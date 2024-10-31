Der iPhone 16 Kamera-Vergleich zeigt Dir Neuheiten und Stärken der iPhone-Kamera gegenüber anderen Smartphones.

Im September hat Apple die neue Serie iPhone 16 mit den Modellen iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorgestellt. Neben einigen anderen Neuheiten gab es vor allem im Bereich der iPhone 16 Kamera wichtige Weiterentwicklungen, die sich das freenet-Team für Dich genauer angesehen hat. Wer gerne unterwegs Fotos macht, für den spielt die iOS-Kamera eine wichtige Rolle. Schließlich wird ein Großteil der Alltagsfotos inzwischen mit dem Smartphone und nicht mehr mit einer Kompakt- oder Spiegelreflexkamera gemacht. Was leistet die iPhone-16-Kamera und kann sie eine klassische Fotokamera ersetzen? iPhone-16-Kamera-Vergleich: Design und technische Spezifikationen Im Vergleich mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro zeigt die iPhone-16-Serie eine Neuerung bei der Anordnung der Linsen. Sie sind bei den neueren Modellen so angeordnet, dass damit 3D-Aufnahmen möglich werden. Die iPhone-16-Plus-Kamera ist identisch mit der des iPhone 16 und besteht aus einer Frontkamera und zwei rückseitigen Linsen. Anders verhält es sich bei der iPhone-16-Pro-Kamera, welche ebenso wie die iPhone-16-Pro-Max-Kamera drei rückseitige Linsen hat. Die technischen Daten der Kameras bei den verschiedenen iPhone-16-Modelle sind: Kamera iPhone 16 + iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro + iPhone 16 Pro Max Hauptkamera 48 MP, ƒ/1.6 48 MP, ƒ/1.78 Ultraweitwinkelkamera 12 MP, ƒ/2.2 48 MP, ƒ/2.2 Telelinse nicht vorhanden 12 MP, ƒ/2.8 Frontkamera 12,2 MP 12,2 MP Videofähigkeiten und andere technische Spezifikationen der iPhone-16-Kamera Neben der Fotografie gehört auch die Videografie zu den wichtigen Funktionen der iPhone 16 Kamera. Die Basismodelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus ermöglichen 4k-Videos mit maximal 60 Bildern pro Sekunde. Das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max nehmen sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde auf. Damit gelingen erstklassige Videos auch bei schneller Bewegung und unter schwierigen Aufnahmebedingungen. Außerdem hat Apple beim Sound nachgebessert und mit dem neuen Mikrofon-Set-up aus vier Mikrofonen die Tonqualität merklich gesteigert. Neue Funktionen der iPhone-16-Kamera Dank einiger neuer Funktionen kannst Du mit den Modellen der iPhone-16-Serie Fotos in noch besserer Qualität machen. Entscheidend hierfür sind unter anderem bessere Blenden, ein Upgrade für die iPhone-16-Ultraweitwinkel-Kamera und neue iPhone-16-Kameraeinstellungen. Die wichtigsten Neuheiten der iPhone-16-Kamera sind: iPhone 16 Low Light Performance: sorgt für verbesserte Fotoergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen

Bildstabilisator: technische Weiterentwicklung für schärfere Videos und Fotos

Zoom: 2-facher Zoom für iPhone 16 und 16 Plus, 5-facher Zoom beim iPhone 16 Pro und 16 Pro Max

Makrofotografie: verbesserte Makrolinse für bessere Porträts und Makrofotos

iPhone 16 Camera Control : einfachere Bedienung durch neuen iPhone-16-Kamera-Button

3D-Aufnahmen: durch neue Kameraanordnung bei allen Modellen möglich

KI-Features für iPhone-Kameras: umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten für Fotos und Videos direkt in der Foto-App

Die Software-Optimierungen beim iPhone 16 für die Kameras Mit der neuen iPhone 16 Camera Control passt Du Fotoeinstellungen ganz einfach über die zusätzliche Taste an. Durch leichtes Streichen über den Button veränderst Du beispielsweise die Belichtung oder den Zoom. Auch nach dem Aufnehmen eines Fotos hast Du bei den neuen iPhone-16-Modellen direkt in der Foto-App mehr Bearbeitungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Anpassung von Farbintensität, Schatten, Spitzlichtern und mehr. Beim iPhone 16 Pro und 16 Pro Max gibt es zudem die Möglichkeit, den Sound von Videos direkt über die App zu optimieren. iPhone-Kamera im Vergleich mit anderen Smartphones Wie schneidet die iPhone-16-Kamera im Vergleich zum älteren iPhone 15 und den Top-Smartphones anderer Hersteller ab? Kameras beim iPhone 16 vs. iPhone 15 Schon das iPhone 15 wurde für seine gute Kamera gelobt. Mit dem iPhone 16 legt Apple den Maßstab jedoch noch höher. Bei ähnlichen Werten für Auflösung und Blende überzeugen der neue Makro-Modus sowie umfangreichere Funktionen der Kamera-KI und die Möglichkeit für 3D-Aufnahmen bei iPhone-16-Fotos. iPhone-16-Kamera vs. Google-Pixel-9-Kamera Das Kamera-Set-up des Pixel 9 von Google und iPhone 16 von Apple sind sich recht ähnlich. Das Pixel 9 bietet im Vergleich zur iPhone-16-Kamera die besser Auflösung, außer bei der Selfie-Kamera. Allerdings hat das iPhone 16 mit dem Kamera-Button ein Alleinstellungsmerkmal und eine einfachere Handhabung. Samsung-Galaxy-S24-Kamera vs. iPhone-16-Kamera Auch das Galaxy S24 von Samsung ist mit einer ähnlich starken Kamera wie das iPhone 16 ausgestattet. Allerdings löst beim Galaxy S24 die Hauptkamera mit 50 statt 48 MP auf und es gibt zusätzlich eine Telelinse.

Fazit zur iPhone-16-Kameraqualität Die iPhone-16-Kamera hat im Vergleich zu Vorgängergenerationen einen Quantensprung hingelegt und bietet Dir deutlich mehr Funktionen und eine bessere Bedienung. Auch die Qualität der iPhone-16-Fotos und -Videos ist sichtbar besser als bei der letzten Generation. Außerdem muss sich die iPhone-16-Kameraqualität im Vergleich zu anderen Spitzen-Smartphones nicht verstecken. Für passionierte Hobbyfotografen bieten das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max noch brillantere Fotos und dynamischere Videos. Derzeit stehen in Deutschland noch nicht alle KI-Funktionen auf dem neuen iPhone 16 zur Verfügung. Hier könnte ein Update im nächsten Jahr weitere Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit sich bringen. FAQ Welche neuen Funktionen bietet die Kamera des iPhone 16? Neu ist der optimierte iPhone-16-Nachtmodus, mit dem Dir Fotos auch bei wenig Licht gelingen. Verbessert wurden zudem der Zoom, die Möglichkeiten für Makroaufnahmen, der Bildstabilisator sowie die Handhabung. Zusätzlich gibt es in der iPhone-16-Serie erstmals einen Kamera-Button für alle Modelle. Wie unterscheidet sich die Kamera des iPhone 16 vom iPhone 15? Neu beim iPhone 16 ist der Makro-Modus, mit dem Du brillante Porträtfotos und Nahaufnahmen machst. Durch den ebenfalls neuen Kamera-Button ist die Bedienung deutlich intuitiver. Hinzu kommt die Möglichkeit für 3D-Aufnahmen. Was ist der neue Kamera-Button beim iPhone 16? Über die neue iPhone 16 Camera Control kannst Du noch intuitiver und schneller Fotos oder Videos mit den Modellen der iPhone-16-Serie aufnehmen. Der Button befindet sich seitlich am Smartphone. Wie schneidet die Kamera des iPhone 16 im Vergleich zu anderen Smartphones ab? Die iPhone-16-Kameraqualität kann mit Spitzenmodellen anderer Hersteller wie dem Galaxy S24 von Samsung und dem Pixel 9 von Google mithalten. Verglichen mit der iPhone-15-Kamera legt sie einen deutlichen Sprung nach vorne hin. Fotos: ©CanvaPro, Apple

