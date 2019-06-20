Tethering mit dem Smartphone

Beim Tethering gibt es verschiedene Methoden, um Dein Smartphone und das andere Gerät zu verbinden. Am häufigsten baust Du die Verbindung drahtlos über WLAN auf – mit Deinem Handy als Router.

Mit Deinem Smartphone hast Du das mobile Internet immer in der Tasche –vorausgesetzt natürlich, Du hast Empfang . Verbindest Du ein anderes Gerät mit Deinem Smartphone, zum Beispiel Dein Notebook oder Dein Tablet, kannst Du damit bequem im mobilen Internet surfen – ohne zusätzliche Hilfsmittel. Auch eine spezielle Tethering-App ist normalerweise nicht notwendig.

Du befindest Dich in einer WLAN-freien Zone und musst dringend mit Deinem Notebook oder Tablet ins Internet? Kein Problem! In wenigen Schritten verwandelst Du Dein Smartphone in Deinen persönlichen Hotspot . freenet zeigt Dir, wie das sogenannte Tethering funktioniert.

Neben WLAN kannst Du auch Bluetooth oder USB zum Verbinden der Geräte nutzen. Aber Achtung: Bluetooth kann wegen seiner niedrigeren Übertragungsrate langsamer sein. Für das USB-Tethering brauchst Du noch ein Kabel, um Dein Smartphone mit dem Empfangsgerät zu koppeln.

Tethering mit iOS-Geräten

WLAN-Tethering mit dem iPhone ist denkbar einfach: Tippe auf „Einstellungen“ und dann auf „Persönlicher Hotspot“. Alternativ kannst Du im Menü „Einstellungen“ auch über „Mobiles Netz“ – „Persönlicher Hotspot“ gehen. Aktiviere die Funktion. Jetzt kannst Du auswählen, auf welche Weise Du die Geräte verbinden möchtest.

WLAN-Tethering : Öffne auf dem Gerät, das Du mit dem iPhone verbinden möchtest, die WLAN-Einstellungen, und suche dort nach Deinem iPhone. Klicke darauf. Um die Geräte zu verbinden, gib das angezeigte Passwort ein. Du kannst dieses auch ändern, wenn Du magst.

Bluetooth-Tethering : Aktiviere Bluetooth auf beiden Geräten und kopple sie miteinander, um ins Internet zu gelangen.

USB-Tethering: Stelle sicher, dass das andere Gerät die neueste iTunes-Version hat, schließe sie mit einem Kabel an und wähle Dein iPhone in den Netzwerkeinstellungen aus.

Übrigens: Das Tethering funktioniert nicht nur mit dem iPhone, sondern auch mit einem iPad, das mobiles Internet unterstützt (WiFi + Cellular).

Tethering mit Android-Geräten

Auch Dein Android-Gerät kannst Du per WLAN, Bluetooth oder USB mit einem anderen Gerät verbinden. Um die Funktion zu aktivieren, öffnest Du „Einstellungen“ und gehst je nach Smartphone-Marke auf „Netzwerk & Internet“, „Verbindungen“ o. ä. und anschließend auf „Hotspot und Tethering“.

WLAN-Tethering : Wähle „Hotspot und Tethering“ und dann „Mobile Hotspot“. Dein Smartphone taucht nun in den WLAN-Einstellungen des anderen Geräts auf. Unter „Mobile Hotspot einrichten“ kannst Du Details wie den WLAN-Namen oder das Passwort anpassen.

Bluetooth-Tethering : Aktiviere Bluetooth auf beiden Geräten und kopple sie. Wähle dann auf deinem Smartphone unter „Hotspot und Tethering“ die Option „Bluetooth-Tethering“.

USB-Tethering: Verbinde die Geräte mit einem Kabel. Aktiviere im „Hotspot und Tethering“-Bereich deines Smartphones das USB-Tethering

Tethering-Tipps: So surfst Du smart

Highspeed dank Tethering? Nicht unbedingt! Die Geschwindigkeit beim Surfen über Dein Smartphone hängt unter anderem von Deinem gebuchten Datentarif bei Deinem Anbieter ab. Du kannst mit Deinem Laptop mittels Tethering nur so schnell surfen, wie es das mobile Internet auf Deinem Smartphone es erlaubt.

Doch nicht nur die Geschwindigkeit, auch das Datenvolumen kann Dir einen Strich durch die Rechnung machen. Tethering verbraucht mehr Datenvolumen. Dein Smartphone zeigt häufig abgespeckte Websites an, doch Dein Notebook will das volle Menü! Also setz das Tethering mit Bedacht ein, sonst bist Du bald im langsamen Schneckentempo unterwegs.

Vorsicht: Dein Notebook erkennt beim Tethering nicht, dass es das mobile Netz nutzt, sondern geht davon aus, es sei im WLAN. So kann es passieren, dass es zum Beispiel automatische Updates herunterlädt, was Dein Datenvolumen belastet. Nicht nur das: Tethering verbraucht auch mehr Akku. Da kann es durchaus schlau sein, das Smartphone währenddessen ans Stromnetz anzuschließen.

Beachte: Nicht jeder Anbieter sieht es gerne, wenn Du das Smartphone als Router verwendest. Einige untersagen es sogar ausdrücklich in ihrem Vertrag. Informiere Dich also am besten vorher, anstatt Dich darauf zu verlassen, dass das Tethering funktioniert.

Fazit: Tethering-Verbindung per Smartphone

Du kannst Dein Smartphone einfach als mobilen Router verwenden.

Dir stehen drei Optionen zur Verfügung: WLAN, Bluetooth oder USB-Kabel.

Aber aufgepasst! Tethering frisst viel Datenvolumen und belastetet den Akku Deines Handys.

Tethering: Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Tethering?

Tethering ermöglicht es die mobile InternetverbindungDeines Smartphones für andere Geräte freizugegeben. Damit wandelt sich Dein Smartphone zu einem mobilen Hotspot oder portablen WLAN-Router. Tethering kann über verschiedene Verbindungsmethoden erfolgen, einschließlich Bluetooth, USB oder WLAN.

Wie weit reicht eine Tethering-Verbindung?

Die Reichweite einer Tethering-Verbindung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Verbindung (WLAN, Bluetooth oder USB), der Signalstärke Deines Smartphones und des Empfangsgeräts sowie der Umgebung, in der Du Dich befindest. Die Reichweite von WLAN-Tethering beträgt in der Regel bis zu 100 Metern in geschlossenen Räumen.

Wie funktioniert das Tethering mit dem Handy?

Das Tethering mit dem Handy ermöglicht es Dir, die Internetverbindung Deines Smartphones mit anderen Geräten wie Laptops, Tablets oder anderen Smartphones zu teilen. Beim Tethering gibt es verschiedene Methoden, um Dein Smartphone und das andere Gerät zu verbinden. Am häufigsten baust Du die Verbindung drahtlos über WLAN auf – mit Deinem Handy als Router. Neben WLAN kannst Du auch Bluetooth oder USB zum Verbinden nutzen.

Foto: ©Pexels/Piacquadio