Die Rich Communication Services wurden 2008 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und gelten als zeitgemäßer Nachfolger des mittlerweile fast 30 Jahre alten Kurzmitteilungsstandards SMS (Short Message Service). Allerdings unterstützen viele Mobilfunkanbieter RCS bislang nur zögerlich. Erst 2016 konnte man sich mit dem „Universal Profile“ auf einen brauchbaren Standard einigen.

Ist RCS eine Konkurrenz für WhatsApp und Co.?

Theoretisch ja. Praktisch bislang allerdings eher nicht. Moderne Kommunikations-Apps wie WhatsApp und Co. bieten natürlich viel mehr als die gute alte SMS.

Allerdings haben sie einen unerfreulichen Nebeneffekt: Jede App stellt für sich eine Insellösung dar. Die beliebten Messenger-Apps können nicht untereinander kommunizieren. Wenn Freunde und Familie verschiedene Dienste nutzen, musst du also mehrere Apps installieren, wenn du mit allen in Kontakt bleiben willst.

RCS-Messaging bewegt sich hingegen in puncto Features mit WhatsApp und Co. auf Augenhöhe und hat zudem den Vorteil, dass du es im Idealfall – genau wie herkömmliche SMS – unabhängig vom jeweiligen Endgerät benutzen kannst.

Du brauchst keine bestimmte App dafür. Lediglich das Betriebssystem und der Mobilfunkanbieter müssen die Rich Communication Services unterstützen. Ebenso müssen die Handy-Hersteller einen RCS-Support in ihre SMS-Clients integriert haben.

In puncto Kompatibilität und Konnektivität hätten Messaging-Apps wie WhatsApp und Co. dann das Nachsehen und RCS-Messaging könnte sich durchaus als universeller Messenger-Standard etablieren.

Ein weiterer Pluspunkt von RCS: Selbst wenn du ein uraltes Handy hast, das moderne Kommunikations-Apps gar nicht nutzen kann, bleibst du mit RCS nicht außen vor, sondern erhältst deine Rich Communications einfach als SMS.

Die Vorteile der Rich Communication im Überblick:

RCS bietet also den gleichen Komfort und die gewohnten Features, die du von modernen Messaging-Apps kennst, auf Basis einer neutralen und anbieterunabhängigen Plattform .

Typische Schwächen von SMS entfallen – zum Beispiel die lästige 160 Zeichen Beschränkung. Videos lassen sich einbetten; Bilder und Sprachnachrichten kannst du ebenso versenden. Gruppen- und Videochats sind möglich. Selbst Emojis sind an Bord.

Während die Nutzung von WhatsApp und Co. hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zumindest bedenklich ist, punktet RCS-Messaging auch beim Datenschutz .

Die Rich Communication Services greifen nämlich, anders als WhatsApp und Co., nicht auf die gespeicherten Daten des Smartphones zu, wie beispielsweise auf Kontakte und Telefonbucheinträge. Die Datenübertragung findet bei RCS stets verschlüsselt statt.

Allerdings gibt es auch eine „Schattenseite“: Im Gegensatz zu WhatsApp und einigen anderen aktuellen Messengern auf Smartphones arbeitet RCS noch nicht mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Darüber hinaus existieren sogar zentrale Abhörschnittstellen für Behörden – so wie es schon jetzt bei Telefonie und SMS der Fall ist.

Natürlich gibt es aktuell auch Bestrebungen von behördlicher Seite, derartige Schnittstellen bei den anderen etablierten Apps für Sicherheitszwecke durchzusetzen. Ob das gelingen wird, ist allerdings noch offen.

Warum setzte sich RCS bislang nicht durch?

Derzeit treibt vor allem Google das Projekt RCS voran und versucht, den Standard auf eigene Faust zu etablieren. Der Tech-Konzern verspricht auch, künftig eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzurichten.

Warum diese Initiative? Seit Übernahme der Firma Jibe ist Google in der Lage, passende Cloud-Lösungen für die technische Abwicklung des RCS-Messaging anzubieten. Als Zielgruppe dieser Software hat Google wiederum jene Firmen im Blick, die für die eigentliche Implementierung von RCS zuständig sind: die Mobilfunk-Provider.