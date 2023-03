KI-Kunst-Projekt lässt tote Prominente "auferstehen"

Unter dem Projektnamen "As if nothing happened" (Deutsch: Als ob nichts passiert wäre) zeigt der türkische Künstler Alper Yesiltas auf seinem Instagram-Kanal Bilder von bereits verstorbenen Prominenten.

Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz und verschiedenen Bildbearbeitungs-Programmen zeigt er längst verstorbene Stars wie John Lennon, Heath Ledger oder Ayrton Senna natürlich gealtert, als ob sie heute noch leben würden.

Aktuelle Portraits verstorbener Stars

Die Bilder der toten Stars wirken so realistisch, als wären die Aufnahmen erst gestern bei einem echten Fotoshooting entstanden. Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Projekt kam Yesiltas, als er mit der neuen Technik experimentierte und sich dabei überlegte, welche Personen er am meisten vermisste und gerne einmal selbst beim Fotografieren gegenüberstehen würde.

Der in Istanbul lebende Rechtsanwalt und Fotograf Alper Yesiltas fotografiert seit 20 Jahren. Seine Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und in Büchern, Zeitschriften und Ausstellungen gezeigt.