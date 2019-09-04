Deine Partnerin erwartet ein Kind oder du bist selbst schwanger? Dann steht euch eine aufregende Zeit bevor. Viel verändert sich, viel ist zu beachten. Eine Schwangerschafts-App ersetzt zwar nicht den Besuch beim Arzt, kann in dieser Zeit aber durchaus hilfreich sein – auch, wenn du noch nicht schwanger bist. Wir haben für dich unsere Top 5 Baby-Apps für Android und iOS zusammengefasst.

Plane deine Schwangerschaft – mit Clue

Du möchtest nichts dem Zufall überlassen? Dann ist Clue ( Android| iOS) die richtige Schwangerschafts-App für dich. Sie hilft dir dabei, deinen Zyklus zu entschlüsseln, und zeigt dir an, an welchen Tagen die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft besonders hoch ist.

Wie das funktioniert? Je mehr Details über deinen Zyklus du trackst, desto besser wird er berechnet. Auch Aspekte wie Schlafstörungen und Schmerzen helfen dabei. Das beste: Die Schwangerschafts-App ist kostenlos, intuitiv bedienbar und du kannst direkt loslegen.

Verfolge die Entwicklung deines Ungeborenen– mit Schwangerschaft +

Hättest du gewusst, dass ein ungeborenes Baby in der 16. Schwangerschaftswoche etwa so groß ist wie eine Avocado? Wenn du die Entwicklung deines Kindes genau verfolgen möchtest, ist die Schwangerschafts-App Schwangerschaft + ( Android| iOS) die ideale Wahl. Sie liefert dir täglich Infos rund um die Schwangerschaft.

Die Baby-App kann aber noch mehr. Nutze sie als digitales Schwangerschafts-Tagebuch und dokumentiere z. B. Gewichtsveränderungen, Kontraktionen oder Arzttermine. Ebenfalls hilfreich: die Einkaufsliste fürs Baby und das Register mit Babynamen.