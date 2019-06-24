Im schlimmsten Fall ist tatsächlich das WLAN-Modul im Smartphone defekt. Ein solcher Schaden tritt aber relativ selten auf. Meist lassen sich Verbindungsprobleme mit dem WLAN-Netz vergleichsweise einfach beheben.

Wichtigste Voraussetzung dafür, dass das man ein WLAN-Signal empfängt, ist natürlich ein aktiviertes WLAN-Modul im Handy. Sind die Probleme nicht umgehend auf ein inaktives Modul zurückzuführen, dann beginnt die eigentliche Suche nach der Fehlerquelle.

Das WLAN wird nicht gefunden – einfache Lösungstipps

Manchmal sind Probleme sehr viel einfacher zu lösen, als du vielleicht im ersten Moment denkst. Bevor du also versuchst, große Änderungen an Smartphone oder Router durchzuführen, schließe zunächst die am schnellsten zu behebenden Fehler aus.

Ist das WLAN auf dem Smartphone überhaupt aktiv oder bist du vielleicht noch im Flugzeugmodus ?

Deaktiviere und aktivere das WLAN. Nach dem Neustart der WiFi-Funktion könnte die Verbindung wieder funktionieren.

Auch ein Neustart des Handys kann den gewünschten Effekt

Ist das Netzwerk sichtbar, aber das Handy verbindet sich nicht mit dem WLAN? Lösche die gespeicherten Informationen zum Netzwerk und stelle eine komplett neue Verbindung her.

Das WLAN wird nicht angezeigt: Mögliche Fehlerquellen

Zeigt dein Smartphone nahegelegene Drahtlosnetzwerke an, dein eigenes aber nicht, dann liegt die Fehlerquelle möglicherweise auf Seiten des WLAN-Routers. Dann behebt oft schon ein Neustart des Routers ein eventuell vorliegendes Software-Problem. Auch Signalstörungen können dafür verantwortlich sein, dass ein WLAN-Signal nicht vom Smartphone erkannt wird. Das kann entweder an einer zu großen Entfernung zum Router liegen oder an anderen Hindernissen wie beispielsweise Wänden. In solchen Fällen kann ein WLAN-Repeater Abhilfe schaffen. Vor allem bei älteren Telefonen ist es einen Versuch wert, das Frequenzband des (insbesondere moderneren) Routers zu überprüfen. Alte Handys unterstützen mitunter nur das 2,4-GHz-Band, nicht aber das neuere 5-GHz-Frequenzband. Wenn du weder am Router noch am Smartphone das Problem beheben kannst, besteht die (zugegebenermaßen) meist mit einigem Aufwand verbundene Möglichkeit, das jeweilige Gerät auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Unabhängig davon, ob iPhone oder Android-Gerät, vor dem vollständigen Reset solltest du zunächst versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Denn dabei können zumindest keine persönlichen Daten verlorengehen.

Das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen in iOS: