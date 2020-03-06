Die besten Wasserwaagen-Apps
Das Lieblingsbild soll an die Wand, aber du hast keine Wasserwaage zur Hand? Diese Wasserwaagen-Apps helfen!
Der Umzug ist erledigt, nun müssen nur noch Bilder und Regale an die Wand. Ohne Wasserwaage können diese jedoch schnell in Schieflage geraten. Das Augenmaß reicht bei solchen handwerklichen Tätigkeiten meistens nicht aus. Doch was tun, wenn der Werkzeugkasten nicht die nötigen Hilfsmittel hergibt? Unser Tipp: Einfach mal in die App Stores von Android und iOS schauen!
Bei Google Play und im App Store gibt es einige Apps, die durchaus einen handwerklichen Nutzen bringen können. Zu diesen gehören zweifellos Wasserwaagen-Apps. Wie sie funktionieren und welche Wasserwaagen-Apps an die Genauigkeit einer haptischen Wasserwaage herankommen, erfährst du hier.
Wasserwaage Galaxy ( Android) gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Wasserwaagen-Apps für Android-Smartphones. Die Wasserwaagen-App punktet mit Genauigkeit und einer intuitiven Bedienung. Auf viel Schnickschnack wurde bei der App verzichtet, was in Ordnung geht: Mit einer klassischen Wasserwaage lässt sich schließlich auch kein Wasser kochen.
Wasserwaage Galaxy zeigt bei der Benutzung lediglich ein Interface. Auf diesem befinden sich eine vertikale und eine horizontale Wasserwaagenlibelle. In der Mitte der Anzeige ist eine digitale runde Dosenlibelle, mit der sich zwei Dimensionen gleichzeitig messen lassen. Von Zeit zu Zeit kann es notwendig werden, die Wasserwaagen-App neu zu kalibrieren. Ansonsten erfüllt sie zuverlässig ihren Job.
Die Wasserwaagen-App Wasserwaage – Lineal ( Android) ist eine kostenlose Neigungsmesser-App, die einige Features mehr bietet als andere rudimentäre Varianten. Sowohl vertikal als auch horizontal misst die Wasserwaagen-App nach vorheriger Kalibrierung zuverlässig.
Mithilfe des Lineals kannst du darüber hinaus die Länge und Breite von Gegenständen messen. Dafür stehen verschiedene Maßeinheiten zur Auswahl – Zentimeter, Millimeter, aber auch Zoll. Alles in allem erfüllt die Wasserwaagen-App mit Lineal ihren Zeck und liefert solide Ergebnisse. Einziger Wermutstropfen: Etwas Werbung musst du bei der Nutzung in Kauf nehmen.
Damit auch iPhone-User nicht zu kurz kommen, gibt es mit der App iHandy Wasserwaage ebenfalls eine kostenlose digitale Wasserwaagen-App für iPhones oder iPads. Auch Besitzer eines Android-Smartphones können dieses Tool problemlos bei Google Play herunterladen.
Die App ist ähnlich simpel gestrickt wie die zuvor genannten Anwendungen. Du lädst iHandy Wasserwaage aus dem App Store auf dein iPhone oder Smartphone, kalibrierst sie und schon kannst du deine Messungen durchführen. Dank einer digitalen Gradanzeige ermöglicht die App iHandy Wasserwaage darüber hinaus eine aufs Grad genaue Messung der Neigung eines Objektes.
Um es iPhone-Usern noch gemütlicher zu machen, hat Apple sogar ein einfaches Tool für sein mobiles Betriebssystem iOS vorinstalliert. Mit der Anwendung „Maßband“ kannst du nicht nur Gegenstände, die du ins Visier der iPhone-Kamera nimmst, ausmessen, sondern diese auch als Wasserwaagen-App verwenden.
Die Funktionsweise ist simpel: Wähle die Wasserwaagen-Funktion aus, lege dein iPhone auf den Gegenstand, den du begradigen möchtest, und die App zeigt dir prozentgenau an, ob sich dein Regal oder Bild im Gleichgewicht befindet.
Eine weitere Anwendung für iPhones, iPads und iPod Touch ist die Wasserwaage und Laserwasserwaage App. Sie ist zwar leider nur auf Englisch, Japanisch und Schwedisch verfügbar, allerdings möchte man mit einer Wasserwaagen-App ja auch nur etwas messen und nicht ewig darin lesen. Vielleicht entdeckst du dadurch aber auch die Lust am Sprachenlernen.
Wie dem auch sei, die Wasserwaagen-App Wasserwaage und Laserwasserwaage fürs iPhone funktioniert nach dem Kalibrieren recht zuverlässig und liefert passable Messergebnisse. Zwar ist die Benutzeroberfläche recht spärlich designt, das tut dem Bedienerlebnis aber keinen Abbruch.
Foto: ©Shutterstock/Derek Hatfield