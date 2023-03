KI-Künstler sorgt für Furore im Netz

Der Künstler Alper Yesiltas zeigte mit seinem Projekt "As if nothing happened" (Deutsch: Als ob nichts passiert wäre), wie verstorbene Prominente in der Gegenwart aussehen könnten. Die Bilder sorgten für viel Aufmerksamkeit im Netz.

Wie Stars von heute altern könnten

Jetzt hat Yesiltas in den sozialen Netzwerken ein weiteres Projekt vorgestellt, das ähnlich erfolgreich werden dürfte. Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz zeigt der in Istanbul lebende Künstler wie Promis von heute in einigen Jahrzehnten aussehen könnten.

Dank der KI versetzt er unter dem Hastag "Young Age(d)" Prominente wie Greta Thunberg, Justin Bieber oder Emma Stone in die Zukunft und veranschaulicht, wie der Alterungsprozess der jungen Prominenten verlaufen könnte. So haben Sie die Stars von heute garantiert noch nicht gesehen.

KI-Projekt: Wie tote Promis heute aussehen würden