Falls du regelmäßig die Smartphone-News liest, weißt du sicherlich, dass die Chips immer schneller werden – unter anderem, um mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Demnach verlangsamen zu viele Programme im Hintergrund gerade bei älteren Handy-Modellen das System deutlich. Der Arbeitsspeicher wird unnötig belegt und auch der Akku entlädt sich schneller.

Tipp: Wenn sich dein Smartphone aufgehängt hat, dann hilft dir ebenfalls die Einschalttaste weiter: Mindestens zehn Sekunden gedrückt halten, damit es sich abschaltet, und danach neu starten.

Ein anderer simpler Trick ist der Geräteneustart . Die meisten Mobilgeräte laufen monatelang, ohne neu gestartet zu werden, wodurch sich temporäre Daten ansammeln und Probleme entstehen können. Ein kurzer Reboot beseitigt kleine Bugs: Einfach die Einschalttaste an deinem Smartphone mindestens zwei Sekunden gedrückt halten, um neu zu starten.

Manchmal sind die Ursachen für ein träges Handy naheliegend. Ein zugemüllter Speicher beispielsweise macht deinem Smartphone zu schaffen und bremst es aus. Denke daran, regelmäßig Daten zu löschen, die du nicht mehr benötigst, oder lagere sie auf externe Speichermedien aus.

Verschiedene Gründe haben dazu geführt, dass dein Smartphone immer langsamer wurde. Wenn du sie ermittelst, wirst du dein Handy wieder beschleunigen können. Meistens reichen ein paar Handgriffe, damit alles wieder reibungslos läuft.

Als dein Smartphone neu war, öffneten sich Apps binnen einer Sekunde, Spiele liefen flüssig und beim Scrollen gab es keine Hänger. Doch nun fühlt es sich langsam und behäbig an?

Um dir die Hintergrund-Apps anzeigen zu lassen, musst du bei einigen Handy-Modellen nur den Home-Button ein paar Sekunden gedrückt halten. Andere Modelle haben einen eigenständigen Button, zum Beispiel Sony-Handys. Generell findest du immer alle laufenden Apps in den „Einstellungen“, unter „Apps“. Dort wählst du die entsprechende App aus und tippst auf den „Stopp“-Button, um die Anwendung zu beenden.

Homescreen aufräumen

Auf dem Homescreen platzierst du alle Apps, auf die du schnellen Zugriff haben willst, auf mehreren Bildschirmseiten, die du durchblättern kannst. Doch je mehr Seiten du mit Apps vollpflasterst, desto langsamer reagiert dein Smartphone. Auch hier hilft Reduktion, beispielsweise indem du App-Ordner auf dem Homescreen anlegst. Wie wäre es mit einem Ordner für alle Spiele-Apps?

Schau bei dieser Aufräumaktion auch auf die Widgets. Die meisten aktualisieren sich ständig neu – wie Wetter-Widgets – und bremsen deinen Prozessor aus.

Nutzlose Apps löschen

Wenn du dein Handy beschleunigen möchtest, solltest du auf das Sammeln von unnötigen Apps verzichten. Ebenfalls unter „Einstellungen“ und dann unter „Apps“ kannst du dich von ihnen wieder trennen. Tippe die App an, die du nicht mehr benötigst, und wähle dann „Deinstallieren“ aus. So einfach gewinnst du Speicherplatz und Schnelligkeit.

Nicht ganz so simpel lassen sich die sogenannten System-Apps entfernen, die vom Hersteller vorinstalliert wurden. Diese können häufig nur mit Root-Rechten gelöscht werden. Was du aber machen kannst: Die System-Apps abschalten oder ausblenden, um dein Handy schnell zu machen.

Cleaner-Apps installieren

Die unnötigen Apps kannst du dann gleich durch eine nützliche Cleaner-App ersetzen. Diese räumt im Hintergrund für dich auf und zeigt dir an, wo noch Potenzial zum Platzsparen ist. Lass dich aber nicht von Werbeversprechen locken. Viele Cleaner-Apps versprechen, dass sie dein Handy pimpen und noch schneller machen. Aber das ist definitiv nicht wahr.

Setze Cleaner-Apps nur kurzzeitig ein, wenn der Platz auf deinem Smartphone wirklich knapp ist. Gute Apps zeigen dir an, wo du noch etwas löschen kannst, aber führen Löschprozesse auf keinen Fall automatisch aus.

System-Updates durchführen

Die lange Liste an Updates kann manchmal nervig sein. Aber System-Updates für Android und iOS solltest du immer durchführen. Denn sie beheben Fehler und optimieren die Prozesse. So helfen sie dabei, dass dein Smartphone möglichst effektiv arbeiten kann. In den „Einstellungen“ unter „Geräteinformation“ oder „Systemaktualisierungen“ werden dir verfügbare Updates angezeigt.

Die effizienteste Lösung, um dein Handy zu beschleunigen

Ungern durchgeführt, aber wirklich effizient ist ein kompletter Reset auf die Werkseinstellungen. Gerade wenn dein Gerät schon zwei oder mehrere Jahre im Einsatz ist und einige System-Updates vorgenommen wurden, hilft ein Reset enorm, damit das Handy wieder schneller wird. Da dabei der komplette Speicher gelöscht wird, solltest du wichtige Daten vorher sichern.

Bilder, Videos und Musik überträgst du einfach auf deinen Computer. Nachrichten von Instant-Messengern und SMS lassen sich in der Regel mit kostenlosen Apps sichern. Telefonnummern und Adressen dagegen speicherst du einfach über dein Google- oder Apple-Konto, um sie später wieder herzustellen.

Hast du das erledigt, kannst du in den Einstellungen schauen, ob du dort den Punkt „Sichern & Zurücksetzen“ findest. Manchmal befindet er sich auch unter „Speicher“ oder „Sicherheit“. Dort kannst du Informationen wie App-Einstellungen oder WLAN-Passwörter sichern. Anschließend setzt du dein Smartphone in den Werkszustand zurück.

Und wenn sich dein Handy gar nicht mehr pimpen lässt, ist es vielleicht doch Zeit dafür, sich ein neues anzuschaffen. Günstige Handyangebote und eine große Auswahl aktueller Smartphones findest du bei uns im Shop.

Fazit: Das Handy schneller machen ist ganz leicht

Daten im Handyspeicher regelmäßig löschen oder auslagern

Nutzlose Programme im Hintergrund schließen

Anzahl der Homescreen-Seiten und Widgets reduzieren

Unnötige Apps deinstallieren oder ausblenden

Auf Cleaner-Apps zurückgreifen

Betriebssystem mit Updates aktuell halten

Smartphone komplett resetten

Foto: ©Shutterstock/Africa Studio