Die besten kostenlosen Ortungs-Apps 2024
Entdecke die besten kostenlosen Ortungs-Apps 2024! Behalte Dein Gerät und Deine Liebsten immer im Blick – sicher, einfach und jederzeit verfügbar!
Du hast Dein Handy verloren oder möchtest immer wissen, wo sich Deine Liebsten aufhalten? Mit einer Ortungs-App behältst Du alles im Blick. Viele dieser Tracking-Apps bieten kostenlose Funktionen, wie das Verfolgen in Echtzeit, das Einrichten von Sicherheitszonen und sogar SOS-Alarmfunktionen. freenet hat für Dich die besten kostenlosen Ortungs-Apps für Android und iOS unter die Lupe genommen, damit Du genau die passende App für Deine Bedürfnisse findest.
Hier findest Du eine Tabelle der besten kostenlosen Tracking-Apps mit ihren wichtigsten Features:
|App
|Betriebssystem
|Merkmale
|Vorteile
|Nachteile
|Find My Kids
|Android, iOS
|GPS-Ortung, Geräuschaufzeichnung, Zonenwarnungen
|Ideal für Eltern, Warnungen bei Zonenverlassen und niedrigem Akkustand
|Einige Funktionen nur mit In-App-Käufen
|Google Family Link
|Android, iOS
|Bildschirmzeitmanagement, App-Kontrolle, Standortverfolgung
|Benutzerfreundlich, ideal für Kindersicherung
|Nur mit Google-Konten nutzbar, keine Geofencing-Funktion
|AirDroid Kids
|Android, iOS
|Echtzeit-Standort, Geofencing, Fernkamera, App-Limits
|Umfassende Kontrolle über Nutzung und Apps, einfache Einrichtung
|Voller Funktionsumfang nur in der Premium-Version
|mSpy
|Android, iOS
|Anruf- und SMS-Überwachung, WhatsApp-Tracking, GPS
|Umfassende Überwachungsoptionen inkl. Social-Media-Tracking
|Premium-Upgrade nötig für viele Funktionen
|Geo Tracker
|Android, iOS
|Langstrecken-Tracking, Geschwindigkeit, Höhenprofil
|Perfekt für Outdoor-Trips und Routenaufzeichnung
|Kann sich auf neuen Android-Systemen bei Inaktivität abschalten
Find My Kids ist die ideale Wahl für Eltern, die den Standort ihrer Kinder immer im Blick behalten wollen. Mit der präzisen GPS-Ortung siehst Du jederzeit den aktuellen Aufenthaltsort Deines Kindes und kannst sogar Umgebungsgeräusche abhören – perfekt, um im Ernstfall genau zu wissen, was um Dein Kind herum passiert.
Ein großer Pluspunkt: Die App sendet eine Warnung, wenn der Akkustand des Kinderhandys unter zehn Prozent sinkt, sodass Du rechtzeitig Bescheid weißt und den Kontakt nicht verlierst.
Zusätzlich bietet Find My Kids umfassende Nutzungsstatistiken, die Dir zeigen, welche Apps Dein Kind verwendet und wie viel Zeit es am Handy verbringt. Der Start mit Find My Kids ist einfach: Verbinde das Kindergerät – ob Smartphone oder GPS-Uhr – und installiere die „Chat with Parents“-App auf Deinem Smartphone. Nach einmaliger Freigabe kannst Du den Standort Deines Kindes live auf der Karte verfolgen. Die Basisfunktionen sind kostenlos, aber für spezielle Premium-Features sind In-App-Käufe erforderlich.
Mit Google Family Link haben Eltern alle Werkzeuge an der Hand, um die digitale Nutzung ihrer Kinder sicher zu gestalten. Die App ermöglicht es, Bildschirmzeiten festzulegen, Altersfreigaben für Apps zu kontrollieren und wichtige Jugendschutzeinstellungen direkt vom eigenen Smartphone aus zu steuern.
Besonders praktisch ist die Funktion, Schlafenszeiten einzustellen – so schaltet sich das Gerät des Kindes zur gewünschten Uhrzeit automatisch aus und Du kannst sicher sein, dass das Smartphone nicht unbemerkt genutzt wird. Die Standortverfolgung ist ebenfalls integriert, sodass Du jederzeit weißt, wo Dein Kind gerade ist.
Google Family Link ist schnell eingerichtet: Nach dem Erstellen einer Familiengruppe und der Verknüpfung eines Kinderkontos können bis zu sechs Geräte verwaltet werden. Über das Dashboard lässt sich die Nutzung jedes einzelnen Geräts überwachen – von der installierten App über die Nutzungshäufigkeit bis hin zu detaillierten Standortdaten. Soll das Gerät deaktiviert werden, kannst Du es bequem aus der Ferne sperren und mit einem Klick die Bildschirmzeit oder Schlafenszeit anpassen. Obwohl die App auf grundlegende Kindersicherungsfunktionen ausgelegt ist, bietet sie alles Wichtige für Eltern, die sich eine digitale „Basisstation“ für ihre Familie wünschen.
Auch AirDroid Kids bietet Eltern eine komplette Lösung, um die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder sicher zu gestalten und gesunde digitale Gewohnheiten zu fördern. Mit Funktionen wie Echtzeit-Standortverfolgung, App-Limits, Geofencing und Fernkamera-Zugriff ermöglicht AirDroid, das Online- und Offline-Verhalten der Kinder im Blick zu behalten. Die App ist ideal, um jederzeit den Aufenthaltsort des Kindes zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine gefährlichen Inhalte auf das Gerät gelangen. AirDroid Kids macht es Eltern leicht, den Überblick über die täglichen Aktivitäten ihrer Kinder zu behalten – eine echte digitale Sicherheitszentrale, die mit praktischen Funktionen wie der Ein-Kanal-Audioüberwachung und der Bildschirmspiegelung ausgestattet ist.
Der Einstieg ist einfach: Lade AirDroid Kids herunter, erstelle ein Konto und verknüpfe das Kindergerät über einen sicheren Bind-Code. Nach der Installation auf dem Kindergerät lassen sich zentrale Funktionen wie App-Limits und Standortverlauf über den Basismodus nutzen. Der erweiterte Überwachungsmodus bietet zusätzliche Sicherheits- und Kontrolloptionen.
mSpy bietet Eltern umfassende Möglichkeiten, den Standort und die digitalen Aktivitäten ihrer Kinder sicher zu überwachen. Neben dem GPS-Tracking erlaubt die App das Nachverfolgen von Anrufen und SMS sowie das Einrichten von Sicherheitszonen, die Benachrichtigungen senden, sobald festgelegte Bereiche betreten oder verlassen werden. Über den Zugriff auf das Adressbuch lassen sich unbekannte Kontakte identifizieren, und das Dashboard stellt alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich dar.
Besonders praktisch ist die Funktion, Apps wie WhatsApp im Blick zu behalten, um eine sichere und verantwortungsbewusste Nutzung zu gewährleisten. Die Basisversion von mSpy ist kostenlos; für den vollen Funktionsumfang steht ein Premium-Upgrade zur Verfügung.
Wenn Du oft unterwegs bist oder längere Strecken tracken möchtest, ist Geo Tracker genau richtig. Die App zeichnet nicht nur die zurückgelegte Strecke präzise auf, sondern speichert auch wichtige Statistiken wie Distanz, Höhenmeter, Geschwindigkeit und Dauer. Die Möglichkeit, die Daten später auf den Computer zu exportieren und auszuwerten, macht Geo Tracker besonders attraktiv für sportliche Nutzer und Abenteurer. Dank Google Maps-Kartenansicht – wahlweise in Straßen-, Terrain- oder Satellitenansicht – hast Du immer die beste Orientierung und siehst auf einen Blick, wie Dein Weg verläuft.
Ein Highlight ist die Marker-Funktion: Interessante Punkte können unterwegs einfach markiert, mit GPS-Koordinaten gespeichert und mit anderen geteilt werden – ideal, um Fotos besser zuzuordnen oder markante Stellen im Gelände wiederzufinden. Auch geplante Routen können vorab mit Markern versehen und später direkt mit der aktuellen Position verglichen werden. In der Multi-Routen-Ansicht können zudem vergangene und geplante Routen gleichzeitig angezeigt werden, sodass man jederzeit sicher sein kann, auf dem richtigen Weg zu sein. Ein kleiner Nachteil ist, dass sich die App auf einigen neueren Android-Geräten bei ausgeschaltetem Display deaktiviert, was längere Tracking-Sessions unterbrechen kann.
Ob Find My Kids, Google Family Link, AirDroid Kids, mSpy oder Geo Tracker – jede dieser Apps bietet hilfreiche Funktionen, um Familie und Freunde sicher im Blick zu behalten.
Find My Kids ist perfekt für Eltern, die den Standort und die App-Nutzung ihrer Kinder überwachen möchten – inklusive Sicherheitszonen und Akkustandswarnungen, was die App ideal für den Familienalltag macht.
Google Family Link bietet eine benutzerfreundliche Lösung für grundlegende Kindersicherung und ist ideal für die zentrale Verwaltung von Bildschirmzeit und App-Zugriff.
AirDroid Kids liefert umfassende Sicherheitsfunktionen wie Geofencing und Fernzugriff und ist optimal für Eltern, die maximale Kontrolle und Einblick in die Nutzung wünschen.
mSpy hebt sich durch erweiterte Überwachungsoptionen ab, darunter Anruf- und SMS-Tracking sowie Social-Media-Monitoring, und bietet höchste Kontrolle für umfassende Sicherheitsanforderungen.
Geo Tracker ist die beste Wahl für Outdoor-Fans und Abenteurer, die Langstrecken-Tracking und detaillierte Routenstatistiken benötigen, ideal für Wanderungen und Roadtrips.
Teste die Apps und finde heraus, welche am besten zu Deinen Bedürfnissen passt!
Find My Kids und Google Family Link sind speziell auf Familien ausgelegt. Find My Kids bietet präzise Standortverfolgung und zusätzliche Sicherheitsfeatures wie Umgebungsgeräusche und App-Nutzungsstatistiken. Google Family Link hingegen ermöglicht die Kontrolle der Bildschirmzeit und der App-Nutzung und ist ideal für Eltern, die grundlegende Kindersicherungen wünschen.
mSpy bietet die umfangreichsten Überwachungsfunktionen und ermöglicht Anruf- und SMS-Tracking sowie die Überwachung von Social-Media-Apps wie WhatsApp. Es ist die beste Wahl für Nutzer, die über das Standort-Tracking hinaus umfassende Kontrolle und Einsicht in Kommunikationsdaten suchen.
Geo Tracker ist optimal für Outdoor-Aktivitäten. Sie speichert Langstreckenrouten, bietet Informationen zur Geschwindigkeit und Höhe und eignet sich besonders für lange Strecken wie Wanderungen oder Roadtrips.
In den meisten Ländern ist es illegal, jemanden ohne dessen Zustimmung zu orten, da dies gegen das Recht auf Privatsphäre verstößt. Bevor Du eine Ortungs-App nutzt, solltest Du sicherstellen, dass die zu ortende Person ihre Einwilligung gegeben hat. Ausnahmen gibt es in besonderen Fällen, zum Beispiel bei der Ortung von Kindern durch ihre Eltern, sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Ja, viele Ortungs-Apps ermöglichen die gleichzeitige Verfolgung mehrerer Geräte. Find My Kids, Google Family Link und AirDroid Kids bieten diese Funktion, sodass Du mehrere Familienmitglieder oder Freunde in Echtzeit auf einer Karte verfolgen kannst. Bei Google Family Link kannst Du bis zu sechs Geräte in einer Familiengruppe verwalten, während Find My Kids Gruppen erstellen lässt, um den Standort und die Aktivitäten mehrerer Kinder gleichzeitig zu überwachen.
Ein Handy kann leider nicht geortet werden, wenn es komplett ausgeschaltet ist, da Ortungs-Apps auf eine aktive Internetverbindung und GPS angewiesen sind. Allerdings gibt es integrierte Dienste wie Apples „Find My“ oder Googles „Find My Device“, die Dir den letzten bekannten Standort des Geräts anzeigen, bevor es ausgeschaltet wurde. Sobald das Handy wieder eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, wird der Standort erneut aktualisiert. Bei Apple-Geräten kann der „Offline-Suche“-Modus sogar helfen, das Handy über andere Apple-Geräte in der Nähe zu finden, auch wenn es ausgeschaltet ist.
Die Anonymität von Ortungs-Apps variiert: Find My Kids und Google Family Link setzen auf Transparenz und erfordern das Einverständnis der überwachten Person. mSpy und AirDroid Kids bieten diskretere Funktionen, benötigen jedoch ebenfalls die Zustimmung des Geräteeigentümers, um Datenschutzrichtlinien einzuhalten.
Fotos: ©CanvaPro, Pexels