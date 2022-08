Widgets

Die App von Yahoo sticht unter den getesteten Programmen heraus. Sie ist kostenlos und bietet dennoch ein gelungenes Design und eine Vielzahl an Funktionen.

Vorteil: Intuitive Bedienung, schönes Design

Nachteil: Nur wenige Widget-Einstellungen

Deutschsprachig, kostenfrei

Auch Yahoo Wetter hat nützlichean Bord. Zudem bietet es verlässlicheund präsentiert dasin seinem eigenen, besonderen Stil.ist die stilvollste Wetter-App. Darüber hinaus verfügt sie über praktische Features. Das Besondere an der App: Zur stilvollen Präsentation derauf dem Homescreen lädt die App Bilder der eingestelltenvonhoch. Das Foto spiegelt dabei stets die aktuellen Wetterbedingungen am Ort wider - eine sehr schöne und abwechslungsreiche Lösung. Diegibt es in verschiedenen Formaten und Größen. Je nach Wunsch können Sie zudem dieanzeigen lassen. Die Kehrseite des schönen Designs sind die wenigen Einstellmöglichkeiten für das Design. Anpassen können Sie nur das Hintergrundbild und den Ort.Der Wetter-App vonmangelt es ganz sicher nicht an Funktionen. Es gibt stündliche Vorhersagen, Prognosen für fünf oder zehn Tage, Wetter-Details sowie Wetterkarten. Auch die Windverhältnisse werden angezeigt. Dazu erhalten Sie in Grafiken einen Überblick über die Sonnen- und Mondphasen. Mehr Infos bekommt nur, wer eine eigene Wetterstation betreibt.zur Wetter-App von