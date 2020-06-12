Manchmal vergisst man, wie empfindlich eigentlich unsere Ohren sind. Lärmbelastung, gerade über einen längeren Zeitraum, kann schnell zu Schädigungen führen. Da ist es gut zu wissen, welchem Krach wir uns aussetzen. Das Werkzeug der Wahl ist dabei in der Regel das Schallpegelmessgerät.

Schallpegelmessgeräte gibt es in unzähligen Ausführungen – vom Einsteiger-Modell für unter 20 Euro bis zur High-End-Variante im vierstelligen Bereich ist alles dabei. Als Laie kann man sich dieses Geld allerdings sparen und stattdessen auf eine App für Lautstärkemessung setzen.

Diese Apps sind in der Grundversion oft kostenlos und liefern überzeugende Ergebnisse für den Gelegenheitsnutzer. Wir stellen dir hier ein paar empfehlenswerte Dezibel-Apps für dein Smartphone vor.

Dezibel Messen: Gut für den sporadischen Gebrauch

Die App Dezibel Messen ( iOS) kannst du kostenlos herunterladen, lediglich die Pro-Version ohne Werbung kostet 10,99 Euro. Die neueste Version ist sogar mit der Apple Watch kompatibel.

Die Dezibel-App überzeugt im Test durch ihr aufgeräumtes Design und die vergleichende Einordnung der getesteten Geräusche. Für den gelegentlichen Gebrauch reicht diese App vollkommen aus. Willst du unbegrenzt Messungen vornehmen, musst du allerdings zur kostenpflichtigen Pro-Version greifen.

Dezibel X: Die detailreiche Dezibel-App

Sehr anschaulich ist auch Dezibel X ( iOS | Android). Die App geht im Vergleich zu Dezibel Messen schon mehr ins Detail, kann auch längere Aufnahmen machen und diese einordnen. Die Standard-Version ist komplett werbefinanziert. Die werbefreie Pro-Version kostet 3,49 Euro. In dieser Version kannst du Daten auch exportieren, um sie später zu analysieren.

LärmApp: Von Experten in Auftrag gegeben