreichen Funktionen zum Reinigen von Handys und einer intuitiven Bedienung. Auch SD Maid und Norton Clean bieten viele nützliche Funktionen sowie eine einfache Bedienung.

Ist ein Handy Cleaner sinnvoll?

Mit einem Cleaner für Android entfernst Du Datenmüll von Deinem Handy und machst Speicherplatz frei. Dadurch laufen Prozesse im Anschluss wieder flüssiger und Du hast mehr Speicherplatz für neue Fotos, Apps und anderes.

Wie kann ich mein Android reinigen?

Um ein Handy zu reinigen, entfernst Du Datenmüll vom Gerät. Verwendest Du einen Android-Cleaner, musst Du den Datenmüll auf Deinem Handy nicht suchen. Das übernimmt die App für Dich.

Welcher Cleaner ist kostenlos?

Viele Cleaner für Android sind zumindest in der Basisversion kostenlos. In ein Ranking der besten kostenlosen Handy-Cleaner gehört neben dem CCleaner auch SD Maid.

