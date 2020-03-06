Der Umzug ist erledigt, nun müssen nur noch Bilder und Regale an die Wand. Ohne Wasserwaage können diese jedoch schnell in Schieflage geraten. Das Augenmaß reicht bei solchen handwerklichen Tätigkeiten meistens nicht aus. Doch was tun, wenn der Werkzeugkasten nicht die nötigen Hilfsmittel hergibt? Unser Tipp: Einfach mal in die App Stores von Android und iOS schauen!

Bei Google Play und im App Store gibt es einige Apps, die durchaus einen handwerklichen Nutzen bringen können. Zu diesen gehören zweifellos Wasserwaagen-Apps. Wie sie funktionieren und welche Wasserwaagen-Apps an die Genauigkeit einer haptischen Wasserwaage herankommen, erfährst du hier.

Wasserwaage Galaxy: Fokus auf das Wesentliche

Wasserwaage Galaxy ( Android) gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Wasserwaagen-Apps für Android-Smartphones. Die Wasserwaagen-App punktet mit Genauigkeit und einer intuitiven Bedienung. Auf viel Schnickschnack wurde bei der App verzichtet, was in Ordnung geht: Mit einer klassischen Wasserwaage lässt sich schließlich auch kein Wasser kochen.

Wasserwaage Galaxy zeigt bei der Benutzung lediglich ein Interface. Auf diesem befinden sich eine vertikale und eine horizontale Wasserwaagenlibelle. In der Mitte der Anzeige ist eine digitale runde Dosenlibelle, mit der sich zwei Dimensionen gleichzeitig messen lassen. Von Zeit zu Zeit kann es notwendig werden, die Wasserwaagen-App neu zu kalibrieren. Ansonsten erfüllt sie zuverlässig ihren Job.

Wasserwaage – Lineal: Neigung und Maße ausmessen in einer App

Die Wasserwaagen-App Wasserwaage – Lineal ( Android) ist eine kostenlose Neigungsmesser-App, die einige Features mehr bietet als andere rudimentäre Varianten. Sowohl vertikal als auch horizontal misst die Wasserwaagen-App nach vorheriger Kalibrierung zuverlässig.

Mithilfe des Lineals kannst du darüber hinaus die Länge und Breite von Gegenständen messen. Dafür stehen verschiedene Maßeinheiten zur Auswahl – Zentimeter, Millimeter, aber auch Zoll. Alles in allem erfüllt die Wasserwaagen-App mit Lineal ihren Zeck und liefert solide Ergebnisse. Einziger Wermutstropfen: Etwas Werbung musst du bei der Nutzung in Kauf nehmen.

iHandy Wasserwaage: Die kostenlose App fürs iPhone und Android-Phones

Damit auch iPhone-User nicht zu kurz kommen, gibt es mit der App iHandy Wasserwaage ebenfalls eine kostenlose digitale Wasserwaagen-App für iPhones oder iPads. Auch Besitzer eines Android-Smartphones können dieses Tool problemlos bei Google Play herunterladen.