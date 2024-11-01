Du hast Dein Handy verloren oder möchtest immer wissen, wo sich Deine Liebsten aufhalten? Mit einer Ortungs-App behältst Du alles im Blick. Viele dieser Tracking-Apps bieten kostenlose Funktionen, wie das Verfolgen in Echtzeit, das Einrichten von Sicherheitszonen und sogar SOS-Alarmfunktionen. freenet hat für Dich die besten kostenlosen Ortungs-Apps für Android und iOS unter die Lupe genommen, damit Du genau die passende App für Deine Bedürfnisse findest.

Die Top-Ortungs-Apps im Überblick

Hier findest Du eine Tabelle der besten kostenlosen Tracking-Apps mit ihren wichtigsten Features:

App Betriebssystem Merkmale Vorteile Nachteile Find My Kids Android, iOS GPS-Ortung, Geräuschaufzeichnung, Zonenwarnungen Ideal für Eltern, Warnungen bei Zonenverlassen und niedrigem Akkustand Einige Funktionen nur mit In-App-Käufen Google Family Link Android, iOS Bildschirmzeitmanagement, App-Kontrolle, Standortverfolgung Benutzerfreundlich, ideal für Kindersicherung Nur mit Google-Konten nutzbar, keine Geofencing-Funktion AirDroid Kids Android, iOS Echtzeit-Standort, Geofencing, Fernkamera, App-Limits Umfassende Kontrolle über Nutzung und Apps, einfache Einrichtung Voller Funktionsumfang nur in der Premium-Version mSpy Android, iOS Anruf- und SMS-Überwachung, WhatsApp-Tracking, GPS Umfassende Überwachungsoptionen inkl. Social-Media-Tracking Premium-Upgrade nötig für viele Funktionen Geo Tracker Android, iOS Langstrecken-Tracking, Geschwindigkeit, Höhenprofil Perfekt für Outdoor-Trips und Routenaufzeichnung Kann sich auf neuen Android-Systemen bei Inaktivität abschalten

Find My Kids – Die beste Wahl für Eltern

Find My Kids ist die ideale Wahl für Eltern, die den Standort ihrer Kinder immer im Blick behalten wollen. Mit der präzisen GPS-Ortung siehst Du jederzeit den aktuellen Aufenthaltsort Deines Kindes und kannst sogar Umgebungsgeräusche abhören – perfekt, um im Ernstfall genau zu wissen, was um Dein Kind herum passiert.

Ein großer Pluspunkt: Die App sendet eine Warnung, wenn der Akkustand des Kinderhandys unter zehn Prozent sinkt, sodass Du rechtzeitig Bescheid weißt und den Kontakt nicht verlierst.

Zusätzlich bietet Find My Kids umfassende Nutzungsstatistiken, die Dir zeigen, welche Apps Dein Kind verwendet und wie viel Zeit es am Handy verbringt. Der Start mit Find My Kids ist einfach: Verbinde das Kindergerät – ob Smartphone oder GPS-Uhr – und installiere die „Chat with Parents“-App auf Deinem Smartphone. Nach einmaliger Freigabe kannst Du den Standort Deines Kindes live auf der Karte verfolgen. Die Basisfunktionen sind kostenlos, aber für spezielle Premium-Features sind In-App-Käufe erforderlich.

Google Family Link – Die digitale Sicherheitszentrale für Familien

Mit Google Family Link haben Eltern alle Werkzeuge an der Hand, um die digitale Nutzung ihrer Kinder sicher zu gestalten. Die App ermöglicht es, Bildschirmzeiten festzulegen, Altersfreigaben für Apps zu kontrollieren und wichtige Jugendschutzeinstellungen direkt vom eigenen Smartphone aus zu steuern.

Besonders praktisch ist die Funktion, Schlafenszeiten einzustellen – so schaltet sich das Gerät des Kindes zur gewünschten Uhrzeit automatisch aus und Du kannst sicher sein, dass das Smartphone nicht unbemerkt genutzt wird. Die Standortverfolgung ist ebenfalls integriert, sodass Du jederzeit weißt, wo Dein Kind gerade ist.

Google Family Link ist schnell eingerichtet: Nach dem Erstellen einer Familiengruppe und der Verknüpfung eines Kinderkontos können bis zu sechs Geräte verwaltet werden. Über das Dashboard lässt sich die Nutzung jedes einzelnen Geräts überwachen – von der installierten App über die Nutzungshäufigkeit bis hin zu detaillierten Standortdaten. Soll das Gerät deaktiviert werden, kannst Du es bequem aus der Ferne sperren und mit einem Klick die Bildschirmzeit oder Schlafenszeit anpassen. Obwohl die App auf grundlegende Kindersicherungsfunktionen ausgelegt ist, bietet sie alles Wichtige für Eltern, die sich eine digitale „Basisstation“ für ihre Familie wünschen.

AirDroid Kids – Rundum-Kontrolle für sicheres Online-Verhalten

Auch AirDroid Kids bietet Eltern eine komplette Lösung, um die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder sicher zu gestalten und gesunde digitale Gewohnheiten zu fördern. Mit Funktionen wie Echtzeit-Standortverfolgung, App-Limits, Geofencing und Fernkamera-Zugriff ermöglicht AirDroid, das Online- und Offline-Verhalten der Kinder im Blick zu behalten. Die App ist ideal, um jederzeit den Aufenthaltsort des Kindes zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine gefährlichen Inhalte auf das Gerät gelangen. AirDroid Kids macht es Eltern leicht, den Überblick über die täglichen Aktivitäten ihrer Kinder zu behalten – eine echte digitale Sicherheitszentrale, die mit praktischen Funktionen wie der Ein-Kanal-Audioüberwachung und der Bildschirmspiegelung ausgestattet ist.

Der Einstieg ist einfach: Lade AirDroid Kids herunter, erstelle ein Konto und verknüpfe das Kindergerät über einen sicheren Bind-Code. Nach der Installation auf dem Kindergerät lassen sich zentrale Funktionen wie App-Limits und Standortverlauf über den Basismodus nutzen. Der erweiterte Überwachungsmodus bietet zusätzliche Sicherheits- und Kontrolloptionen.

mSpy – Die umfassende Überwachungs-App

mSpy bietet Eltern umfassende Möglichkeiten, den Standort und die digitalen Aktivitäten ihrer Kinder sicher zu überwachen. Neben dem GPS-Tracking erlaubt die App das Nachverfolgen von Anrufen und SMS sowie das Einrichten von Sicherheitszonen, die Benachrichtigungen senden, sobald festgelegte Bereiche betreten oder verlassen werden. Über den Zugriff auf das Adressbuch lassen sich unbekannte Kontakte identifizieren, und das Dashboard stellt alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich dar.

Besonders praktisch ist die Funktion, Apps wie WhatsApp im Blick zu behalten, um eine sichere und verantwortungsbewusste Nutzung zu gewährleisten. Die Basisversion von mSpy ist kostenlos; für den vollen Funktionsumfang steht ein Premium-Upgrade zur Verfügung.

Geo Tracker – Perfekt für Langstreckenverfolgung

Wenn Du oft unterwegs bist oder längere Strecken tracken möchtest, ist Geo Tracker genau richtig. Die App zeichnet nicht nur die zurückgelegte Strecke präzise auf, sondern speichert auch wichtige Statistiken wie Distanz, Höhenmeter, Geschwindigkeit und Dauer. Die Möglichkeit, die Daten später auf den Computer zu exportieren und auszuwerten, macht Geo Tracker besonders attraktiv für sportliche Nutzer und Abenteurer. Dank Google Maps-Kartenansicht – wahlweise in Straßen-, Terrain- oder Satellitenansicht – hast Du immer die beste Orientierung und siehst auf einen Blick, wie Dein Weg verläuft.

Ein Highlight ist die Marker-Funktion: Interessante Punkte können unterwegs einfach markiert, mit GPS-Koordinaten gespeichert und mit anderen geteilt werden – ideal, um Fotos besser zuzuordnen oder markante Stellen im Gelände wiederzufinden. Auch geplante Routen können vorab mit Markern versehen und später direkt mit der aktuellen Position verglichen werden. In der Multi-Routen-Ansicht können zudem vergangene und geplante Routen gleichzeitig angezeigt werden, sodass man jederzeit sicher sein kann, auf dem richtigen Weg zu sein. Ein kleiner Nachteil ist, dass sich die App auf einigen neueren Android-Geräten bei ausgeschaltetem Display deaktiviert, was längere Tracking-Sessions unterbrechen kann.