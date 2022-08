Mit der Fritzbox kommt keine Internetverbindung zustande



Problem: Die Fritzbox haben Sie zwar am DSL-Anschluss eingerichtet. Mit einem daran verbundenen PC kommen Sie trotzdem nicht ins Internet. Windows meldet entweder "Nicht identifiziertes Netzwerk" oder "Kein Netzwerkzugriff".



Lösung: Sofern der DSL-Anschluss nicht gestört ist, was Sie über den Provider herausfinden können, sollten Sie die Funktionsfähigkeit der Netzwerkverbindung zwischen der Fritzbox und dem Rechner unbedingt checken. Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel an beiden Geräten fest eingesteckt ist. Zum Testen können Sie das Kabel auch austauschen. Unter "Heimnetz > Mesh" im Menü Ihres Fritzbox-Routers muss der PC bei einer erfolgreichen WLAN-Verbindung auftauchen. Überprüfen Sie auf dem PC, ob die Fritzbox dem Rechner eine passende IP-Adresse zugeteilt hat. Auf jeden Fall sollten Sie die aktuellen Treiber der im Rechner verwendeten Netzwerkkomponente installieren. Das ist entweder das WLAN-Modul oder der LAN-Chip. Ebenfalls sollte die Verkabelung zwischen der Telefondose und der Fritzbox überprüft werden. Hierzu gehen Sie wie unter Punkt 2 beschrieben vor.



Zur weiteren Eingrenzung des Fehlers ist das Fritzbox-Protokoll hilfreich. Klicken Sie hierzu auf "System > Ereignisse" im Routermenü, woraufhin Ihnen ein Drop-Down-Menü angezeigt wird. Hier wählen Sie den Punkt "Internetverbindung" aus. Sollte die Fritzbox beispielsweise eine Meldung wie "Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen" oder "PPPoE-Fehler" anzeigen, sollten Sie die Zugangsdaten Ihres DSL-Anschlusses checken. Gehen Sie hierzu ins Menü Ihrer Fritzbox und wählen Sie unter "Internet" den Punkt "Zugangsdaten".



Falls alle Eingaben korrekt sind, kann es weiterhelfen, wenn Sie die Fritzbox kurzzeitig vom Stromnetz trennen. Nach einem erneuten Start könnte sie sich wieder mit dem DSL-Server Ihres Providers korrekt verbinden. Dieses ist das typische, von AVM empfohlene Vorgehen, wenn ein Fritz-OS-Update installiert wurde oder am Router-Gehäuse die Power-LED blinkt.



Falls die Internetverbindung häufiger unterbrochen wird, finden Sie im Ereignisprotokoll die Meldung "DSL antwortet nicht". Ihre Fritzbox startet daraufhin einen erneuten Versuch, um die Verbindung aufzubauen und vermerkt dies im Protokoll mit dem Satz "DSL Synchronisierung beginnt". Wenn Ihre heimische Verkabelung nicht die Ursache ist, dann liegt es sehr wahrscheinlich an einer instabilen DSL-Strecke, was zu einem Verbindungsabbruch führt. Über die Einstellungen im Fritzbox-Menü können Sie gegensteuern. Unter "Internet > DSL-Informationen > Störsicherheit" sollten Sie zunächst "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate" aktivieren. Wenn dies nichts bringt, versuchen Sie es mit "Vorherige DSL-Version verwenden".



Falls auch dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt ist, reduzieren Sie das DSL-Tempo. Dadurch erhöhen Sie die Verbindungsstabilität. Im selben Menü finden Sie hierfür entsprechende Schieberegler. Den Regler ganz oben und ganz unten sollten Sie um eine Stufe nach links stellen. Anschließend sollten Sie eine gewisse Zeit lang prüfen, ob die DSL-Verbindung weiterhin abbricht. Falls ja, schieben Sie den Regler einen weiteren Schritt nach links.

All-IP-Anschluss: Einrichtung der Fritzbox



Problem: Die Telekom stellte Ihren Telefonanschluss bereits auf All-IP-Technik um oder beabsichtigt, dies zu tun. Sie wollen wissen, welche Änderungen Sie nun an Ihrer Fritzbox vornehmen müssen, damit alles wie gewohnt funktioniert.



Lösung: Schauen Sie im Handbuch nach, ob Ihre Fritzbox All-IP-tauglich ist. Falls ja, müssen Sie nur die Einstellungen für Telefonie und die Verkabelung ändern. Mit der neuen Anschlusstechnik surfen und telefonieren Sie über das Internet. Der DSL-Splitter zum Trennen von DSL- und Telefonsignal wird fortan nicht mehr benötigt.



Jetzt müssen Sie das graue Kabel für DSL am RJ45-Stecker (das mit "FRITZ!BOX DSL/TEL" markierte Kabel) an die DSL-Buchse Ihrer Fritzbox anschließen. Manchmal ist das Kabel aber auch nur mit "DSL/TEL" beschriftet. Stecken Sie jetzt den TAE-Stecker des anderen Kabelendes in die F-Buchse an Ihrer Telefondose. Befinden sich an Ihrem DSL-Telefon-Kabel an einer Seite ein schwarzes und ein graues Kabelende, muss das schwarze Kabelende mit der Aufschrift "Telefonanschluss ISDN/analog TEL) nicht eingesteckt werden. Stecken Sie den RJ45-Stecker am grauen Kabel in den DSL-Adapter. Dieser wird dann mit der F-Buchse Ihrer TAE-Dose verbunden.



Wenn Sie den Internetprovider nach der IP-Umstellung nicht gewechselt haben, können Sie die Internetzugangseinstellungen unverändert beibehalten. Die hier eingetragenen Zugangsdaten funktionieren auch nach der IP-Umstellung. Falls Sie aber mit einem neuen Provider zusammenarbeiten, müssen Sie im Fritzbox-Menü links unten auf "Assistenten" klicken. Unter "Internetzugang einrichten" können Sie Ihren Provider auswählen und die Zugangsdaten eingeben.



Die in der Fritzbox fürs Festnetz eingetragenen Telefonnummern stellen Sie nun auf Internettelefonie um. Hierzu müssen Sie im Menü der Fritzbox auf "Telefonie > Eigene Rufnummern > Neue Rufnummer" klicken. Anschließend aktivieren Sie den Punkt "Wechsel von Festnetzanschluss auf IP-basierten Anschluss", falls diese Option vorhanden ist. Die Fritzbox stellt jetzt Telefonnummern als Internetrufnummern dar. Über "Rufnummer hinzufügen" ist eine Ergänzung durch weitere Rufnummern möglich. Hierfür sind die Nummer und die zugehörigen Zugangsdaten des Providers einzutragen. Falls es sich um einen Telekom-Anschluss handelt, werden diese nicht benötigt. Sie können nach dem Eintrag der Nummer auf "Weiter" klicken. Wenn Sie jedoch den Dienst "Automatisches Login" im Telekom-Kundencenter abgeschaltet haben, ist im Fritzbox-Menü die passende E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort einzutragen. Im nächsten Fenster können Sie checken, ob Ihre Eintragungen korrekt sind. Wenn Sie danach auf "Weiter" klicken, führt die Fritzbox eine Funktionsprüfung Ihrer IP-Telefonie durch. Sofern Ihr Anschluss schon umgestellt wurde, sollte die IP-Telefonie auf jeden Fall problemlos funktionieren. Sie erkennen das an der grünen Status-LED, die im Fritzbox-Menü vor jeder Telefonnummer erscheint.

Fehlerbehebung an der Fritzbox bei VoIP-Telefonaten



Problem: Mit einem an die Fritzbox angeschlossenem Telefon lässt sich nicht nach draußen übers Internet telefonieren. Der Router generiert eine Fehlermeldung, die eine Zeitüberschreitung oder Probleme mit DNS bemängelt. Es kann auch eine Meldung erscheinen, die "401" oder einen anderen Fehlercode enthält.



Lösung: Als Erstes sollten Sie Ihre Internetverbindung auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen. Bei der weiteren Prüfung ist es ratsam, Schritt für Schritt vorzugehen. Prüfen Sie, ob unter "Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen" im Fritzbox-Menü die korrekte Orts- und Landesvorwahl eingetragen wurde. Starten Sie dann die Fritzbox neu. Sollte das noch immer nicht funktionieren, kontrollieren Sie, ob die angerufene Nummer von der Fritzbox gesperrt wurde. Unter "Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen > Sicherheit" können Sie Auslandsrufnummern sowie Sonderrufnummern aktivieren. Sollten Rufsperren existieren, löschen Sie diese unter "Telefonie > Rufbehandlung". Klicken Sie auf den Reiter "Anbietervorwahlen" und löschen Sie dort alle Einträge. Sollte das auch nichts bringen, ist es ratsam, die eigene Rufnummer neu einzurichten. Scheitert die Einrichtung, weil Anmeldedaten fehlerhaft sind, kontaktieren Sie Ihren VoIP-Provider. Das sollten Sie übrigens auch tun, wenn der Fehlercode 488 erscheint. Er signalisiert Ihnen, das eine Einschränkung beim VoIP-Anbieter vorliegt und deshalb der Anruf nicht zustande kommt.



Wenn das Anrufproblem ausschließlich bei einem Analogtelefon auftritt, müssen Sie das Gerät auf Tonwahl umstellen. Maximal darf nur ein Analoggerät am FON-Anschluss einer Fritzbox angeschlossen werden. Das bedeutet: Nur die TAE-Buchse oder die RJ11-Buchse dürfen belegt sein. Sollten Sie ein Schnurlostelefon nutzen, deaktivieren Sie die Funktion HD-Telefonie unter "DECT > Schnurlostelefone" im Fritzbox-Menü. Hier müssen Sie auf das Symbol für Bearbeiten des Telefons klicken und zu dem Punkt "Merkmale des Telefoniegeräts > HD-Telefonie" gehen.

Umwandeln einer Fritzbox in einen WLAN-Repeater



Problem: Weil Ihr bisheriger Internettarif zu langsam oder Ihr WLAN zu schwach war, haben Sie sich eine neue Fritzbox angeschafft - obwohl Ihr altes Modell noch einwandfrei funktionierte. Viel zu schade also für den Wertstoffhof.



Lösung: Verwenden Sie die alte Fritzbox doch einfach als WLAN-Repeater in Ihrem Heimnetz. Sie müssen sich dadurch keinen zusätzlichen Repeater anschaffen, um bestimmte Bereiche Ihrer Wohnung besser mit WLAN abzudecken. Das funktioniert allerdings nicht mit jedem Fritzbox-Modell. Mit welchen Geräten das möglich ist, erfahren Sie bei unseren Kollegen von PC-Welt.



Die alte Fritzbox verbinden Sie zunächst per Netzwerkkabel mit einem PC. Anschließend melden Sie sich über das Menü an. Navigieren Sie zu "Heimnetz > Mesh > Mesh Einstellungen". Um die Fritzbox als Repeater einsetzen zu können, müssen Sie zwei Optionen markieren. Erstens "FRITZ!Box als Mesh Repeater" und eine Zeile darunter "Diese FRITZ!Box ist Netzwerkgerät (IP-Client)…". Anschließend müssen Sie festlegen, auf welche Weise das WLAN erweitert werden soll. Wenn Ihre alte Fritzbox als Repeater arbeiten soll, müssen Sie sie über WLAN mit Ihrer Haupt-Fritzbox verbinden. Wählen Sie den Punkt "Heimnetz-Zugang per WLAN". Wird die alte Fritzbox stattdessen über "Heimnetz-Zugang per LAN" über ein LAN-Kabel angeschlossen, machen Sie aus Ihrem alten Fritzbox-Modell einen Access Point. Bei der Heimnetz-Erweiterung müssen Sie aus der Liste das WLAN des Hauptrouters auswählen. Falls es dort nicht auftauchen sollte, müssen Sie auf "Aktualisieren" klicken und einige Sekunden warten, bis es in der Liste erscheint. Wenn Sie das WLAN-Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf "Übernehmen", um die Einstellungen zu speichern. Bei der Access-Point-Option müssen Sie die beiden Fritzboxen mit einem LAN-Kabel verbinden und danach auf "Übernehmen" klicken. Anschließend drücken Sie auf beiden Routern die WPS-Tasten. Zuerst auf dem Hauptrouter und dann auf der alten Fritzbox, die zum Repeater wird.



Sie können die Router auch in einem Mesh-Netzwerk vereinen. Das setzt allerdings voraus, dass auf beiden Routern mindestens Fritz-OS 7 läuft. Das ist besonders praktisch: Wenn Sie auf der Haupt-Fritzbox beispielsweise Veränderungen beim WLAN vornehmen, werden diese automatisch von der Repeater-Box übernommen. Hierzu ist zuerst die Verbindungstaste am ersten Router so lange zu drücken bis die LED "WLAN" blinkt. Innerhalb von zwei Minuten müssen Sie dann auf die entsprechende Taste des "Repeater-Routers" drücken. Diese ist je nach Modell mit WPS, WLAN/WPS oder Connect/WPS beschriftet.

Einbindung eines zweiten Repeaters im Heimnetz



Problem: In Ihrem WLAN arbeitet bereits ein Fritz-Repeater. Dennoch ist die Funknetzabdeckung unzureichend, weil Sie auch noch ein Zimmer erreichen möchten, das weit vom Router entfernt ist.



Lösung: Ein weiterer Fritz-Repeater lässt sich ohne Weiteres anschließen, wenn Sie Ihr WLAN in eine Richtung ausdehnen möchten. Sofern der Fritzbox-Router zusammen mit den beiden Repeatern ein Mesh-Netzwerk bildet, hat der Ausfall eines Repeaters keine Auswirkung auf das Bestehen der WLAN-Verbindung.



Zuerst müssen Sie den zweiten Repeater auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Hierzu ist er mit der Stromversorgung zu verbinden. Sobald er gestartet ist, müssen Sie mindestens 15 Sekunden lang die WPS-Taste drücken. An den blinkenden LEDs erkennen Sie, dass die Werkseinstellungen vom Repeater geladen werden. Sobald WLAN- und Power-LED durchgehend leuchten, ist der Vorgang abgeschlossen. Besitzt der Repeater einen Connect-Taste, müssen Sie diese rund 15 Sekunden gedrückt halten. Die Werkseinstellungen sind geladen, sobald die Connect-Taste eine Minute durchgängig blinkt.



Danach verbinden Sie die beiden Repeater. Hierzu müssen Sie zunächst die Connect- oder WPS-Taste des neuen Repeaters drücken. Danach muss in einer Zeitspanne von zwei Minuten die korrespondierende Taste des ersten Repeaters gedrückt werden. Im letzten Schritt wird der neue Repeater ins Mesh eingebunden. Er übernimmt dadurch die Einstellungen der Fritzbox. Hier reicht es ebenfalls, kurz auf die Connect- oder WPS-Taste vom Repeater zu drücken. Danach müssen Sie die korrespondierende Taste des Repeaters so lange gedrückt halten, bis die Signalstärke-LEDs durchgehend leuchten. Je nach Fritzbox-Modell kann das die Taste WPS, Connect/WPS, WLAN oder WLAN/WPS sein. Erst dann ist der Vorgang abgeschlossen.