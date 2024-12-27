Bei der täglichen Nutzung eines Smartphones sammelt sich schnell Datenmüll an, der wertvollen Speicherplatz belegt. Ein voller Gerätespeicher verlangsamt möglicherweise Prozesse und senkt so den Bedienkomfort. Hier erfährst Du, wie Cleaner für Android bei diesem Problem helfen, welches ein guter kostenloser Cleaner fürs Handy ist und was Du rund um Android-Cleaner beachten solltest.

Die besten Cleaner Apps für Android im Überblick

Um Dein Smartphone von Datenmüll zu befreien und die Leistung zu steigern, gibt es zahlreiche Cleaner-Apps. Jede dieser Apps hat spezifische Funktionen und Vorteile, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die folgende Tabelle gibt Dir einen schnellen Überblick über die im Text vorgestellten besten Cleaner-Apps für Android:

App Merkmale Kosten CCleaner Testsieger, einfache Bedienung, CPU-Überwachung, Premium-Funktionen wie automatisches Reinigen Basisversion kostenlos, Premium im Abo SD Maid „Leichenfinder”, System- und App-Cache-Reinigung, Duplikate-Finder, Reinigungszeitplan Basisversion kostenlos, Premium im Abo Ora Clean Umfassende Geräte-Reinigung, Virenschutz, App-Manager, Duplikate-Finder, Netzwerk-Scanner Kostenlos (mit Werbung) Sponge – Gallery Cleaner Reinigung der Galerie durch Swipe-Gesten, monatliche Reinigungsroutine Basisversion kostenlos, Premium im Abo Easy Uninstaller Schwerpunkt auf dem Löschen ungenutzter Apps, schnelles Entfernen alter Apps Kostenlos

Welche Funktionen haben Cleaner für Android?

Mit einer Cleaner-App für Android spürst Du Datenmüll auf Deinem Handy auf und kannst diesen direkt löschen. Dadurch wird die Speichernutzung optimiert, was Dir wieder mehr Platz zum Speichern von Fotos, Videos, Apps und anderen Daten bietet. Außerdem schaffst Du Ordnung auf dem Handy und findest anschließend gespeicherte Inhalte schneller wieder. Besonders sinnvoll ist die Verwendung eines Cleaners für Android, wenn Du ein Smartphone mit kleinem Gerätespeicher nutzt oder Dein Handy nicht über einen Steckplatz für eine Speicherkarte verfügt.

Das Wichtigste zum Thema Cleaner für Android-Smartphones auf einen Blick:

Android-Cleaner löschen Datenmüll und ungenutzte Apps

Kostenlose Cleaner fürs Handy geben Speicherplatz frei

Eine Handyreinigung sorgt für schnellere Betriebsprozesse

Viele Handy-Cleaner sind kostenlos in einer Basisversion

Die besten kostenlosen Handy-Reiniger und Testsieger

Im Google Play Store sind einige Handy-Cleaner kostenlos, andere Android-Cleaner mit besonders großem Funktionsumfang sind hingegen kostenpflichtig. freenet stellt Dir die besten kostenlosen Cleaner-Apps für Android und einige weitere Android-Cleaner vor.

Handy-Reiniger kostenlos: Testsieger CCleaner

Der in vielen unabhängigen Tests und Vergleichen zum Sieger gekürte Cleaner für Android-Smartphones ist der CCleaner. Vielleicht kennst Du ihn bereits als Programm zum Löschen von Datenmüll am PC. Neben dem großen Funktionsumfang spricht auch die einfache Bedienung für den CCleaner. Außerdem ist eine Überwachung der CPU-Nutzung möglich. Einige Funktionen stehen Dir nicht zur Verfügung, wenn Du diesen Handy-Cleaner kostenlos nutzt. Erst im Abo der Premiumversion werden Funktionen wie ein personalisiertes Dashboard, Löschung der Browser-Historie und die automatische Reinigung freigeschaltet.

Die wichtigsten Infos zum CCleaner:

Der beste Android-Cleaner in verschiedenen Tests

Einfache Bedienung und viele Funktionen

Als Basisversion kostenlos, mehr Funktionen nur im Abo

SD Maid als Cleaner für Android

Ein weiterer Android-Cleaner mit großem Funktionsumfang ist SD Maid, der sowohl in einer kostenlosen Version als auch in einer Bezahlversion mit mehr Funktionen angeboten wird. Der sogenannte „Leichenfinder” spürt lange nicht mehr verwendete Daten auf. Außerdem durchsucht SD Maid sowohl System- als auch App-Cache und reinigt die Datenbank. Praktisch ist auch der enthaltene Duplikate-Finder, mit dem Du doppelt gespeicherte Inhalte findest und löschst.

Die wichtigsten Infos zu SD Maid:

Leicht verständliche Bedienung der vielen Funktionen

Automatischer Reinigungszeitplan

Duplikate-Finder enthalten

Kostenlos in Basisversion, sonst Abomodell

Ora Clean: Cleaner mit Virenschutz und praktischen Extras

Ora Clean ist eine vielseitige und umfassende Cleaner-App für Android und iOS, die über die klassischen Reinigungsfunktionen hinausgeht. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit, Datenmüll wie App-Reste und Junk-Dateien zu entfernen, sondern verfügt auch über nützliche Zusatzfunktionen. Dazu gehören ein Netzwerk-Scanner zur Überwachung der Bandbreiten-Nutzung in Echtzeit, ein Fotoanalysator zum Aufräumen der Bildgalerie und ein App-Manager, mit dem überflüssige Anwendungen entfernt werden können. Besonders hervorzuheben ist auch der integrierte Virenschutz, der zusätzlichen Schutz gegen Malware bietet. Obwohl die App kostenlos erhältlich ist, müssen Nutzer mit Werbung rechnen, und die Übersetzung ins Deutsche ist teilweise holprig. Trotzdem stellt Ora Clean ein flexibles und leistungsstarkes Werkzeug dar, um Smartphones und Tablets nicht nur von unnötigen Daten zu befreien, sondern auch ihre Leistung zu optimieren.

Die wichtigsten Infos zu Ora Clean:

Entfernt Junk-Dateien, App-Reste und System-Caches, um Speicherplatz freizugeben und die Leistung zu verbessern.

Schützt das Gerät zusätzlich vor Malware und anderen Bedrohungen.

Bietet einen Netzwerk-Scanner zur Überwachung der Bandbreitennutzung, einen Fotoanalysator zum Aufräumen der Bildgalerie und einen App-Manager zum Deinstallieren unnötiger Apps.

Sponge – Gallery Cleaner räumt Galerie auf

Speziell für die Reinigung Deiner Foto- und Videosammlung wurde die App Sponge – Gallery Cleaner entwickelt. Sie lässt sich durch eine Swipe-Geste steuern, mit der Du für jedes Foto oder Video selbst entscheiden kannst, ob Du es löschen oder behalten möchtest. Fotos und Videos benötigen viel Speicherplatz, weshalb das regelmäßige Löschen unnützer Inhalte hier besonders wichtig ist. Auf Wunsch richtest Du im Sponge – Gallery Cleaner eine monatliche Reinigungsroutine ein.

Die wichtigsten Infos zu Sponge – Gallery Cleaner:

Spezieller Cleaner für Android zum Löschen von Fotos

Bedienung durch einfache Swipe-Geste

Monatliche Reinigungsroutine möglich

Nicht als deutsche Version verfügbar

Easy Uninstaller: Der Android-Cleaner zum Löschen von Apps

Auch mit Easy Uninstaller ist das Handy reinigen per App kostenlos. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem schnellen Löschen nicht mehr verwendeter Apps. Im Alltag sind schnell neue Apps aus dem Play Store auf dem eigenen Handy installiert. Viele von ihnen werden nach kurzer Zeit jedoch nicht mehr verwendet. Möchtest Du alle alten und inzwischen nutzlosen Apps in einem Zug löschen, hilft der Easy Uninstaller Dir dabei. Er steht kostenlos zum Download für Android-Phones wie das Google Pixel 9, Xiaomi 14 oder Samsung Galaxy S24 bereit.

Die wichtigsten Infos zum Easy Uninstaller: